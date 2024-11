Voturile lui Cozmin Gușă și ale Dianei Șoșoacă l-au împins pe Călin Georgescu în turul 2

Suntem înaintea alegerilor parlamentare, dar cu prezidențialele blocate, în urma unui demers al CCR ce poate fi asimilat unei lovituri de stat, la finalul analizei de azi o să evoc poziția unui reputat jurist ce confirmă acest fapt.

În același timp, oamenii din spatele lui Lasconi încearcă să manipuleze spunând că pe durata renumărării s-a constatat că Georgescu a fost avantajat, vezi Doamne, că n-ar fifost votat de către români. Demonstrez azi că votul în favoarea sa afost natural și meritat, pornind de la faptul confirmat de-a lungulultimilor doi ani, anume că bazinul electoral de tip suveranist în România este de peste 50%. În această primăvară și vară, acest bazin a fost împărțit între 4 candidați principali, anume Diana Șoșoacă, George Simion, Călin Georgescu, Cozmin Gușă, cu specificația că, în cazul meu și al lui Georgescu, institutele de sondare (falimentare dpdv profesional, cum s-a văzut clar la momentul exit-poll-urilor de duminica trecută!), au preferat să ne ignore sau să ne raporteze fals, la scoruri minuscule.

Trei categorii de evenimente au generat în această toamnă transferul voturilor către Călin Georgescu. La finalul lunii august, eu am decis să mă retrag din candidatură, deoarece pe durata celor 5 luni în care am funcționat ca prezidențiabil am constatat în mod clar sabotajul total la adresa mea. În afara institutelor de sondare ce m-au ignorat (n-au vrut să mă măsoare nici în urma cererilor mele de tip comercial, adică plătindu-le cercetarea!), nici o televiziune de știri n-a consemnat vreo știre legată de candidatura mea (cu excepția Realitatea Plus), conturile de pe rețelele de socializare mi-au fost blocate sau șterse, oamenii de afaceri ce ar fi vrut să m-ajute financiar au fost amenințați. Nici măcar atunci când candidatul Donald Trump mi-a trimis o scrisoare publică de susținere n-am avut parte de mediatizare, deci blocajul și batjocura erau clare. Retrăgându-mă din calitatea de candidat suveranist independent, era firesc ca voturile pentru mine să se redistribuie, și mai mult ca sigur acestea au mers către ceilalți trei rămași în cursă, anume Șoșoacă, Simion și Georgescu.

Al doilea eveniment s-a petrecut la începutul lui octombrie, atuncicând CCR a eliminat-o în mod ilegal și abuziv pe Diana Șoșoacă, scopul jucătorilor subterani fiind ca opțiunile pentru șefa SOS să se canalizeze către George Simion, care atunci era preferat ca și adversar comod în turul 2 pentru Marcel Ciolacu. Dar, și ăsta este altreilea eveniment, Simion nu mai era compatibil deja cu opțiunile de tip suveranist, deoarece el se transformase într-un candidat populist, am făcut această demonstrație de mai multe ori în ultima lună. Drept urmare, voturile Dianei Șoșoacă, ce includeau parțial și opțiunile în favoarea mea, s-au canalizat în mod preponderent către Călin Georgescu, firesc, deoarece rămăsese singurul candidat suveranist veritabil în cursa prezidențială. Simplu!

Să nu credeți minciuna institutelor de sondare care "nu l-au văzut pe Călin Georgescu în măsurători", el era deja sesizabil la scoruri de peste 10%, dar șefii institutelor au ales să pună opțiunile pentru el mai ales în dreptul lui George Simion, ca să-și îndeplinească astfel sarcina (bine plătită!) de a-l sugera pe șeful AUR ca fiind finalistul alături de Ciolacu. Abia spre finalul campaniei, în urmă cu vreo 10 zile, sondajele au început să consemneze un scor mai consistent pentru Georgescu, dar departe de cel real, iar dezastrul l-ați văzut cu ocazia exit-poll-urilor din ziua votului, toate, dar absolut toate, au fost greșite! Nu există scuza că oamenii n-au raportat operatorilor cu cine anume vor vota, de fapt șefii institutelor au mizat că partidele se vor descurca și vor frauda numărătoarea, ca să aducă rezultatul apropiat de cel raportat în exit-poll-uri. Dar surpriză, nu s-a putut frauda în direcția dorită de ei, deoarece erau mai multe tabere politice aflate în divergență, PSD-Ciolacu, AUR-Simion, PNL-Ciucă, USR-Lasconi, și doar astfel Georgescu a putut scăpa în câștigător.

Deci, în concluzie, Călin Georgescu a fost beneficiarul natural al votului suveranist, iar valul de revoltă creat ulterior prin deciziile CCR i-au multiplicat popularitatea și sprijinul în ultimele 5 zile, lucru care m-aștept să se reflecteze mâine cu ocazia parlamentarelor. În mod firesc, toți cei ce și-au declarat sprijinul pentru Georgescu, și-l doresc președinte al României, trebuie ca mâine să meargă la vot și să voteze un partid suveranist (în ce mă privește am declarat că voi vota pentru SOS, sub deviza "SOS-Georgescu"!), pentru că doar așa poate fi blocată tentativa de lovitură de stat aplicată prin intermediul CCR. Dacă suveraniștii vor fi votați mâine în mod masiv, să fiți siguri că judecătorii CCR vor fi intimidați în a mai încălca legea, și-atunci vom putea vedea un tur 2 cu Georgescu finalist. În același timp, printr-un astfel de vot se asigură posibilitatea de a avea un nou guvern cu o puternică componentă suveranistă, dar asta e și cheia pentru ca viitorul președinte Georgescu să poată rezista în funcție și să poată impune și implementa măsurile cuprinse în programul său.

Consemnez la final opinia despre decizia CCR a prietenului meu jurist, e scurtă și clară: "CCR a primit două contestații, din partea a doi candidați. Pe una a respins-o ca fiind tardivă. A doua, a lui Terhes, a fost însă valorificată pentru a dispune renumărarea voturilor cu consecința pe care o vedem, însă adevărul e că această contestație a lui Terheș trebuia respinsa din start ca lipsită de interes, deoarece o renumărare nu-i poate beneficia în nici un mod candidatului Terhes, singurul care era legitim să conteste era Marcel Ciolacu, care însă a refuzat să conteste. În plus, nu s-au făcut contestații la birourile electorale de secție și de circumscripție de către candidații care pot justifica un interes pentru turul doi, deci aici e marea problemă. Orice persoană are dreptul să se adreseze justiției, dar numai dacă justifică un interes legitim. Candidatul Terhes nu poate justifica un interes, deoarece acesta trebuie să fie direct, personal, născut și actual! CCR trebuia deci să lase dreptul poporului să aleagă pe cine dorește și să nu arunce la gunoi milioane de voturi. E normal ca nouă judecători CCR numiți partidele de la putere și de președintele care pleacă acasă să anuleze votul a nouă milioane de oameni? Și cu ce cheltuieli uriașe, dar și cu ce consecințe imprevizibile, care vor marca însă în mod indubitabil că România nu mai este stat de drept, deci nu mai e nici democrație!"

Cozmin Gușă