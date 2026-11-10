Premieră pentru BOR. Unde va sluji Dionisie Kenan Wang, primul chinez devenit preot

Postat la: 10.11.2026 |

Premieră pentru BOR. Unde va sluji Dionisie Kenan Wang, primul chinez devenit preot

Dionisie Kenan Wang, un teolog și istoric născut în China și crescut în Brazilia, a fost hirotonit preot duminică, 8 noiembrie, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Este prezentat drept primul om de origine chineză care primește preoția în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

Povestea lui Dionisie Kenan Wang traversează trei continente și mai multe culturi. S-a născut în China, a crescut în Brazilia, iar România a devenit locul în care și-a continuat studiile, a descoperit Ortodoxia și a ales să urmeze drumul preoției. Duminică, 8 noiembrie, în timpul Sfintei Liturghii de la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului" din Cluj-Napoca, acesta a fost hirotonit preot de Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Andrei Andreicuț. Informația apare și în comunicatul publicat de Mitropolia Clujului, care confirmă că diaconul Dionisie Kenan Wang a primit treapta preoției pe seama Centrului Eparhial. Evenimentul a fost prezentat de Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, drept o premieră în istoria Bisericii Ortodoxe Române: pentru prima dată, un om de origine chineză a fost hirotonit preot în BOR.

Dionisie Kenan Wang a urmat studii universitare de istorie și teologie ortodoxă la Universitatea din București. Potrivit informațiilor publicate după hirotonire, și-a continuat parcursul academic cu un doctorat în istorie. Apropierea sa de credința ortodoxă nu a venit dintr-o tradiție de familie. A fost rezultatul unei căutări personale, în care studiul și reflecția au avut un rol important. Înainte de a alege Ortodoxia, a cercetat mai multe religii și tradiții spirituale, între care budismul, islamul, protestantismul și catolicismul, potrivit relatărilor despre parcursul său. Cu câțiva ani înainte de hirotonire, își exprimase dorința de a deveni preot.

Drumul lui Kenan Wang spre preoție nu a fost unul direct. Relatările publicate după hirotonire arată că, la început, nu a putut intra la studii de teologie ortodoxă pentru că nu era botezat. A ales mai întâi să studieze istoria, apoi a primit botezul și a urmat cursurile de teologie. „M-am născut sub blestemul supraviețuirii, iar Iisus este Persoana care m-a eliberat de el", spunea Wang într-un interviu. Numele Dionisie, primit la botez, trimite la Dionisie Areopagitul, intelectualul atenian despre care se vorbește în Faptele Apostolilor. Potrivit tradiției creștine, acesta a ajuns la credință după ce l-a ascultat pe Apostolul Pavel vorbind despre „Dumnezeul necunoscut". După hirotonire, părintele Dionisie Kenan Wang va sluji la Biserica „Schimbarea la Față" din Cluj-Napoca, de pe Bulevardul Eroilor nr. 24-26, în cadrul unei misiuni ortodoxe dedicate comunităților de imigranți din România.

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Premieră pentru BOR. Unde va sluji Dionisie Kenan Wang, primul chinez devenit preot

Postat la: 10.11.2026 |

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Dionisie Kenan Wang, un teolog și istoric născut în China și crescut în Brazilia, a fost hirotonit preot duminică, 8 noiembrie, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Este prezentat drept primul om de origine chineză care primește preoția în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

Povestea lui Dionisie Kenan Wang traversează trei continente și mai multe culturi. S-a născut în China, a crescut în Brazilia, iar România a devenit locul în care și-a continuat studiile, a descoperit Ortodoxia și a ales să urmeze drumul preoției. Duminică, 8 noiembrie, în timpul Sfintei Liturghii de la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului" din Cluj-Napoca, acesta a fost hirotonit preot de Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Andrei Andreicuț. Informația apare și în comunicatul publicat de Mitropolia Clujului, care confirmă că diaconul Dionisie Kenan Wang a primit treapta preoției pe seama Centrului Eparhial. Evenimentul a fost prezentat de Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, drept o premieră în istoria Bisericii Ortodoxe Române: pentru prima dată, un om de origine chineză a fost hirotonit preot în BOR.

Dionisie Kenan Wang a urmat studii universitare de istorie și teologie ortodoxă la Universitatea din București. Potrivit informațiilor publicate după hirotonire, și-a continuat parcursul academic cu un doctorat în istorie. Apropierea sa de credința ortodoxă nu a venit dintr-o tradiție de familie. A fost rezultatul unei căutări personale, în care studiul și reflecția au avut un rol important. Înainte de a alege Ortodoxia, a cercetat mai multe religii și tradiții spirituale, între care budismul, islamul, protestantismul și catolicismul, potrivit relatărilor despre parcursul său. Cu câțiva ani înainte de hirotonire, își exprimase dorința de a deveni preot.

Drumul lui Kenan Wang spre preoție nu a fost unul direct. Relatările publicate după hirotonire arată că, la început, nu a putut intra la studii de teologie ortodoxă pentru că nu era botezat. A ales mai întâi să studieze istoria, apoi a primit botezul și a urmat cursurile de teologie. „M-am născut sub blestemul supraviețuirii, iar Iisus este Persoana care m-a eliberat de el", spunea Wang într-un interviu. Numele Dionisie, primit la botez, trimite la Dionisie Areopagitul, intelectualul atenian despre care se vorbește în Faptele Apostolilor. Potrivit tradiției creștine, acesta a ajuns la credință după ce l-a ascultat pe Apostolul Pavel vorbind despre „Dumnezeul necunoscut". După hirotonire, părintele Dionisie Kenan Wang va sluji la Biserica „Schimbarea la Față" din Cluj-Napoca, de pe Bulevardul Eroilor nr. 24-26, în cadrul unei misiuni ortodoxe dedicate comunităților de imigranți din România.

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