Lavrov le-a spus europenilor să stea la hotel pe durata negocierilor de la Abu Dhabi

Postat la: 10.11.2026 |

Lavrov le-a spus europenilor să stea la hotel pe durata negocierilor de la Abu Dhabi

Reprezentanții europeni, sosiți la Abu Dhabi pe fondul negocierilor privind Ucraina, ar putea pur și simplu să rămână la hotel, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la finalul unei reuniuni comune a șefilor ministerelor de Externe și Apărare, precum și a secretarilor consiliilor de securitate ale țărilor din Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), relateaza rețeaua Telegram.

„Vor sta la hotel, sau vor merge la shopping", a răspuns succint ministrul la întrebarea jurnaliștilor. Lavrov a dat de înțeles, de asemenea, că Moscova nu intenționează să accepte cererea țărilor europene privind încetarea imediată a focului în Ucraina. În opinia sa, Bruxelles urmărește o pauză în acțiunile militare pentru a câștiga timp.

Anterior, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a exclus, de asemenea, participarea reprezentanților europeni la negocierile trilaterale. Potrivit acestuia, țările europene dispun de propriile canale de comunicare cu Kievul și Washingtonul, însă formatul convenit al întâlnirii presupune prezența doar a Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite. (M.G.G.)

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Lavrov le-a spus europenilor să stea la hotel pe durata negocierilor de la Abu Dhabi

Postat la: 10.11.2026 |

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Reprezentanții europeni, sosiți la Abu Dhabi pe fondul negocierilor privind Ucraina, ar putea pur și simplu să rămână la hotel, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la finalul unei reuniuni comune a șefilor ministerelor de Externe și Apărare, precum și a secretarilor consiliilor de securitate ale țărilor din Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), relateaza rețeaua Telegram.

„Vor sta la hotel, sau vor merge la shopping", a răspuns succint ministrul la întrebarea jurnaliștilor. Lavrov a dat de înțeles, de asemenea, că Moscova nu intenționează să accepte cererea țărilor europene privind încetarea imediată a focului în Ucraina. În opinia sa, Bruxelles urmărește o pauză în acțiunile militare pentru a câștiga timp.

Anterior, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a exclus, de asemenea, participarea reprezentanților europeni la negocierile trilaterale. Potrivit acestuia, țările europene dispun de propriile canale de comunicare cu Kievul și Washingtonul, însă formatul convenit al întâlnirii presupune prezența doar a Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite. (M.G.G.)

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