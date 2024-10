Cum se poziționează editorial GOLD FM și site-urile asociate după intrarea în politică a "tânărului patron"

Ați aflat ieri după-amiază, prieteni goldiști, că proprietarul Gold FM, fiul meu, Andrei Gușă, a decis să accepte propunerea Dianei Șoșoacă de a candida pentru partidul SOS la Camera Deputaților, în județul Prahova, la alegerile parlamentare din 1 decembrie.

Știrea a făcut deja multe valuri, e clar că o să mai facă, cu presupunerile de rigoare, unele corecte, altele iluzorii sau răutăcioase. El va oferi, oricum, zilele astea motivațiile ce-l mână ca să intre în politică la 27 de ani și jumătate, după patru ani de muncă în mediul privat, acolo unde a reușit să pună pe picioare cu succes un mini-trust de presă cu numele GOLD. Fiul meu și-a luat deciziile de viață în mod independent, imediat după ce a împlinit 18 ani, și a ales să studieze în străinătate, apoi să se întoarcă acasă la finalizarea studiilor, inclusiv a celor de masterat la Viena, primele, universitare, făcându-le la Rotterdam, Olanda. Și această decizie de intrare în politică i-a aparținut în totalitate. Desigur că s-a sfătuit și cu mine, în calitatea mea de tată, și beneficiază de sprijinul familiei noastre, respectiv al prietenilor sau susținătorilor pe care și i-a adunat în ultimii ani, prin activitatea publică din presă.

Referitor la poziționarea editorială a GOLD FM și a site-urilor asociate, cunoașteți (că de aia ne urmăriți) că aceasta este una declarată și manifestată ca suveranist-conservatoare și nu s-a modificat nici în cele cinci luni din 2024 în care am avut chiar eu calitatea de candidat anunțat la președinția României. Am încercat și cred că am reușit să rămân obiectiv în administrarea acestei emisiuni sau a editorialelor mele, dovadă concretă fiind audiența consolidată, mare și în creștere de care ne bucurăm. Nimic nu se va schimba nici de acum înainte. Nu vom deveni vreo entitate media ce laudă acțiunile partidului SOS sau ale Dianei Șoșoacă, ori ale posibilului viitor tânăr deputat Andrei Gușă, dar vă asigur că vom rămâne o tribună a suveranismului românesc.

Deși nu este ilegal să fie politician și acționar în mass media în același timp, fiul meu a decis să-și cesioneze, să-și cedeze toate acțiunile companiei ce administrează grupul GOLD surorii sale, Daria Gușă; așa cred și eu că este moral și deontologic, dar și corect din punct de vedere uman, aceasta fiind o afacere dezvoltată prin eforturile familiei noastre, familiei mele. Desigur că despre asta se va tot vorbi, doar suntem în campanie electorală, dar anunțul important pentru fanii noștri e că nu schimbăm nimic din abordarea editorială. Încercăm să rămânem pe mai departe obiectivi, imparțiali, duri și cu România pe tricou și în suflet.

Cozmin Gușă