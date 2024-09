Păcăleala cu "ciclonul care n-a fost", făcută pentru ca s-ascundă incompetența și corupția de la inundații!

De pe la mijlocul săptămânii trecute, prieteni goldiști, populația României a fost alertată în mod excesiv prin comunicatele ANM (Administrația Națională de Meteorologie) cum că vine Ciclonul Ashley.

Oamenii s-au speriat într-un mod masiv și bineînțeles că primul lucru pe care l-au făcut a fost să dea fuga la dicționarul explicativ, la Dex, ca să afle mai corect ce ar fi asta, anume au aflat că ciclonul este o furtună puternică, cu deplasarea aerului în vârtejuri, însoțită de ploi torențiale și de descărcări electrice; deci, conform definiției naționale românești, românii se puteau aștepta la pericole și pagube mari. Dacă ar fi fost anunțate doar ploi puternice, însoțite de rafale de vânt, lumea n-ar fi intrat în panică; în final ați văzut că așa s-a întâmplat. Observând, însă, felul în care se mediatizează treaba cam de joi, un fel de tip teatral și la comandă, eu am bănuit că e vorba despre o operațiune de manipulare care s-a executat de la cap la coadă, pe bani, la toate buletinele de știri ale televiziunilor plătite în presa pe care au „arestat-o" oamenii de la putere, de partide și de Guvern.

Ce-am sesizat la finalul acestei perioade de isterie? Că au fost și regiuni din România în care ieri a plouat și a bătut vântul, altele în care n-a fost mai nimic - majoritatea, însă, prieteni goldiști, atmosferă de ciclon am sesizat doar la știrile internaționale, ce prezentau dezastrele din Mexic sau din sudul Statelor Unite ale Americii, acolo unde Uraganul Helen chiar a generat inundații mari. În Mexic apa pe străzi a depășit doi metri, în Acapulco chiar, iar în Florida americanii mergeau cu bărcuțele pe șosele; bineînțeles că mulți n-au pierdut prilejul de a-și afișa steaguri cu Trump, că tot e campanie electorală. La noi, în România, în afara faptului că magazinele au fost luate cu asalt vineri și sâmbătă, pentru că oamenii voiau să își procure rezerve alimentare de ciclon, mulți și-au anulat călătoriile, au stat închiși în case de frică, ieri nu s-au deplasat, nici n-au deschis ușile și geamurile că, vezi, Doamne, vine ciclonul, au privit televizoarele văzând afirmațiile tâmpe, alarmiste ale unora precum acest aiurit de ministru Fechet, al Mediului, de la PNL, personajul ce ne-a turnat minciuni pe bandă rulantă.

În fine, abia aseară, târziu, a fost citată poziția unui specialist, Lucian Sfîcă, profesor universitar specializat în știința meteorologiei, care a demontat minciuna și a zis în felul următor: „Ce avem de fapt în momentul de față nu e altceva decât o clasică situație pluviogenetică de vară pentru țara noastră - deși este un pic atipică, având în vedere că ne aflăm deja aproape de octombrie". El a explicat că, din punct de vedere științific, avansul unui talveg de altitudine din vestul Europei generează precipitații abundente, dar această situație este departe de a fi ceva rar sau catastrofal. Sfîcă a aruncat apoi bomba, spunând că: „Dacă faceți o simplă căutare pe internet, veți observa că Ashley este un termen folosit doar în România. Acest lucru ar trebui să ne dea de gândit", sugerând clar manipularea guvernamentală.

Subliniez încă o dată că nimeni nu l-a deranjat pe Sfîcă sau pe alți specialiști în meteorologie pentru explicații normale, atâta timp cât trebuia să se efectueze operațiunea de manipulare. Ei au fost mediatizați doar la finalul acestei operațiuni, după ce s-au încasat și banii. Lumea a fost extrem de revoltată ieri, toată ziua, azi-noapte, azi dimineață, pentru că oamenii au fost mințiți și și-au dat seama că, dacă sunt mințiți pe o asemenea speță, tulburându-li-se liniștea, programele și așa mai departe, pot să fie mințiți legat de absolut orice altceva. Din punctul ăsta de vedere, reacția lui Dan Diaconu de pe blogul său este sugestivă și o voi cita parțial:

„Cine-i dă afară pe ticăloșii de la Meteo?

Au anunțat cu surle și trâmbițe că vine potopul, că vor bate vânturile de se vor rupe casele în două. De câteva zile urlă televiziunile c-o să murim înecați. Și iaca vine momentul Z. Ce-am avut? În majoritatea covârșitoare a zonelor pentru care s-a dat cod portocaliu, am avut ploi normale de toamnă. Am tot sunat pe la cunoscuți din diverse zone și toți mi-au spus cam același lucru, anume că a plouat așa cum plouă toamna. Culmea, nici măcar serviciile străine de meteorologie nu au dat alerte, ceea mă conduce cu gândul că totul a fost o ticăloșie pusă la punct în laboratoarele noastre. Faceți cu vremea cum ați făcut cu COVID-ul, adică așa cum ați transformat o răceală în maladia secolului, acum transformați toamna în dezastru natural?", se întreabă Dan Diaconu, vorbind despre faptul că acesta este un caz penal clasic, dar n-are cine să-l investigheze. Într-adevăr, îl confirm și eu. Vorbim despre un caz penal grav, dar nu-l va cerceta nimeni, deoarece manipularea a fost impusă și indusă tocmai pentru a masca treaba penală reală legată de furtul banilor din lucrările plătite tocmai pentru a masca treaba penală reală, legată de furtul banilor din lucrări plătite tocmai pentru prevenirea inundațiilor în zona județului Galați. Doar la Gold FM ați auzit săptămâna trecută și ați citit pe Solid News cum, la Galați, o firmă penală, dar unde sunt implicați baronii PSD și PNL, firma Socot S.A., a primit acum un an 25 de milioane de euro de la Guvern pentru lucrări ce nu au fost efectuate, iar banii au dispărut, au fost furați. Curtea de Conturi a României n-a anchetat, dar, exact la două zile distanță de dezastrul de la Galați, membrii acesteia au fost decorați de către Iohannis și omagiați împreună cu Ciolacu, printr-un concert la Ateneu. Printre cei medaliați și omagiați a fost și fostul PSD-ist Ion Mocioalcă, azi membru al Curții de Conturi și de mulți ani mentorul lui Sorin Grindeanu, atenție, Ion Mocioalcă unul dintre cei găsiți implicați în afacerile necurate ale firmei Socot S.A., cea care a furat banii care, dacă se cheltuiau în mod normal, oamenii ăia nu mureau la Galați, prieteni, pentru că noi am avut caz de inundații cu morți, din cauza unor bani furați de la statul români, bani dedicați prevenirii pericolelor inundațiilor. E clar ca „Bună ziua", nu?

În mod normal, pentru dezastrul de la Galați și morții rezultați ar fi trebuit să se opereze arestări, la fel și în alte locuri din țară unde baronii au generat situații similare și sunt multe (numai eu știu vreo șapte-opt). Asta nu se poate, deoarece ar fi generat în România un efect de domino până la vârful PSD și PNL, și atunci treaba cu ciclonul s-a inventat rapid, ați făcut cunoștință cu Ciclonul Ashley. De ce s-a inventat? Ca să apară că de vină pentru ceea ce ni se întâmplă este doar natura și capriciile ei, și nu baronii politici și foamea lor de bani, plus încrengăturile până la vârful Guvernului și al partidelor de guvernare. Ciolacu mi-a azi dimineață că „Paza bună trece primejdia rea". Ce deștept ești tu, bă, Marcele de la Buzău! Ai zis o vorbă corectă, dar nu cu asemenea acțiuni manipulatoare, mincinoase și generatoare de panică națională, care n-au avut în spate nicio bază științifică ca să declare acest ciclon care a alertat toată națiunea. Paza bună, Marcel Ciolacu, era să blocați furtul generalizat din avutul unui popor îndobitocit.

Cozmin Gușă