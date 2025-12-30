Mai multă muncă la negru decât muncă la alb!
Postat la: 30.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
A pus nen'tu Bolojan pe 23 decembrie (!), adică între cozonaci și cârnați, în transparență decizională, un proiect de OUG privind înregistrarea și obligațiile angajatorilor străinilor, autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare a străinilor pe piața muncii din România.
Numai că, în forma actuală, proiectul de OUG nu reprezintă un instrument de consolidare a pieței muncii și nici de protecție reală a lucrătorilor străini. Dimpotrivă, creează un cumul de riscuri juridice și economice care afectează investițiile, competitivitatea și stabilitatea economică a României. Fără o revizuire substanțială, proiectul riscă să transforme un deficit structural de forță de muncă într-o vulnerabilitate economică majoră la nivel național.
De ce acest proiect de OUG trebuie retras?
1. Pentru că încalcă principiul neretroactivității. Proceduri începute legal sunt anulate din mers, afectând grav încrederea investitorilor și predictibilitatea mediului de afaceri.
2. Blochează piața muncii prin decizii politice. Lista ocupațiilor deficitare ajunge exclusiv la mâna Guvernului, rigidizând economia și creând blocaje în construcții, HoReCa, transporturi, agricultură și industrie.
3. Instituie obligativitatea unui depozit de 200.000 €, condiție financiară excesivă care scoate de pe piață agențiile mici și mijlocii și creează un oligopol în favoarea marilor recrutori, cu costuri mai mari pentru angajatori și consumatori.
4. Introduce discriminarea pe criteriul cetățeniei prin restricții contrare dreptului european, care izolează România de capital, servicii și parteneriate internaționale.
5. Statul își pasează responsabilitatea către privat. Agențiile devin „organe de control", suportând riscuri care aparțin statului - rezultatul: costuri mai mari, retrageri din piață, concurență redusă.
6. Apar sancțiuni vagi și arbitrare.
Autorizații suspendate sau retrase pe criterii neclare → insecuritate juridică și frână investițiilor.
7. Efect pervers: mai multă muncă la negru. Lipsa unor soluții tranzitorii reale împinge lucrătorii spre zona gri, cu pierderi directe la buget și creșterea economiei subterane.
Concluzie, după discuții lungi cu specialiști:
Acest proiect nu protejează nici lucrătorii, nici economia. Dimpotrivă, subminează competitivitatea României, încurajează monopolizarea pieței și adâncește deficitul de forță de muncă. Așa că nea Ilie-Sărăcie ar face bine să-l retragă sau să-l pună cu adevărat în discuție, nu într-un similacru de transparență decizională făcută mai degrabă la mișto, decât cu bună intenție!
Robert Turcescu
-
