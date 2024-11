Diabolicul Băsescu!

Fostul comunist - după cum se prezenta Băsescu la alegerile din 2004 - nu se dezminte. El l-a incurajat pe Orban să se retragă si să-i transfere voturile sale (câte sunt) Elenei Lasconi.

In felul acesta, el scade sansa lui Ciucă sa intre in turul doi, impărtind voturile dreptei intre Ciucă si Lasconi si mărind sansa lui Simion de a se califica in turul doi. Evident este si o formă de răzbunare impotriva PNL.

In ultimile săptămâni, organizatiile PNL s-au mobilizat mai mult, organizand intâlniri regionale si mărind astfel procentele lui Nicolae Ciucă.

In aceste conditii, Băsescu a decis că este „mai bine" să transfere voturile lui Orban de la Ciucă la Lasconi. In felul acesta, niciunul dintre ei nu-l va putea depăsi pe Simion - care poate intra in turul doi. Smart!

Intr-un fel, veteranul membru al FSN sugerează o altă modalitate, dar cu aceeasi finalitate, precum Viorel Hrebenciuc, prin care George Simion să ajungă in turul doi. Diabolic!

Adrian Năstase