Cum a ajuns Jared Kushner sub supravegherea serviciilor secrete ruse și în centrul unui circuit financiar de miliarde de dolari proveniți din Golf

Un jurnalist american susține că serviciile de informații olandeze ar fi obținut acces la telefonul lui Jared Kushner după ce au recrutat un agent rus. Potrivit aceleiași investigații, ginerele lui Donald Trump ar fi avut acces, în perioada 2017-2018, la două conturi bancare alimentate cu sute de milioane de dolari din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Kushner respinge categoric acuzațiile.

O serie de dezvăluiri cu implicații politice și de securitate națională îl plasează pe Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, în centrul unor presupuse operațiuni de spionaj și al unor transferuri financiare provenite din statele din Golf.

Revista americană Vanity Fair a publicat, joi, 22 octombrie, fragmente dintr-o carte semnată de jurnalistul Matthew Cole, intitulată Princes and Thieves: The Secret Plan by Jared Kushner and Mohammed bin Zayed to Remake the Middle East („Prinți și hoți: planul secret al lui Jared Kushner și Mohammed bin Zayed de a remodela Orientul Mijlociu").

Potrivit investigației, Kushner ar fi avut acces, între 2017 și 2018, la două conturi bancare alimentate indirect cu fonduri provenite de la conducătorii Emiratelor Arabe Unite și Arabiei Saudite. Sumele implicate s-ar apropia de două miliarde de dolari.

Prima parte a investigației se bazează, potrivit autorului, pe informații obținute de serviciile de informații olandeze în urma compromiterii telefonului personal al lui Kushner de către hackeri ruși.

Kushner respinge toate acuzațiile. El le-a descris drept „scandaloase și categoric false", susținând că materialul nu prezintă dovezi documentare care să le confirme.

Cum ar fi ajuns serviciile olandeze la telefonul lui Kushner

Matthew Cole, jurnalist specializat în securitate națională și servicii de informații, care a lucrat pentru ABC News, NBC News și publicația de investigații The Intercept, afirmă că a primit primele informații despre acest caz în primăvara anului 2020.

Potrivit relatării sale, o sursă de încredere i-a prezentat o poveste pe care a descris-o drept greu de crezut. Aproximativ șase luni mai târziu, o a doua sursă ar fi confirmat o parte dintre informații.

Jurnalistul spune că a continuat investigația timp de peste patru ani. Rămâne de văzut dacă volumul integral, anunțat pentru publicare la 27 octombrie de editura Simon & Schuster, oferă dovezi suplimentare față de cele prezentate în articolul din Vanity Fair.

Potrivit lui Cole, la sfârșitul anului 2017, serviciul olandez de informații militare (MIVD) a aflat că un agent al serviciului rus de informații militare GRU urma să se deplaseze în Regatul Unit.

Autoritățile olandeze ar fi colaborat cu cele britanice pentru a-l intercepta pe acesta, un hacker specializat în furtul de date bancare și activități desfășurate pe dark web.

Agentului i s-ar fi oferit posibilitatea de a coopera cu serviciile occidentale sau de a fi arestat și acuzat de spionaj, riscând o pedeapsă îndelungată cu închisoarea în Regatul Unit.

Potrivit investigației, acesta a acceptat să coopereze.

În schimb, agentul rus ar fi furnizat serviciilor olandeze acces la un server pe care hackerii GRU stocau date obținute în urma operațiunilor de spionaj cibernetic.

Printre informațiile descoperite s-ar fi aflat capturi de ecran provenite de pe telefonul lui Jared Kushner.

Descoperirea ar fi avut loc într-o perioadă deosebit de sensibilă pentru relațiile dintre Washington și Moscova. În Statele Unite, ancheta cunoscută sub numele de „Russiagate" era în plină desfășurare.

Procurorul special Robert Mueller investiga posibilele legături dintre campania electorală a lui Donald Trump și Rusia, în contextul suspiciunilor privind intervenția Moscovei în alegerile prezidențiale americane din 2016.

Cole susține că specialiștii olandezi în securitate cibernetică au încercat ulterior să reproducă metoda prin care hackerii ruși ar fi exploatat vulnerabilitățile telefonului lui Kushner.

Inițial, aceștia s-ar fi confruntat cu dificultăți provocate de sistemul de autentificare facială Face ID al Apple. La începutul anului 2018, ar fi identificat însă o modalitate de a ocoli protecțiile dispozitivului.

„De fiecare dată când Kushner își folosește telefonul, ei pot vedea ce apare pe ecran", scrie jurnalistul.

Aceste afirmații nu sunt însoțite, în fragmentele publicate, de documente tehnice care să permită verificarea independentă a metodei descrise.

Două conturi bancare și sute de milioane de dolari

Potrivit articolului din Vanity Fair, accesul la telefon ar fi permis serviciilor olandeze să observe cum Kushner se conecta la un cont bancar deschis în Emiratele Arabe Unite, la First Abu Dhabi Bank.

Banca era prezidată de Tahnoon bin Zayed, fratele liderului emiratez Mohammed bin Zayed al-Nahyan, cunoscut sub inițialele MBZ.

Investigația susține că Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite ar fi transferat aproximativ 750 de milioane de dolari către acest cont începând din 2017. Banii ar fi trecut printr-o bancă din Azerbaidjan, țară asociată în mai multe investigații cu mecanisme de spălare a banilor.

Contul ar fi fost deținut oficial de fundația caritabilă emirateză Watani Al Emarat.

Kushner nu este prezentat drept proprietarul contului, ci drept o persoană autorizată să efectueze tranzacții.

Matthew Cole descrie contul drept o „slush fund", expresie utilizată pentru a desemna un fond cu destinație opacă, care poate fi folosit pentru finanțarea unor operațiuni fără transparență financiară suficientă.

Potrivit jurnalistului, banii ar fi fost destinați unor inițiative diplomatice neoficiale în Orientul Mijlociu.

La momentul respectiv, Kushner era consilier al președintelui Donald Trump la Casa Albă și avea un rol important în dosarul israeliano-palestinian și în relațiile administrației americane cu monarhiile din Golf.

Relațiile sale cu liderii emiratezi se dezvoltaseră cu mai mult timp înainte. În decembrie 2016, cu aproximativ o lună înainte de învestirea lui Trump, Mohammed bin Zayed s-ar fi întâlnit cu Kushner la New York.

Cei doi ar fi continuat să comunice în mod regulat prin WhatsApp.

Potrivit relatărilor despre relația lor, obiectivul comun era remodelarea relațiilor regionale, inclusiv prin apropierea Israelului de monarhiile arabe din Golf. Acest proces a contribuit ulterior la încheierea Acordurilor Abraham din 2020, prin care Israelul și-a normalizat relațiile cu Emiratele Arabe Unite și Bahrain.

Un al doilea cont, cu peste un miliard de dolari

Investigația lui Cole formulează acuzații și mai ample privind existența unui al doilea cont bancar.

Potrivit jurnalistului, Mohammed bin Zayed ar fi transferat peste un miliard de dolari, tot prin intermediul Azerbaidjanului, într-un cont destinat lui Kushner.

Fondurile ar fi fost depuse la Banca Centrală a Israelului, la recomandarea premierului israelian de atunci, Benjamin Netanyahu, descris în material drept un apropiat al familiei Kushner.

Spre deosebire de informațiile despre primul cont, aceste detalii nu ar proveni din datele serviciilor olandeze, ci de la o sursă familiarizată cu presupusul mecanism financiar.

Această sursă ar fi afirmat că banii erau destinați „beneficiului personal al lui Jared Kushner".

O altă persoană, prezentată drept cineva care ar fi colaborat cu Kushner la transferarea fondurilor în afara Israelului, susține că o parte din bani ar fi trecut prin conturi bancare din Cipru înainte de a fi direcționați către alte destinații.

Fragmentele publicate nu includ extrase bancare, ordine de plată, numere de cont sau alte documente financiare care să confirme independent existența conturilor și traseul banilor.

Kushner respinge acuzațiile

Avocatul lui Jared Kushner, Chad Mizelle, a respins categoric afirmațiile prezentate în articol.

Într-o scrisoare amplă publicată pe site-ul lui Kushner, acesta a susținut că fostul consilier prezidențial nu știa de existența conturilor și nu a fost implicat în operațiunile descrise.

„Domnul Kushner nu are cunoștință de existența unor asemenea conturi și nu a fost niciodată implicat în ele", a transmis avocatul.

Mizelle a calificat drept false și defăimătoare orice afirmații potrivit cărora Kushner ar fi cunoscut existența unui cont finanțat de un guvern străin, ar fi avut acces la acesta sau ar fi participat la tranzacțiile asociate.

Avocatul a criticat, de asemenea, lipsa unor dovezi materiale în sprijinul acuzațiilor.

Potrivit acestuia, articolul se bazează pe declarațiile unor surse anonime și nu prezintă documente bancare, dovezi ale transferurilor sau alte informații verificabile care să demonstreze existența presupuselor operațiuni.

Kushner a respins astfel acuzațiile în ansamblu, fără a recunoaște vreo implicare în mecanismele financiare descrise.

Ce consecințe juridice ar putea exista?

Dacă acuzațiile ar fi confirmate de probe, cazul ar putea ridica întrebări serioase privind conflictele de interese, transparența financiară și relațiile dintre oficialii americani și guvernele străine.

În funcție de natura tranzacțiilor și de existența unor eventuale contraprestații, operațiunile descrise ar putea atrage investigații privind corupția.

De asemenea, ar putea apărea întrebări legate de obligațiile legale ale unui oficial american care ar fi acționat în numele unei puteri străine fără să declare această relație autorităților competente.

Totuși, existența unor asemenea încălcări nu poate fi stabilită doar pe baza acuzațiilor publicate. Ar fi necesare probe verificabile și o analiză juridică a tranzacțiilor și a rolului atribuit lui Kushner.

Cazul intervine într-un moment în care relațiile financiare ale fostului consilier prezidențial cu monarhiile din Golf sunt deja urmărite de politicienii democrați din Congresul american.

Aceștia au investigat anterior posibile conflicte de interese legate de activitățile sale de afaceri și de relațiile cu statele din regiune.

Dacă democrații vor obține controlul Camerei Reprezentanților la alegerile de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie, ar putea intensifica investigațiile și l-ar putea convoca pe Kushner pentru a depune mărturie sub jurământ.

Deocamdată, acuzațiile prezentate de Matthew Cole rămân contestate de Kushner și de avocatul său.