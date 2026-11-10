Se conturează un „Articol 5" pentru Ucraina, pe model NATO: SUA cer opinia Moscovei

Washingtonul a cerut poziția Moscovei privind posibila furnizare a garanțiilor de securitate de către Statele Unite către Ucraina, care ar fi similară cu Articolul 5 din NATO privind apărarea colectivă, titrează FT.

Informațiile apar în contextul discuțiilor trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia, care vor avea loc, marți, la Abu Dhabi, fără participarea directă a țărilor europene.

Articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington în 1949, consacră principiul apărării colective a NATO.

Statele Unite au întrebat partea rusă dacă s-ar opune oferirii unor astfel de garanții de securitate pentru Kiev.

Washingtonul a solicitat, de asemenea, poziția Rusiei privind garanții similare pentru Kiev din partea întregii alianțe, în ansamblu.

În același timp, așa cum au subliniat sursele diplomatice FT, propunerea finală care definește garanțiile de securitate pentru Ucraina din partea Statelor Unite și NATO și natura lor va fi formulată de președintele american Donald Trump.

Discuțiile trilaterale dintre Rusia, Statele Unite și Ucraina privind soluționarea ucraineană sunt programate pentru 10-11 noiembrie la Abu Dhabi.

Consilierul președintelui Federației Ruse, Vladimir Medinsky, va conduce delegația rusă, în timp ce delegația ucraineană - șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Rustem Umerov. Așa cum a relatat secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, negocierile vor fi dedicate garanțiilor de securitate. De asemenea, a subliniat imposibilitatea participării reprezentanților Europei la acestea, deoarece inițial fusese convenit un format trilateral.

În cadrul unei conferințe de presă susţinută luni la Bucureşti, împreună cu președintele român, Nicuşor Dan, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a răspuns la o întrebare adresată de jurnalişti despre negocierile cu Rusia privind o nouă arhitectură de securitate europeană.

„Orice discuții semnificative privind arhitectura de securitate a Europei nu pot fi purtate decât după ce s-a ajuns la un acord de încetare a focului în Ucraina şi trebuie să aibă loc într-un format corespunzător în prezenţa aliaţilor UE şi NATO', a declarat Ursula von der Leyen.

Totodată, ea a menţionat sprijinul acordat de UE pentru discuțiile trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia, care vor avea loc, marți, la Abu Dhabi, fără participarea directă a țărilor europene.

Piotr Tolstoi, noul preşedinte al Comisiei pentru afaceri internaţionale din Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului rus), a declarat duminică că împărţirea sferelor de influenţă între Rusia, SUA şi China la summitul de la mijlocul lunii noiembrie de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC) este mai importantă decât negocierile pentru pace în Ucraina.

"Dacă ei (rusul Vladimir Putin, americanul Donald Trump şi chinezul Xi Jinping) reuşesc să abordeze garanţiile de securitate necesare pentru lume, împărţirea zonelor de influenţă, asta va fi mai important decât încercările privind o încetare a focului în Ucraina", a afirmat Tolstoi pentru agenţia TASS.

El a adăugat că "aceasta va însemna că vom discuta direct cu SUA şi China despre construirea securităţii globale în viitor".

"Tocmai aceste preocupări au stat la originea operaţiunii militare speciale (n.r.: intervenția militară în Ucraina). Şi dacă acest lucru va fi discutat sau chiar decis parţial în cadrul acelei reuniuni, va fi mai important decât nenumăratele încercări ale lui (Trump) de a iniţia negocieri cu (preşedintele ucrainean, Volodimir) Zelenski. Eu nu cred în ele", a afirmat el.

Tolstoi, membru al partidului Kremlinului, Rusia Unită, a subliniat că, în prezent, "există posibilitatea unei reuniuni tripartite în (oraşul chinez) Shenzhen" în cadrul summitului APEC din 18 şi 19 noiembrie.

În acest sens, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că cele trei ţări încearcă să ajungă la un consens privind agenda summitului. "Părţile prezintă propuneri privind posibilele puncte de pe ordinea de zi. Unele sunt preferate de o parte, dar inacceptabile pentru alţii. Aici trebuie să se ajungă la un anumit consens", a subliniat el.

Presa face speculaţii de mai multe luni despre acest summit, pe care unii îl compară cu Conferinţa de la Ialta, care a reunit în 1945 în peninsula Crimeea pe liderul sovietic, Iosif Stalin, pe prim-ministrul britanic Winston Churchill şi pe preşedintele SUA, Franklin Delano Roosevelt.