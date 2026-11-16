Dezvăluiri explozive în Israel: Netanyahu ar fi orchestrat manevre în timpul alegerilor - „O tentativă de lovitură de stat"
Postat la: 16.11.2026 |
Premierul israelian în exercițiu Benjamin Netanyahu este acuzat de liderii opoziției că ar fi încercat să influențeze alegerile parlamentare din octombrie prin folosirea poliției împotriva unor activiști arabo-israelieni.
Acuzațiile au apărut după o investigație televizată privind arestări efectuate în ziua votului și o presupusă încercare de interceptare a unor parlamentari.
„Pe măsură ce ies la iveală tot mai multe detalii, devine clar: nu a fost o încercare de perturbare a alegerilor. A fost o tentativă de lovitură de stat", a scris luni pe X Yair Lapid, fost lider al opoziției, potrivit Euronews. Declarația vine după dezvăluirile postului israelian Channel 12 despre evenimentele din jurul alegerilor parlamentare din 27 octombrie.
Trei activiști au fost arestați
Potrivit investigației, Ido Norden, șeful de cabinet al lui Netanyahu, ar fi contactat poliția în ajunul scrutinului pentru a semnala presupuse nereguli comise de membri ai partidului arabo-israelian Ra'am. Norden le-ar fi indicat polițiștilor o sursă de informații care lucrase anterior în biroul premierului. Pe baza acestor informații, trei activiști Ra'am au fost arestați. Ulterior, toți au fost eliberați, după ce poliția a constatat că acuzațiile nu erau susținute de dovezi.
În timpul alegerilor, Netanyahu a acuzat partidele arabe de fraudă electorală. Acestea obținuseră un număr record de mandate în Parlament. Biroul premierului a respins acuzațiile privind implicarea în organizarea arestărilor. Potrivit explicației oficiale, Norden doar a pus în legătură cu poliția o persoană care susținea că deține informații despre posibile infracțiuni.
Interceptarea a cinci parlamentari arabo-israelieni
Separat, publicația Haaretz a relatat că David Zini, directorul serviciului israelian de securitate internă Shin Bet, ar fi solicitat autorizarea interceptării a cinci parlamentari arabo-israelieni. Cererea a fost respinsă de procurorul general, din lipsă de dovezi. Liderul Joint List, Yousef Jabareen, a calificat dezvăluirile drept o posibilă încercare de deturnare a rezultatului alegerilor.
„Dacă informațiile se confirmă, vorbim despre un mecanism infracțional care a funcționat chiar din centrul guvernului pentru a manipula rezultatele alegerilor", a transmis acesta. Yoav Segalovitz, reprezentant al partidului Ra'am și fost șef al poliției, a cerut o anchetă penală independentă, care să stabilească responsabilitatea tuturor persoanelor implicate.
Eisenkot cere plecarea lui Netanyahu
Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major și principalul rival politic al lui Netanyahu, a declarat că premierul în exercițiu „nu mai poate rămâne la conducerea guvernului nici măcar un minut". Eisenkot consideră că presupusele intervenții ale colaboratorilor premierului reprezintă o amenințare pentru democrația israeliană și a cerut investigarea cazului.
Acuzațiile apar într-un moment în care Israelul încearcă să formeze un nou guvern. Nici blocul lui Netanyahu, nici opoziția condusă de Eisenkot nu au obținut cele 61 de mandate necesare unei majorități parlamentare. Cele două principale formațiuni arabo-israeliene, Joint List și Ra'am, și-au exprimat sprijinul pentru Eisenkot, căruia președintele Isaac Herzog i-a încredințat mandatul de formare a guvernului.
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