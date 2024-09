Ce s-a întâmplat cu aeroportul Henri Coandă-Otopeni? Mizerie, dezorganizare, dezastru anunțat!?

Am văzut că s-a schimbat conducerea, se dorește privatizarea, sunt scandaluri etc. Dar acum câțiva ani arăta totuși ca un aeroport normal, european, cu siguranță nu în topul celor mai frumoase dar acceptabil. Acum, pot spune că este de departe cel mai murdar, cel mai ineficient, cel mai plictisitor și cel mai îngrămădit aeroport dintre toate capitalele europene. Am (ne)plăcerea să ajung deseori la Otopeni, studiez în străinătate și am diverse delegații externe, dar astăzi a fost mai rău ca niciodată. Și asta în condițiile în care toate celelalte aeroporturi din Europa s-au ridicat mult în ultimii ani, toate devin din ce în ce mai organizate, mai curate, mai rapide, de la cel din Budapesta la cel din Amsterdam.

La check in, cozi infernale, prea puține ghișee care se închideau oricum unul după altul, ducând la certuri și probleme între cei care se trezeau că nu mai sunt următorii la coadă, ci ultimii. La security nu există destui angajați care să execute căutările corporale, deci de fiecare dată când cineva își uita o monedă în buzunar coada rămânea în loc vreo 5 minute. După ce am trecut cu bine de security am găsit toaletele într-o stare execrabilă, murdare, defecte, cu uși stricate care nu se mai închid. Nu mai există restaurante, nici măcar un amărât de McDonald's, singurele variante de mâncare sunt sandwich sau pizza, ce să mai zicem de magazine sau librării (inexistente și ele). Nici o apă nu am putut să cumpăr pentru că automatele nu funcționau. Pentru controlul automat de pașapoarte - mutat cu mare ștaif în altă zonă a aeroportului de când suntem în Schengen - nu funcționează jumătate din aparate, de aceea sunt cozi mari la controlul manual unde nu sunt destui polițiști. Sunt atât de mulți oameni în aeroport că nu poți găsi un scaun la cafenea sau oriunde în apropierea porților (scriu acest text în picioare). Jumătate din zboruri au întârziere (inclusiv al meu), iar Wi-Fi-ul nu funcționează, extrem de inconvenabil pentru cei care călătoresc în interes de serviciu. Ce să mai, un dezastru.

Nu m-am enervat, mai ales având în vedere că toți cei care lucrează în aeroport nu au nicio vină, sunt exploatați de companii care refuză să angajeze destule persoane și îi lasă să se descurce cu miile de oameni supărați zilnic pentru a scoate și ei un profit acceptabil după toate furtișagurile. Vă încurajez și pe voi să nu vă comportați urât cu ei, mult prea mulți oameni își varsă zilnic frustrările pe acești angajați nevinovați. Mi-a părut rău și de străinii care au venit pentru prima dată în România și care cu siguranță nu se vor mai întoarce având în vedere această primă impresie, așa cum nu aș mai face-o nici eu dacă aș ateriza pe așa un aeroport în vreo excursie.

Degeaba tot promovăm România și turismul (cine știe câți bani s-au furat și din bugetul pentru marketing), când aeroportul arată exact cum arată și restul țării: mizerie, totul stricat, mâncare nesănătoasă, cozi lungi, infrastructură zero, oameni obosiți care de-abia așteaptă să plece de la muncă, și un sentiment că parcă era mai bine acum câțiva ani, deși nici atunci nu prea era. Din rău în mai rău! Asta dacă măcar conștientizează ce se întâmplă în jurul lor și călătorii români, căci majoritatea sunt prea ocupați ignorându-și copiii neastâmpărați, cumpărând parfumuri și băuturi scumpe, stând cu ochii țintiți pe Instagram pentru că au uitat de existența cărților și umplându-și stomacele deja rotunde cu sandwich-uri și croissante. Adio progres, bonjour decădere continuă!

Daria Gușă