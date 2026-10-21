Ce caută șefulul sistemului în ciberspațiu

Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului, da? Nicușor Dan a recunoscut oficial că este șeful sistemului pe 25 iunie a.c. la Gdansk. Apoi, ca să atenueze șocul spovedaniei, a promis că miza sa actuală este reformarea sistemului din interior. A reforma sistemul ca șef al lui este ca și cum ți-ai tăia craca de sub picioare. Reforma sistemului este deci o metaforă, o frecție la un picior de lemn.

Ieri, șeful sistemului a participat la Conferința Internațională de Securitate Cibernetică organizată la Halo Events Center de la Romexpo. Gazdele au fost Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), brațul prelungit în ciberspațiu al SRI; Bitdifender, sponsorul principal al campaniei prezidențiale a lui Nicușor Dan, care l-a furnizat pe Bogdan Costinel Dumitru ca ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială în guvernul prezidențial Luca Niculescu; Luminița Odobescu consilier de stat la cabinetul primului ministru pe probleme de politică externă și securitate, care are toate atuurile să rămână în tranșee.

La conferință a fost invitată ca moderator Cristina Cileacu de la Digi24tv, din ce în ce mai acoperită ca ziaristă; milițianul Florin Maimun – nume de serviciu - mâna dreaptă a mafiotului Nicu Gheară și a colonelului de miliție Constantin Salitră, la complexul Europa; figuranți din Europa pe post de persoane onorabile care să dea greutate evenimentului; colonei de la Centrul Național Cyberint al SRI, una dintre cheile de boltă ale sistemului, condus de generalul maior Anton Rog. Spiciul ținut de Nicușor Dan este inspirat de SRI: reţelele online au devenit deja un câmp de confruntare, care gestionează de câţiva ani atacuri asupra infrastructurilor critice și încearcă să decredibilizeze instituţiile, cu scopul ca cetățenii să-și piardă încrederea în instituţiile democratice şi în democraţia însăşi.

Să se roage adunătura asta de mediocri din sistem, care au adus România la sapă de lemn, în frunte cu șeful sistemului, ca înfruntarea societății să rămână pe rețelele sociale și să fiarbă acolo în suc propriu. Să dea acatiste la toate mănăstirile, ca oala de presiune a unui popor căruia i s-au furat 9 milioane de voturi și nu a primit nicio explicație pentru asta, să nu le explodeze în capul ăla fără viziune, care gândește numai la prăduit.

Instituțiile nu trebuie decredibilizate de nimeni: sunt principalul inamic al democrației și al bunei guvernări. Uitați-vă ce a reușit să facă jumătatea de creier care conduce România: după ce l-a dat jos pe Bolojan cu ajutorul PSD și a adus economia în pragul colapsului, a montat un guvern PSD care să desăvârșească falimentul țării. Este cel mai devastator atac asupra infrastructurilor critice care a avut loc în România, de la revoluție încoace.

Cornel Ivanciuc