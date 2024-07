Mersul astrelor după Viktor Orban

Din faimoasa bătătură a Băilor Tușnad, unde se desfată în fiecare an în mijlocul tineretului UDMR, Viktor Orban lansează câteva profeții despre mersul planetei. Dintre care unele fac sens, pot fi luate în discuție de orice om cu scaun la cap, iar altele par a fi de domeniul științifico-fantasticului. Să le luăm pe rând.

Analizând situația internațională, din perspectiva războiului din Ucraina, precum și perspectivelor de viitor ale acestui stat supus agresiunii, Viktor Orban a măsurat de mai multe ori și a ajuns la două concluzii ferme. 1. Ucraina nu va fi primită în Uniunea Europeană. 2. Ucraina nu va intra în NATO. Tot ce se poate. Deși există și semnale destul de consistente că s-ar putea întâmpla altfel de cum își imaginează Viktor Orban.

Este evident că atâta timp cât Carta NATO stă în picioare, în această organizație, cea mai mare din lume în plan politic și militar, nu poate fi primit niciun stat aflat în stare de beligeranță. Iar Ucraina, cum necum, se află în război cu Federația Rusă, cea de-a doua putere a lumii și una dintre puterile relevante în planul armamentului convențional. Este adevărat? Nu Ucraina a provocat acest război. Nu Ucraina poate fi acuzată de o agresiune împotriva Federației Ruse. Și tocmai din acest motiv, statul ucrainean, ca de altfel și regimul Zelensky sunt susținute activ de Uniunea Europeană, de statele NATO și de alte încă circa. 30 de state non-NATO. Și, în plus, sub aspect juridic, Ucraina este recunoscută ca un partener NATO. Adică este într-o poziție în care practic se pregătește o aderare în viitor. Pe de altă parte, la acest capitol, Carta NATO este extrem de explicită. Un stat care intră în NATO, nu doar că trebuie să nu se afle în stare de război cu un alt stat, dar trebuie să aibă tratate de bună vecinătate încheiate în toată regula cu statele din jur. Ucraina nu întrunește aceste condiții pentru că se află în stare de război cu Federația Rusă și nici nu are un tratat de bună vecinătate cu Belarus. Ceea ce înseamnă că în ciuda parteneriatului ei cu NATO, Ucraina va adera la această organizație fie la Sfântul Așteaptă, fie în eventualitatea cu totul și cu totul improbabilă în care Rusia pierde războiul și capitulează. La acest punct, profeția lui Viktor Orban se poate confirma pe deplin.

Liderul de la Budapesta a informat opinia publică și asupra convingerii sale că Ucraina nu va fi primită în Uniunea Europeană. Și asta în ciuda faptului că la acest capitol se află într-un parteneriat avansat cu Bruxelles-ul. Și că statele UE au semnat cu Ucraina un tratat de pre-aderare. Să ne amintim cât de lung, cât de anevoios a fost drumul României către Uniunea Europeană. Cât de multe condiții a trebuit să îndeplinim pentru a satisface exigențele IQ-ului comunitar. În acest moment, cel puțin, statul ucrainean nu este pregătit la niciun capitol pentru aderare. Și asta fără a mai intra în detalii extrem de jenante pentru Kiev legate de comportamentul statului față de minoritățile etnice și religioase. În Uniunea Europeană, până una alta, niciun stat nu poate adera prin încălcarea regulii unanimității. Și, fără doar și poate, Ungaria, care s-a pronunțat în repetate rânduri extrem de intransigent la acest capitol, nu-și va da votul pentru Ucraina. Fie și din acest ultimul motiv invocat, și această profeție de la Băile Tușnad a liderului de la Budapesta se poate îndeplini.

Mai departe, Viktor Orban a surprins neplăcut o bună parte a opiniei publice occidentale și plăcut o bună parte a opiniei publice non-occidentale, afirmând că Statele Unite, NATO și Uniunea Europeană își pierd în mod accelerat relevanța, epicentrul puterii în lume fiind preluat din mers de Rusia, China, Iran și alte state din zona BRICS. Relevanță în lume înseamnă, în esență, forță economică și forță militară. La care, firește, se poate adăuga puterea diplomatică și alte forme de exercitare a puterii unui stat sau a unui grup de state. Oricine are posibilitatea, consâltând datele statistice, să pună pe cântar relevanța Statelor Occidentale și a aliaților lor, iar pe celălalt taler relevanța statelor BRICS și a celorlalte state din lume. La capătul acestei operații, orice om cu capul pe umeri va constata că pentru moment, cel puțin, această profeție a lui Viktor Orban este hazardată. El poate fi eventual un om politic vizionar, doar că la capitolul de mai sus viziunea acestuia trebuie proiectată peste câteva decenii.

Sorin Rosca Stanescu