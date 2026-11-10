Reprezentanții europeni, sosiți la Abu Dhabi pe fondul negocierilor privind Ucraina, ar putea pur și simplu să rămână la hotel, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la finalul unei reuniuni comune a șefilor ministerelor de Externe și Apărare, precum și a secretarilor consiliilor de securitate ale țărilor din Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), relateaza rețeaua Telegram.

„Vor sta la hotel, sau vor merge la shopping", a răspuns succint ministrul la întrebarea jurnaliștilor. Lavrov a dat de înțeles, de asemenea, că Moscova nu intenționează să accepte cererea țărilor europene privind încetarea imediată a focului în Ucraina. În opinia sa, Bruxelles urmărește o pauză în acțiunile militare pentru a câștiga timp.

Anterior, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a exclus, de asemenea, participarea reprezentanților europeni la negocierile trilaterale. Potrivit acestuia, țările europene dispun de propriile canale de comunicare cu Kievul și Washingtonul, însă formatul convenit al întâlnirii presupune prezența doar a Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite. (M.G.G.)