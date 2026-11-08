Cine este "Voldemort" - evreul dur pe care chiar și Donald Trump îl consideră prea extremist și care de acum conduce Casa Albă din umbră

Autor: Daniel Edelson

Născut într-o familie evreiască bogată, descendentă din refugiați, Stephen Miller a devenit motorul din spatele măsurilor dure de imigrație ale lui Trump și unul dintre cei mai de încredere consilieri ai săi; acum, în calitate de șef de cabinet al Casei Albe, durul de 41 de ani se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum.

Chiar și ca elev de liceu, Miller știa cum să facă oamenii să-l asculte, chiar dacă asta însemna să-i irite pe aproape toți cei din cameră. În timpul unui discurs adresat colegilor săi de la liceul său din Santa Monica, California, unde candida pentru conducerea studențească, el a susținut că elevii nu ar trebui să fie nevoiți să strângă gunoiul pentru că îngrijitorii erau plătiți să facă acest lucru.

De asemenea, a declarat că va „spune și face lucruri pe care nimeni cu mintea întreagă nu le-ar spune sau face." Peste două decenii mai târziu, Miller, acum în vârstă de 41 de ani, a devenit una dintre cele mai puternice figuri din Washington, după numirea sa ca nou șef de cabinet al președintelui Donald Trump, înlocuind-o pe Susie Wiles după înfrângerea zdrobitoare a republicanilor în alegerile de la mijlocul mandatului.



Miller se numără printre puținele figuri din anturajul lui Trump care au supraviețuit aproape continuu încă din prima campanie electorală a președintelui din 2016. A scris discursuri, a modelat politica de imigrație și, poate cel mai important, a învățat cum să traducă promisiunile politice și declarațiile provocatoare ale lui Trump în acțiuni guvernamentale. În timp ce oficialii de rang înalt din prima administrație Trump și-au dat demisia, au fost concediați sau s-au certat cu președintele, Miller și-a consolidat constant influența.

În timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, a devenit adjunct al șefului de cabinet și consilier pentru securitate internă, stabilindu-se ca una dintre puținele figuri de la Casa Albă ale căror opinii Trump le caută regulat pe o gamă largă de probleme. Promovarea sa la funcția de șef de cabinet îl pune în postura de a gestiona însăși administrația ale cărei politici a contribuit la conturarea timp de un deceniu.

Descendent evreu al refugiaților care a devenit un susținător ferm al imigrației

Mai mult decât orice alt subiect, numele lui Miller a devenit sinonim cu agenda restrictivă de imigrație a lui Trump. A fost un factor determinant în restricțiile de călătorie impuse de administrație asupra mai multor țări cu majoritate musulmană, în politica sa controversată de separare a familiilor de migranți la granița cu Mexicul și în eforturile de a limita imigrația legală. În timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, el a condus eforturile de extindere a deportărilor în masă și de accelerare a aplicării legii imigrației.

Criticii îl acuză că subminează drepturile omului și statul de drept, în timp ce Miller își prezintă politicile ca fiind necesare pentru a apăra granițele Americii și securitatea națională. Abordarea sa inflexibilă a creat, de asemenea, o controversă profund personală în propria sa familie, a cărei istorie stă în contrast izbitor cu viziunile sale politice.

Miller s-a născut într-o familie evreiască cu rădăcini politice liberale. Strămoșii săi au fugit de pogromurile anti-evreiești din Europa de Est, iar unul dintre strămoșii săi a ajuns în Statele Unite în 1903 cu doar opt dolari în buzunar. Cu toate acestea, Miller însuși a crescut departe de sărăcia din care strămoșii săi au scăpat.

Tatăl său, Michael, un avocat pregătit, a extins averea familiei prin imobiliare. Împreună cu mama lui Miller, Miriam, el a gestionat o afacere care deținea aproximativ 2.500 de unități rezidențiale în California. Familia locuia într-unul dintre cele mai bogate cartiere din Santa Monica și angaja menajere născute în America Latină, care găteau pentru copii și curățau casa.

Potrivit biografului lui Miller, Jean Guerrero, el s-a simțit odată jenat când o menajeră l-a dus la școală cu mașina ei veche, deoarece se temea că colegii de clasă ar putea crede că este sărăcuț.

Circumstanțele financiare ale familiei s-au schimbat în anii 1990 în mijlocul disputelor legale care implicau tatăl lui Miller și daunele cauzate de cutremurul devastator din California din 1994. În 1998, când Miller avea 13 ani, părinții săi și-au vândut casa și s-au mutat într-o proprietate mai modestă. Ulterior, situația lor financiară s-a îmbunătățit, iar familia a donat zeci de mii de dolari pentru cauze israeliene, inclusiv American Friends of the Weizmann Institute of Science. Tatăl său a ocupat, de asemenea, funcții de conducere în organizații evreiești din Los Angeles.

Originea familială a lui Miller a devenit o sursă de critici deosebit de aspre din partea unchiului său, David Glosser, care și-a condamnat public nepoțelul pentru politicile sale privind imigrarea. Glosser a susținut că, dacă restricțiile pe care Miller le susținea ar fi existat la începutul secolului XX, strămoșii lor evrei nu ar fi găsit niciodată refugiu în America, iar mulți membri ai familiei ar fi putut pieri în Holocaust. Disputa a fost deosebit de personală deoarece Glosser însuși a lucrat pentru a ajuta refugiații.

Emailurile care au declanșat indignare în rândul organizațiilor evreiești

Miller a devenit centrul unei alte controverse în 2019, când mai mult de 900 de e-mailuri pe care le trimisese site-ului de dreapta Breitbart au fost făcute publice. Printre altele, corespondența a arătat că el recomanda acoperirea unei cărți care descria o preluare a Europei de către imigranți, o lucrare populară în rândul grupurilor de supremație albă. De asemenea, a distribuit materiale de pe site-uri care promovează narațiuni rasiste despre imigranți și comunități minoritare, în special în legătură cu criminalitatea.

Revelațiile au declanșat condamnări din partea organizațiilor pentru drepturile civile și a mai multor grupuri evreiești proeminente. Liga Anti-Difamare și organizațiile care reprezintă iudaismul reformist, conservator și reconstrucționist au cerut lui Trump să-l demită pe Miller. Casa Albă a respins acuzațiile și l-a apărat.

Controversa a ilustrat poziția neobișnuită pe care Miller o ocupă în viața publică evreiască americană: un conservator evreu a cărui istorie familială este înrădăcinată în persecuție și migrație, dar ale cărui politici au fost condamnate de organizațiile evreiești îngrijorate de rasism, restricțiile de imigrație și tratamentul refugiaților.

De la aplicarea legilor imigrației la Israel, Iran și Groenlanda

Influența lui Miller s-a extins din ce în ce mai mult dincolo de politica de imigrație. A fost strâns asociat cu abordarea belicoasă a administrației față de adversarii regionali ai Israelului și a susținut cu entuziasm atacurile americano-israeliene împotriva Iranului.

A fost, de asemenea, implicat în reprimarea activiștilor pro-palestinieni din universitățile americane de către administrație. Mărturia din instanță a indicat că Miller a participat la discuții privind anularea vizelor și deportarea studenților străini din cauza activităților lor politice. Aceste măsuri au atras critici din partea susținătorilor libertăților civile și a unor organizații evreiești, care au avertizat împotriva restrângerii libertății de exprimare în numele combaterii antisemitismului.

Stephen Miller în timpul primului mandat prezidențial al lui Trump, când a devenit un arhitect de frunte al politicilor de imigrație ale administrației

În ultimii ani, Miller a devenit, de asemenea, unul dintre cei mai vocali susținători ai administrației în ceea ce privește proiecția puterii americane în străinătate. În urma operațiunii militare a SUA în Venezuela, el a susținut utilizarea forței americane în alte regiuni și a prezentat chiar acțiunea militară ca un posibil mijloc de preluare a controlului asupra Groenlandei.

„Trăim în lumea reală, care este guvernată de forță”, a declarat el, rezumând o abordare a politicii externe care pune accentul pe putere în detrimentul reținerii diplomatice.

Trump însuși a părut ocazional amuzat de intensitatea lui Miller, glumind în trecut că ar prefera ca consilierul său să nu dezvăluie toate sentimentele sale adevărate, unele dintre acestea putând fi excesive chiar și după standardele președintelui.

„Stephen ciudat” și comparația cu Voldemort

Apariția, comportamentul și stilul său de confruntare în public l-au făcut, de asemenea, o țintă frecventă a ridiculizării din partea oponenților politici. Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, l-a comparat cu Lord Voldemort, răufăcătorul din seria Harry Potter. Când au apărut informații că un actor a fost selectat pentru a-l interpreta pe Voldemort în viitoarea adaptare televizată, dar identitatea acestuia era păstrată secretă, biroul lui Newsom i-a oferit rapid lui Miller un sarcastic „Felicitări!”

Potrivit biografului lui Trump, Michael Wolff, chiar și președintele s-a referit în privat la vechiul său consilier drept „Weird Stephen.” Cu toate acestea, astfel de batjocuri au slăbit puțin poziția lui Miller. Spre deosebire de numeroși alți consilieri care au intrat în orbita lui Trump doar pentru a pleca în mijlocul disputelor publice sau al luptelor interne pentru putere, Miller a rămas constant aproape de președinte.

Numirea sa pentru a-l înlocui pe Wiles, totuși, prezintă o provocare diferită. Wiles, o veterană a strategiei politice care a contribuit la victoria lui Trump în alegerile din 2024, era considerată pe scară largă un operator disciplinat care încerca să impună structură în Casa Albă, uneori haotică. În calitate de șef de cabinet, ea controla accesul la președinte, coordona programul său și încerca să gestioneze facțiunile concurente din cadrul administrației.

Miller, prin contrast, este identificat cu aripa sa cea mai ideologică și confruntativă. Promovarea sa după înfrângerea republicanilor la alegerile de la mijlocul mandatului sugerează că Trump alege să plaseze unul dintre cei mai dedicați aliați politici în centrul procesului decizional de la Casa Albă, în loc să opteze pentru o abordare mai conciliantă.

Întrebarea acum nu este doar câtă putere va acumula Miller, ci și cum o va folosi. De aproape un deceniu, a reușit să rămână aproape de Trump fără a fi consumat de luptele interne pentru putere din Casa Albă. Începând de luni, 9 noiembrie, el va fi omul responsabil cu gestionarea lor.