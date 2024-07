Cand moare un imperiu?

Este o întrebare pe care ne-o punem de fiecare dată când semenle decăderii sunt atât de vizibile, încât nu mai pot fi ignorate nici măcar de fanaticii minciunii. Descoperirile dramatice actuale, obținute prin diverse metode științifice ne oferă noi perspective persuasive despre prăbușirea civilizațiilor imperiale construite de rasa umană. Căci prima definiție care trebuie respectată și înțeleasă este aceea că toate civilizațiile se nasc, cresc, se maturizează și mor ca fiind imperiale. O civilizație cunoaște apogeul său doar în momentul în care conducătorul suprem are marea aroganță, neobrăznicia sau cel puțin incultura de a crede că el reprezintă umanitatea. Iar acest fenomen are loc astăzi în SUA.

Ah, America, acest vis plin de viermi. Această minciună civilizațională care a drenat energiile creatoare, a furat vocațiile constructoare, a falsificat până și dialogul cu divinitatea, această imensă, cultică, sectantă și imens cosmică civilizație se uită acum, de la înălțimea construcției sale imperiale, în abisul în care va cădea. Cea mai rapid crescătoare, cea mai imediat imbogățită și cea mai imorală forță economică din lume, în nici trei secole a construit un imperiu cosmic. Iar acest imperiu stă să se prabușească. Ajungând universal, fiind masiv științific, construit/stratificat social pe baze imorale și minciuni predate încă de la grădiniță, imperiul american se află la clipe distanță de distrugerea totală. Alături de el, întreaga civilizație umană care există pe această planetă.

Rămășițele dezastrului american, îngropate în nisipul istoriei, aflate pe fundul viitoarelor văi sau mări, vor aduce aminte arheologilor din viitor, de mândria asiriană, aroganță deificată a faraonilor sau de sângele ucișilor imperiului roman. Așa cum antropologii si arheologii descoperă astăzi că marile imperii își ștergeau numele regilor, falsificând istoria fondatoare pentru a servi noile inveții mitologice, așa în America de astăzi, creația este ștearsă, logica umană dispare, miturile false, zeii falși, profeții pedofili sau carnasierii de un minut, rescriu cu înverșunare civilizația originară. Cum aceasta devine astfel falsă ea se transformă în minciuna pe care nimeni nu o mai respectă. Prin lipsa de respect imperiul real se prăbușește. Lăsând locul minciunii, falsului, idioțeniei absolute, cerând moartea științei sau provocând negațiile cele mai abjecte, imperiul american de astăzi, sub lumina marilor reflectoare ale televiziunilor mincinoase, se evaporă.

Winston Churchill a remarcat odată: „Cu cât te poți uita mai mult în urmă, cu atât poți privi mai departe." Cei care construiesc profilele oricărui imperiu sunt de acord ca există cinci cauze primordiale ale colapsului civilizațional: 1) episoade majore de schimbări geologice, 2) migrații în masă induse de crize artificale sau de mituri fondatoare transformate în patologii obsesive, 3) pandemii produse de dezechilibrul sanitar dintre civilizația primitoare și cea invadatoare, 4) progrese dramatice în metodele de război și de transport a claselor sociale cu vocație economică și 5) nebunia/incompetența/focalizare cultică a conducătorilor. Toate aceste cinci elemente fondatoare ale colapsului unei civilizații imperiale se află la locul lor, instalate deja (unele dintre ele transformate deja în metastaze fatale prin virulenta lor manifestare) în însăși inima imperiului american.

În realitate, imperiul american se prăbușește cu o viteză uluitoare, practic identică cu viteza tehnologiei sale de construcție. Cum nu calul și nici căruța au construit imperiul american, ci trenul și automobilul, dinamica prăbușirii este mai rapidă decît cea a construcției. Dacă suprapunem ticăloșenia elitelor umane create de banul nemuncit, de bogăția cîștigată prin exploatarea generațiilor întregi de migranți seduși de mitologii false, atunci avem imaginea completă a amețitoarei căderi a imperiului american.

Acum cîteva zile, întregul glob a asistat la filmarea în direct a prăbușirii civilizației americane, reprezentate vremelnic de către imperiul care poartă numele se SUA. Sub conducerea atentă a unui medic și femeie, sub imensa cupolă a dictatului ideologic și falsificator de istorie reprezentat de CNN, sub bagheta unor activiști de partid comunist american intitulați ziariști a avut loc cea mai falsă dezbatere de televiziune între doi candidați la funția supremă, de președinte/imperator al civilizației americane de limba engleză. Căci civilizația mezoamericană a fost distrusă de niște sifilitici veniți după aur din Spania Marii Inchiziții, iar civilizația abia născută nativă a marilor fluvii nord americane a fost distrusă de primitivismul franco-anglo-saxon in numai două generații. Cea de astăzi cu locul puterii supreme, imperiale aflat în Casa Albă, civilizația de limbă engleză modernă este și ce mai prosperă pe cît de violentă, falsă, mincinoasă pe căt de profund injustă este ea.

Timp de mai multe ore am asistat la un spectacol grotesc, în care actualul președinte american și candidat la propria sa succesiune, cu o privire de om rău, cu o limbă ascuțită de viperă cu bicorn, încerca să mascheze în fața întregii lumi că senilitatea instalată vizibil pentru ochiul neavizat al oricărui privitor, nu îl va împiedica să ia decizii sănătoase. O scenă care mi-a amintit de focalizare cultică, sectar violentă și profetic falsă a ceea ce specialiștii definesc ca fiind patologia dictaturii ideilor unice. Căci, în țara așa zisei democrații, doi bătrânei, unul mai căzut ca celălalt, mințeau patologic. Un bătrănel mințea pentru a își păstra puterea cultică, semi divină și desigur illegitimă, celălalt pentru a o lua din nou. Amândoi dădeau impresia ca puterea aceea le aparține defintiv și irevocabil, primită prin contract de cesiune divină.

Minciuna și falsul dezbaterii prezidențiale organizate de către CNN, nu mai trebuie nici comentate și nici demonstrate. Ziariștii de la CNN au arătat că nu mai există libertatea presei, că nu mai există democrație americană. Ei ne-au anunțat că se permit doar propaganda și dictatul gândirii unice. Visul oricărui dictaturi, fie ea religioasă, nazistă, comunistă, laică sau științifică este ca dezbaterea să dispară, fiind înlocuită cu ideile puține, fixe, repetate ca mantrele drogaților. Dacă biserica a susținut că Pămîntul este plat, oamenii de știință care demonstrează contrariul trebuie arși pe rug. Dacă dictatul gândirii unice spune ca Biden este viu, sănătos și că Trump minte, oricine dovedește contrariul este agentul lui Putin sau cel puți este "idiotul de serviciu". Axiomele dictatului ideologic nu se discută, iar ordinele gândirii unice doar se execută. Democrația astfel a murit.

Individul numit Biden a demonstrat prin fixațiile sale ideologice și minciunile sale adânc îngropate sub fraze găunoase despre democrație că poartă o ură cît o bombă atomică. Referința care m-a uluit la Biden a fost ura cu care l-a acuzat pe oponentul său Trump că are moralitatea unei "pisici de pe ulițe/alley cat". Pe românește, acest Biden, demagog obsedat de puterea unic imperială, l-a făcut pe Trump curvă. Simplu și cine cunoaște cultura americană înțelege exact sensul expresiei prezidențiale.

În același timp, vom observa că în limbajul mimico-gestual al tânărului senil că ura este elementul fundamental. O ură imposibil de mascat. Biden dacă avea o șansă îl împușca pe loc pe Trump. Pentru a înțege exact misoginismul grobian, mizeria morală în care se scufundă odată cu senilitatea recent instalată, Joe Biden, în mitologia fondatoare a falsei civilizații americane, prostituatele de stradă sunt considerate mai jos ca șobolanii de câmp. Mizeria morală a minciunii neo-creștine americane care a otrăvit moralconstrucția imperiului american a creat, de-a lungul scurtei sale istorii, valuri de genocid cultural, și nu numai, la adresa femeilor sărace, vândute ca obiecte sexuale pentru prea respectabilii bărbați albi citind bibliile unor falși profeți din SUA, la fel de găunoși ca și religia lor.

Alb, creștin, bogat și în special mințind, Biden ne-a arătat cum arată mizeria cultică americană. Ne-a demonstrat decăderea imperiului prin fenomenul quasi unanim promovat de CNN al senilității negate de cucoanele menopauzate ale așa zisei democrații care bântuie astăzi butoanele nucleare de la Casa Albă. Această dezbatere a scos la iveală un Biden găunos, plin de ură, incapabil să își accepte bătrânețea.

Alături de el, desigur medicul Jill Biden, blonda sa soție, care practic a preluat conducerea, pe ascuns și ilegal, a mecanismului de putere imperial american. Căci dacă cineva se mai îndoia, prin developarea filmului dezbaterii prezidențiale a apărut adevărata putere. Pentru prima dată în istoria unui imperiu aflat în decădere, am văzut filmat în direct mecanismul ascuns al Deep State, cu Jill Biden pe post de vestală, de preoteasă a templului minciunii. Pentru a poteja de adevăr o președinție mediocră, eșuată în marasmului dictatului ideologic, plină de războaie și înfrângeri strategice la nivel mondial, într-un cult al conducătorului suprem al democrației, Jill Biden a preluat rolul lui Elena Ceaușescu. Rezultatul istoric al distrugerii epocii comuniste a fost creat de ura indescriptibilă pe care a creat-o Elena Ceaușescu, atunci când a preluat ilegal, ilegitim puterea de la soțul său. Mă întreb cu groază cum va arăta ura americană la adresa lui Jill Biden, atunci când minciuna ei va fi înțeleasă de către națiunea americană.

Așa se prăbușeste un imperiu. Atunci când senilitatea împăratului este ascunsă de o familie lacomă, de mediocritatea științei sau de minciuna endemică parazintând dialogul public. Restul păcatelor vin de la sine, cum ar fi corupția, drogurile, negarea identitară, modificare sexului și a definițiilor biologice, siluirea conceptelor morale, falsificare istoriei și distrugerea valorilor care au construit o civilizație.

Epoca căderii imperiul american s-a declanșat. Istoria ne-a învățat deja că nu mai există scăpare, atunci când se intră în această logică a distrugerii. Dacă nu învățăm istoria, nu ne vom putea salva națiunea. Aviz lingătorilor români de clanțe americane.

H.D. Hartmann