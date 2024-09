"Bătrânii soldați" din presă au fost puși de Sistem și în slujba ostașului-general Ciucă

Întâmplarea a făcut să observ promovarea cărții lui Nicolae Ciucă chiar din prima zi, mergând cu mașina spre București pe DN1 la începutul lui iunie, am numărat vreo 40 de panouri cu chipul "ostașului în slujba țării", nu știam atunci că număr de fapt "40 de ciuci" pe 100 de kilometri de drum.

Normal că m-am amuzat, am râs singur în mașină, apoi imediat, am relatat episodul în emisiunea Nicoletei Cone unde, pe lângă distracție, am marcat și penibilul situației lui Ciucă, la pachet cu prostia liberalilor, totuși vorbim despre unul ce-a scris o carte din postura de plagiator dovedit, dar nejudecat prin decizia justiției noastre din SECURISTAN. În limbaj de marketing politic am priceput că ni se vinde "produsul Ciucă", care n-ar fi plagiator, adică hoțoman și mai puțin dotat, ci ar trebui să pricepem exact invers, deoarece a scris o carte sinceră despre viața sa normală, de-a lungul căreia și-a servit țara, fiind și erou câteodată.

Cu alte cuvinte, liberalii au decis să promoveze un produs pentru cei proști, dar mulți, deoarece cei deștepți, și mai puțini, cunosc adevărul despre capacitatea și cariera lui Ciucă. Despre banii cheltuiți de către PNL pentru această reclamă n-am comentat, e treaba lor, acest partid a acceptat oricum să finanțeze (indirect) renovarea "Palatului Împăratului", unde vrea Iohannis să se mute din ianuarie 2025, ce să mai vorbești despre niște sute de panouri închiriate...

Azi e ziua marii lansări a măreței cărți a lui Ciucă, moment în care ar trebui să se reverse din nou în mediul virtual o cascadă de ironii, combinate cu înjurături, așa cum se cuvine atunci când un plagiator jignește inteligența prezentându-se ca scriitor. Numai că liberalii sunt șmecheriți, și l-au tocmit ca să țină piept injuriilor tocmai pe vestitul Mircea Dinescu, stăpânul domeniului de la Cetate, care ne va povesti cât de "dăștept și talent" e de fapt Nicolae Ciucă, adică va face un show cu delicatețuri ce vor agrementa volumul așezat peste mâncăruri și băuturi.

"Este o carte excelentă, v-o spun eu ca scriitor!", ne anunță deja Dinescu în promo, și e limpede c-o face cu toată convingerea cumpărată cu bani grei de campanie, cam așa cum ar fi făcut-o și celebrul său fost argat, celebrul nea Mărin de la "Mambo Siria", ce-a murit săracul acum vreo 10 ani, deci nu mai poate vedea evoluția lui "Mircea de la Cetate". Cam aceleași cuvinte le-a folosit Dinescu și în urmă cu o lună, dar atunci prezenta cartea altui candidat-plagiator scăpat de pedeapsă, anume Mircea Geoană. Nu insist cu Dinescu, e treaba lui să se facă de râs la bătrânețe și să apară ca un lăutar ce-ți cântă "de bine" după ce-i bagi suta la arcuș, să marcăm doar că, fostul poet-dizident și șef al Uniunii Scriitorilor imediat după 1989, a devenit PR-istul (guristul) unor politicieni-plagiatori, dar care vor statut public de "scriitor = om cult și inspirat".

Ca să completez tabloul pregătirii liberalilor pentru marea lansare a măreței cărți, consemnez că însuși Ion Cristoiu și-a petrecut ziua de vineri lecturând și adnotând volumul lui Ciucă, căruia i-a dedicat o descriere vorbită de cca 30 de minute, așa am aflat și eu ce scrie în carte. Liberalii șmecheriți au făcut din asta o știre mare și, pentru că și Cristoiu zicea tot "de bine", au rulat-o intensiv în media, scopul fiind să închidă gura celor ce-ar mai îndrăzni să conteste valoarea literară a operei candidatului lor. Cum să mai zici că e un fâs dacă însuși "Marele Jack zice că-cartea lui Ciucă e marfă"?! (am observat ulterior și cronica favorabilă din EVZ a cărții lui Ciucă, și-am priceput mecanismul legat de Ion Cristoiu)

Cozmin Gușă