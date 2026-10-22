Abia acum încep problemele grave pentru Franța: Polițiștii se revoltă, în plin val de proteste. Risc major pentru statul francez
Postat la: 22.10.2026 |
Unul dintre principalele sindicate ale polițiștilor francezi a anunțat o acțiune în justiție împotriva statului, acuzând autoritățile că au pus în pericol forțele de ordine în timpul protestelor violente. Reprezentanții Alliance Police Nationale susțin că agenții au primit ordine contradictorii.
Sindicatul Alliance Police Nationale a anunțat demersul juridic pe 14 octombrie, în contextul protestelor elevilor și al violențelor care au cuprins mai multe orașe franceze. Într-o declarație pentru Euronews, publicată joi, 22 octombrie, reprezentantul sindical Stanislas Goudon a criticat ceea ce a numit lipsa de curaj politic a guvernelor franceze din ultimii 20 de ani în privința securității publice.
Organizația sindicală consideră că deciziile autorităților au creat condiții periculoase pentru polițiștii însărcinați cu menținerea ordinii. Alliance a anunțat depunerea unei plângeri împotriva statului francez pentru punerea în pericol a vieții altor persoane. În centrul acuzațiilor se află instrucțiunile primite de forțele de ordine în timpul manifestațiilor.
Sindicatul susține că mesajele publice ale ministrului de Interne, Laurent Nuñez, nu au coincis întotdeauna cu ordinele transmise polițiștilor prin structurile de comandă. Reprezentanții organizației reclamă și restricții privind utilizarea unor arme de forță intermediară, folosite în anumite condiții pentru dispersarea grupurilor violente.
Éric Henry, membru al conducerii Alliance, a explicat pentru postul francez LCI că demersul urmărește stabilirea eventualelor responsabilități individuale pe lanțul de comandă. Acuzațiile sindicatului nu reprezintă, în acest stadiu, constatări ale unei instanțe.
Presa franceză a documentat și alte nemulțumiri ale polițiștilor. Lionel Ricaud, reprezentant Alliance în departamentul Haute-Garonne, a declarat pentru La Dépêche du Midi că unii agenți lucrează în ture de 15-16 ore și sunt chemați la serviciu inclusiv în zilele de repaus. Potrivit acestuia, lipsa efectivelor specializate în menținerea ordinii a determinat mobilizarea unor polițiști din alte structuri, inclusiv de la frontieră sau din serviciile de investigații.
Aceștia ar fi fost trimiși să intervină în situații violente, deși nu aveau pregătirea specifică unităților specializate. Sindicalistul a criticat și limitarea accesului la anumite echipamente defensive, susținând că măsurile au crescut vulnerabilitatea agenților.
Premierul Sébastien Lecornu a anunțat că 937 de polițiști și jandarmi au fost răniți de la începutul mobilizării elevilor. Bilanțul a fost comunicat în Parlament, fără detalii complete despre gravitatea leziunilor.
Protestele au început în septembrie, pe fondul nemulțumirilor elevilor privind condițiile din sistemul educațional. Ulterior, manifestațiile s-au extins, pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții și de politicile guvernamentale. Pe 17 octombrie, în mai multe orașe, inclusiv Paris, Lyon și Marseille, au avut loc confruntări, distrugeri și jafuri. Ministrul Justiției, Gérald Darmanin, a anunțat aproximativ 2.500 de rețineri în urma violențelor din acea perioadă și 174 de persoane încarcerate, potrivit Euronews.
Autoritățile franceze au admis că reacția la violențele din 17 octombrie a prezentat deficiențe. Guvernul a anunțat măsuri suplimentare de securitate și restricții temporare în anumite zone, pentru a preveni repetarea incidentelor. În același timp, intervențiile forțelor de ordine au atras critici din partea unor organizații pentru drepturile omului.
Organizația ACAT a avertizat asupra riscurilor utilizării excesive a forței împotriva manifestanților, inclusiv a minorilor. Inspecția Generală a Poliției Naționale, instituția franceză care investighează comportamentul polițiștilor, a fost sesizată în mai multe cazuri privind presupuse violențe comise asupra participanților la manifestații.
Tensiunile sociale continuă în Franța, unde noi manifestații sunt programate pentru sâmbătă, 24 octombrie. În paralel, principalele confederații sindicale pregătesc o mobilizare pe 5 noiembrie, după o întâlnire cu premierul Sébastien Lecornu. Reprezentanții sindicatelor s-au declarat nemulțumiți de lipsa unor măsuri concrete privind puterea de cumpărare și revendicările sociale.
Lidera confederației CGT, Sophie Binet, a cerut extinderea grevei începând cu 5 noiembrie. Ministrul de Interne Laurent Nuñez urmează să gestioneze pregătirile de securitate pentru noile manifestații, în timp ce sindicatul Alliance solicită clarificarea responsabilităților pentru ordinele transmise polițiștilor.
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