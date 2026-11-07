Oameni buni, ne-am pierdut cumva mintile?

Observ cu stupoare ca declaratiile lui Jared Kushner sunt tratate in Romania cel mult intr-un registru minor, o paranteza sau o nota de subsol. Nu trebuie sa fii un geniu pentru a remarca ca ceea ce a scris Kushner reprezinta EXACT conditiile puse de Federatia Rusa in 2021 pentru a nu incepe razboiul din Ucraina.

Nu condamna Romania, alaturi de toate statele europene, aceste conditii absurde la acea vreme? Ceea ce condamnam in decembrie 2021 poate fi acceptat in noiembrie 2026?! Polonia a remarcat aceasta suprapunere. Finlanda a remarcat. Tarile Baltice au remarcat. Grupul Visegrad a remarcat. Ei bine, in Romania, nimeni nu a remarcat nimic!

Nu va suparati, Romania a intrat in NATO ca sa ii spuna Federatia Rusa ce are voie sa faca si ce nu are voie sa faca in materie de securitate? Romania este in favoarea incheierii pacii in Ucraina cu pretul renuntarii la propriile garantii de securitate? Ce vrea domnul Dmitriev, ce vrea domnul Kushner?

Romania sa fie doar cu numele in NATO. Romania sa devina o tara demilitarizata. Eventual doar cu forte de politie dar nici asta nu este garantat Nu doar militarii americani sa isi faca bagajele dar si orice militar aliat (francez, etc.). Demilitarizarea intervine in cazul infrangerii grave intr-un razboi in care tara respectiva a fost agesorul.

Nu va suparati, nu stiu eu sau Romania a purtat in ultimii ani un razboi de agresiune? Impotriva cui? Atat de categoric am pierdut un razboi la care nu am participat?!

Aici nu mai este vorba despre cum ne pozitionam, pro-MAGa, anti-MAGA, pro-Trump sau anti-Trump, fericiti ca au castigat Democratii sau tristi ca au pierdut Republicanii. Vorbim in acest caz de cea mai importanta subminare a securitatii nationale a Romaniei, o subminare pe care am respins-o categoric in 2021 atunci cand a fost prina data formulata. Cum se procedeaza intr-o asemenea situatie? Simplu, foarte simplu, banal de siimplu..

"Referitor la afirmatiile domnului Jared Kushner in calitatea sa oficiala de negociator al unei solutii pasnice privind razboiul din Ucraina din data de 6 noiembrie, afirmam ca Romania sprijina orice efort de pace in vederea incheierii razboiului din Ucraina care sa tina cont de principiile dreptului international. Reamintim ca suveranitatea Romaniei, afirmata si intarita prin aranjamentele de securitate pe care Romania le-a ales in mod liber prin aderarea la NATO, face parte din aceste principii, afirmate prin Acordurile de la Helsinki din 1975 si de Carta de la Paris din 1990".

Aceasta ar fi trebuit sa fie pozitia domnilor Neculaescu, Niculescu si Dan. Ce avem? Tacere. Tacerea in asemenea situatii cruciale pentru viitorul unei natiuni nu mai este o simpla omisiune, ci un act deliberat de abandon al unor principii pe care statul roman isi bazeaza existenta

Radu Carp