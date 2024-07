E foarte grav să ai lideri atât de slabi la granița unui posibil război Rusia-NATO!

După ce Nicolae Ciucă și-a anunțat candidatura la prezidențiale, Marcel Ciolacu l-a atacat și i-a spus că s-a grăbit în a face marele anunț. Totodată, presa austriacă relatează că președintele Klaus Iohannis și europarlamentarul Mihai Tudose e posibil să devină comisari europeni din partea României.

În primul rând, trebuie să spunem că informațiile legate de împărțirea puterii în interiorul Comisiei Europene n-o să vină de la presa din România. Noi nu suntem bine racordați acolo, din nefericire, pentru că ține de greutatea politică, iar România nu are mai deloc greutate politică la Bruxelles, din pricina calității slabe a elitelor. Ce vine din presa austriacă, mai ales că acolo este și grupul OMV, care are un grup consistent de europarlamentari, ca și alte corporații multinaționale, în Parlamentul European, ar trebui să luăm în seamă.

Eu cred că totuși cineva din Europa l-a folosit pe Klaus Iohannis o vreme îndelungată, iar acum această entitate își bate joc de el, pentru că nu există o funcție despre care să nu se discute că ar fi în legătură și cu Iohannis. E ceva scos la tarabă, e și Klaus Iohannis. E comisar pentru apărare, e Iohannis; e șeful Consiliului European, e Iohannis. Asta este părerea mea și vorbesc foarte serios că cineva își bate joc de Klaus Iohannis, sigur, într-un mod meritat, văzându-l totuși că este atât de avid de funcții europene. Dacă va fi Iohannis sau alt liberal, respectiv Mihai Tudose, depinde de împărțirea portofoliilor între cei care vor forma majoritatea, Popularii Europeni și Partidul Socialiștilor Europeni, din care face parte PSD-ul.

Nicolae Ciucă și-a anunțat candidatura pentru prezidențiale de la Washington, acolo unde l-a însoțit pe președintele Iohannis la summitul NATO. Acum Ciucă mai așteaptă doar aprobarea partidului, dar a anunțat că își dorește să intre în cursa pentru Cotroceni.

Discutăm de câteva luni bune dacă va candida Ciucă (și știm că va candida), dacă va candida Ciolacu (și știm că va candida). Ne facem de râs și cu asta, pentru că această împingere a unuia de către celălalt și apoi schimbul de roluri nu va determina o schimbare de percepție la nivelul electoratului. Din unghiul meu, așa cum privesc eu toți contracandidații, Ciucă și Ciolacu sunt printre cei mai slabi. Ei au doar avantajul partidelor pe care le reprezintă și care îi ajută, dar în rest, la nivel de expertiză, școală sau priză la public, Ciucă și Ciolacu sunt pe ultimele locuri. Că se hlizește Ciolacu la Ciucă că face anunțul de la Washington... într-adevăr, Ciolacu nu ar putea să facă anunțul de la Washington, pentru că nu știe limba engleză. După aia să vedem ce o să zică Ciucă despre Ciolacu dacă o să-și citească anunțul; n-are voie să vorbească, că el e plagiator, se presupune că nu știe să citească sau să scrie bine.

Noi nu putem discuta foarte serios, pentru că, la cât de gravă e situația în România, această hârjoneală între doi candidați atât de slabi este una care trebuie să ne întristeze, să ne îngrijoreze. Aproape avem un război instalat între NATO și Rusia (să ferească Dumnezeu, să dea Dumnezeu să n-am dreptate), iar în aceste condiții e grav să ai lideri atât de slabi, care nu uzează de dreptul lor de veto. Chiar așa, domnul Ciucă și Iohannis sau Ciolacu, că e prim-ministru: cum să nu uzați de dreptul de veto în interiorul NATO când se pune problema războiului? Așa ușor ne asumăm? N-am văzut ce s-a întâmplat la ucraineni cu războiul, câte sute de mii de oameni au murit? Trebuie să se spună clar la masa NATO: ‘NU, nu vrem război!', cum a făcut Viktor Orban sau Fico, care a fost și împușcat din cauza asta.

Cozmin Gușă