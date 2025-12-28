Companiile de tehnologie s-au împrumutat cu 365 miliarde de dolari pentru investiții in inteligența artificială
Postat la: 28.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Companiile de tehnologie din întreaga lume și-au mărit emisiunile de datorii la niveluri record în acest an, pe măsură ce o cursă intensificată pentru dezvoltarea capacității inteligenței artificiale obligă chiar și firmele bogate în lichidități să se împrumute masiv pentru a finanța aceste investiții.
Conform datelor agenției de analiză a piețelor financiare Dilogic (Dealogic), companiile tehnologice globale au emis obligațiuni în valoare de 365 de miliarde de euro până în prima săptămână a lunii decembrie a anului 2025. Firmele americane de tehnologie reprezintă 290 de miliarde de dolari, cele europene 41,8 miliarde de euro, iar companiile asiatice 28 de miliarde de euro.
