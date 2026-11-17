Jeffrey Epstein a fost ucis în închisoare, susțin mai mulți experți medico-legali. Legistul inițial insistă că a fost o sinucidere
Postat la: 17.11.2026 |
Un raport semnat de trei experți contrazice varianta oficială a sinuciderii miliardarului Jeffrey Epstein, aflat în închisoare pentru trafic sexual, care a inclus și zeci de minore. „Urmele lăsate de obiectul constrictor sunt cel mai probabil compatibile cu o strangulare comisă de o altă persoană, din spate", cred specialiștii.
Trupul lui Epstein a fost găsit spânzurat într-o celulă din cadrul Centrului Corecțional Metropolitan din New York, pe 10 august 2019. La acea vreme, el se afla sub supraveghere pentru prevenirea sinuciderii.
Într-o declarație pentru CNN, Biroul Medicului Legist din New York a precizat că „își menține concluzia" conform căreia Epstein s-a sinucis prin spânzurare.
Totuși, autorii unei prezentări susținute luni, 16 noiembrie, la Londra - Michael Freeman, cercetător și consultant în epidemiologia medicinei legale, Anders Eriksson, medic legist și profesor de medicină legală la Universitatea Umeå din Suedia și Itiel Dror, neurocercetător cognitiv - au afirmat că nu există dovezi care să ateste o spânzurare.
În plus, prezentarea menționează că „nu au existat vânătăi sau alte leziuni care să nu fie legate de o spânzurare" pe corpul acestuia, care se prezenta într-o stare „aproape impecabilă".
După examinarea întregului dosar de autopsie și realizarea unei reconstrucții, autorii susțin că leziunile lui Epstein sunt compatibile cu o agresiune și o luptă, concluzionând că acesta a fost ucis.
„Urmele lăsate de obiectul constrictor sunt cel mai probabil compatibile cu o strangulare comisă de o altă persoană, din spate, cel mai probabil folosind un material textil îngust, înnodat", se arată în prezentare.
După ce, la o săptămână de la decesul infractorului sexual condamnat, a fost anunțată concluzia inițială, avocații lui Epstein și-au exprimat nemulțumirea față de aceste rezultate și au solicitat o investigație mai amănunțită asupra închisorii.
Atât FBI-ul, cât și Inspectorul General al Departamentului de Justiție au anchetat circumstanțele morții celui acuzat de trafic sexual.
Cei mai mulți americani, sceptici cu privire la sinuciderea lui Epstein
Concluziile prezentate luni scot în evidență scepticismul publicului cu privire la varianta sinuciderii. Autorii afirmă că această îndoială este „larg răspândită în SUA" și a alimentat teorii ale conspirației despre modul în care a murit Epstein.
În 2019, Epstein a fost pus sub acuzare pentru coordonarea unei rețele de trafic sexual, în cadrul căreia a abuzat sexual zeci de fete minore.
A fost acuzat că a condus o rețea de trafic de persoane între 2002 și 2005, oferind, se pare, sume de ordinul sutelor de dolari, în numerar, unor fete - unele având chiar și 14 ani - în schimbul unor acte sexuale, fie în locuința sa din Upper East Side, fie pe domeniul său din Palm Beach.
Documente legate de Epstein au fost făcute publice în ultimul an, printr-o serie de dezvăluiri succesive. Recent, Departamentul de Justiție a dat publicității un volum masiv de documente - e-mailuri, mesaje text, fotografii și altele - după ce, în luna noiembrie, Congresul a adoptat o lege care impunea transparența și publicarea tuturor documentelor, obligând astfel administrația președintelui Donald Trump să ia măsuri.
Deși documentele nu au confirmat anumite teorii ale conspirației legate de Epstein - cum ar fi existența unei liste cu bărbați pe care acesta i-ar fi șantajat - ele au creat probleme serioase unor persoane influente din întreaga lume. Acestea au scos la iveală relații compromițătoare pe care Epstein le-a avut cu titani ai mediului de afaceri, miliardari, membri ai unor familii regale, oficiali guvernamentali (atât din SUA, cât și din străinătate) și personalități din mass-media.
Într-un interviu acordat publicației The New York Times, Freeman, un expert criminalist specializat în analiza cazurilor de omucidere, a declarat că nu are nicio idee cine l-ar fi putut ucide pe Epstein și că nici nu îl interesează acest aspect. El a precizat că s-a concentrat pe ceea ce a numit „omisiuni" în ancheta privind decesul și în raportul de autopsie.
„Singurul lucru care mă interesează este: cum a putut totul să degenereze în acest hal?", a declarat el pentru ziar.
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