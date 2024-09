"TELEGRAM, mon amour!" - filiera franceză

A trecut o săptămână de la ciudata arestare a patronului TELEGRAM la Paris, v-amintiți c-am luat imediat în considerare două scenarii, primul ce viza implicarea inclusiv a Kremlinului, anume Putin să-l fi împins pe Pavel Durov să viziteze Franța cu un scop special, dar în înțelegere cu președintele Macron, iar al doilea viza o defectare a lui Durov și predarea în Occident, mascată sub formula unei arestări inițiale. O să explic azi de ce cred mai mult în al doilea scenariu.

TELEGRAM a dovedit o mare valoare de întrebuințare, pentru noi utilizatorii fiind o sursă de informații alternative extrem de folositoare în contextul cenzurii generalizate în timpul plandemiei și a războiului ucrainean. Dar TELEGRAM este o rețea socială cu acces la datele de căutare a cca 1 miliard de utilizatori, o avere inestimabilă la care râvnesc toți granzii planetei, marii jucători geopolitici și economici.

Deși rețeaua a devenit atât de populară tocmai pentru că, prin mecanismul de încriptare, nu permite accesul la conținutul convorbirilor utilizatorilor, datele noastre de căutare sunt stocate, iar prin analiza lor oricine poate deduce profilurile noastre de consumatori, de la opțiuni politice, la mâncare și sex, deci tot ce e relevant pentru jucătorii geoeconomici.

Despre frații Durov știm că, după ce-au părăsit Rusia intrând în dizgrația regimului Putin deoarece permiteau expunerea publică a opiniilor opozanților "Țarului", după lansarea TELEGRAM au fost finanțați mai ales de către oligarhi ruși, frații călătorind des în Rusia sub pretextul de a-și vedea rudele, deși s-au stabilit în Dubai ca cetățeni ai UAE. E limpede că dacă TELEGRAM n-ar fi beneficiat de clemența lui Putin, frații Durov n-ar fi trăit în acest mod relaxat (poate nici n-ar mai fi trăit!), și nici armata rusească n-ar fi comunicat în mod preponderent folosind rețeaua lor.

A existat un zvon neconfirmat oficial că, la momentul arestării sale pe aeroportul parizian, Durov ar fi spus că e așteptat la cină de către președintele Macron. Ulterior s-a ajuns la informația că Pavel Durov ar fi cerut totuși ca cel anunțat de arestarea sa să fie miliardarul francez Xavier Niel, care e nimeni altul decât ginerele lui Bernard Arnault, miliardarul ce-și dispută supremația mondială cu Elon Musk, Arnault și Niel fiind ambii și printre apropiații și protectorii lui Macron.

Putem deci considera că a existat comunicare, posibil și complicitate, cu zona președinției franceze, iar funcție de evoluția evenimentelor în continuare vom putea confirma și defectarea lui Pavel Durov, treabă în care eu cred. Un alt element important pentru raționament este că Putin și Durov s-au aflat în același timp la Baku, capitala Azerbaidjanului, Putin în vizită oficială, dar cam ca la el acasă, dar Durov nu se știe în ce scop.

Bănuiala mea este că s-a încercat o eventuală mediere între președintele rus și șeful TELEGRAM, iar azerul Aliev era cea mai nimerită gazdă pentru intermediere. Medierea, ce viza în mod clar folosirea potențialului TELEGRAM, eu presupun c-a eșuat, fiind urmată de plecarea aparent suicidară a lui Durov la Paris, în condițiile în care era vizat de un mandat de arestare completat încă din martie 2024.

Așadar, ipoteza mea, deși insuficient argumentată deocamdată, este că Pavel Durov a fost de fapt extras de către americani prin filiera franceză, iar această extracție a fost mascată prin arestare, prelungită la 96 de ore tocmai pentru credibilizare. Tot în acest registru de credibilizare trebuie că citiți și autodeconspirarea neprovocată a șefului FACEBOOK, a doua zi după arestarea rivalului său, adică ar trebui să pricepem că americanii militează pentru transparență, treabă de care pot râde și curcile.

Revenind la Putin și ruși, după o serie de declarații revoltate și stângace consecutive arestării lui Durov, au tăcut brusc, lăsând în sarcina dubaiezilor formularea de amenințări la adresa Franței. Nu putem ști azi cu ce fel de date s-a dus Durov în Franța (purtate de către bodyguardul său român!), dar e limpede că acestea vizează date sau chei de securitate ale TELEGRAM, e pașaportul lui pentru menținerea libertății. Tot la fel de clar este însă că, cel care știe tot despre TELEGRAM, fiind chiar creatorul din punct de vedere științific, e fratele mai mare al lui Pavel, anume Nikolai Durov, el este deșteptul familiei.

Nikolai a fost considerat un geniu al matematicii, și-a confirmat statutul câștigând Olimpiada Internațională de Matematică timp de 3 ani la rând, fiind și olimpic la informatică. Nu se știe în acest moment dacă Nikolai e în Dubai sau la Sankt Petersburg dar, și dacă ar vrea, e limpede că pentru el evadarea în Occident nu mai e posibilă, pentru că el a devenit (probabil că a fost dintotdeauna!) omul cheie pentru supraviețuirea și dezvoltarea rețelei TELEGRAM.

Dacă am raționat și presupus corect, Operațiunea "TELEGRAM, mon amour", așa cum am botezat-o, marchează deocamdată prima victorie a americanilor împotriva rușilor de la începerea războiului ucrainean. Funcție de dezvoltările viitoare vom deduce cât este de importantă, dacă e mai mult propagandistică, sau dacă Pavel Durov, aflat acum în custodia dușmanului rușilor, chiar are capacitatea de control și invalidare asupra mecanismelor TELEGRAM.

Există și posibilitatea ca, prin defectarea lui Pavel Durov, să se fi inițiat un mecanism complementar de negociere subterană între americani și ruși, tot viitorul va indica dacă a fost așa, pentru că varianta promovată de către propagandiști, anume că Durov s-a dus ca prostul în ghearele lupului, trebuie exclusă total.

Cozmin Gușă