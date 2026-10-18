Care este cea mai sănătoasă pâine, potrivit nutriționiștilor. Ce sortiment recomandă
Postat la: 18.10.2026 |
Pâinea nu trebuie eliminată din alimentație odată cu înaintarea în vârstă, însă sortimentul ales poate influența digestia, glicemia și aportul de nutrienți. Potrivit specialiștilor în nutriție, pâinea din cereale germinate reprezintă una dintre cele mai bune opțiuni pentru persoanele în vârstă, datorită conținutului de fibre, proteine și minerale.
Pe măsură ce îmbătrânim, organismul trece prin numeroase schimbări, iar nevoile nutriționale se modifică. Menținerea masei musculare, sănătatea digestivă și controlul glicemiei devin tot mai importante, iar alimentația poate contribui la susținerea acestora. Trei dieteticieni consultați de publicația Health au explicat de ce pâinea din cereale germinate poate fi o alegere potrivită și ce alte sortimente merită incluse în dietă. Spre deosebire de pâinea albă obișnuită, acest sortiment este preparat din boabe integrale care au trecut printr-un proces de germinare. În timpul acestuia, în compoziția cerealelor au loc modificări care pot facilita digestia și absorbția anumitor substanțe nutritive.
„Pâinea din cereale integrale germinate se remarcă prin beneficiile sale pentru o îmbătrânire sănătoasă, deoarece germinarea îmbunătățește disponibilitatea nutrienților", a explicat Alyssa Simpson, dietetician specializat în sănătatea digestivă. Un alt avantaj este conținutul de fibre, care susțin tranzitul intestinal și contribuie la menținerea senzației de sațietate. În combinație cu proteinele, acestea pot ajuta și la evitarea creșterilor bruște ale glicemiei după masă.
Lisa Andrews, specialistă în nutriție, a explicat că unele sortimente de pâine din cereale germinate conțin și leguminoase, ceea ce le îmbunătățește profilul nutrițional. Combinarea cerealelor cu leguminoasele poate furniza proteine care includ toți cei nouă aminoacizi esențiali. Acest aspect este important în special pentru adulții în vârstă, care au nevoie de un aport adecvat de proteine pentru a-și menține masa musculară.
La rândul său, dieteticiana Kaytee Hadley a precizat că pâinea din cereale germinate poate oferi mai multe fibre și proteine decât variantele preparate din făină rafinată. În plus, anumite produse din această categorie nu conțin zahăr adăugat și pot avea o cantitate mai mică de carbohidrați decât pâinea albă. Totuși, valorile nutriționale diferă de la un produs la altul, motiv pentru care este importantă verificarea etichetei.
Specialiștii recomandă și pâinea cu maia preparată din făină integrală. Aceasta combină beneficiile cerealelor integrale cu cele ale fermentării naturale. Procesul de fermentare poate modifica anumite componente ale făinii, ceea ce face ca pâinea să fie mai ușor de digerat pentru unele persoane.
„Fermentarea poate face pâinea mai ușor de tolerat", a explicat Alyssa Simpson. Deși bacteriile implicate în fermentare nu supraviețuiesc temperaturilor ridicate din timpul coacerii, transformările produse înainte de introducerea aluatului în cuptor pot influența digestibilitatea produsului.
Pentru a beneficia de aportul de fibre, nutriționiștii recomandă alegerea pâinii cu maia din făină integrală, nu a celei preparate predominant din făină albă. De asemenea, este indicat să fie preferate produsele obținute prin fermentare naturală, în locul variantelor în care gustul acrișor este imitat prin adăugarea unor ingrediente.
Atunci când cumperi pâine, primul lucru pe care ar trebui să îl verifici este lista ingredientelor. Cerealele integrale sau germinate ar trebui să se regăsească printre ingredientele principale. Un alt criteriu important este conținutul de fibre și proteine. Acestea contribuie la sănătatea digestivă, la controlul apetitului și la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei. De asemenea, este recomandată alegerea sortimentelor cu puțin zahăr adăugat și cu un conținut moderat de sare.
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