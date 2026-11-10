Volodimir Zelenski avertizează că Rusia ar putea să-și extindă influența asupra teritoriilor fostei URSS
Postat la: 10.11.2026 |
Preşedintele Volodimir Zelenski a avertizat că încetarea ajutorului acordat Ucrainei ar putea avea consecințe grave pentru întreaga Europă, informează RBC, relatează Rador Radio România. Potrivit lui Zelenski, Rusia și-ar putea intensifica atacurile hibride împotriva țărilor europene sau ar putea încerca să-și extindă influența asupra teritoriilor fostei URSS.
Într-un interviu pentru DR Nyheder, departamentul de știri al Danmarks Radio, postul public național de televiziune și radio din Danemarca, şeful statului ucrainean a subliniat că o atitudine sceptică față de sprijinirea Ucrainei nu corespunde intereselor țărilor europene.
Potrivit lui Volodimir Zelenski, în această chestiune nu este vorba doar despre ajutorul acordat Kievului, ci și despre contracararea Rusiei, care se opune regulilor și valorilor europene. Zelenski a menționat că o Ucraină puternică este importantă și chiar necesară pentru Europa, dintr-o perspectivă pragmatică.
Dacă sprijinul va înceta, consecințele ar putea fi de două tipuri: periculoase sau foarte periculoase. Potrivit președintelui, în scenariul mai puțin periculos, Moscova își va continua operațiunile hibride împotriva statelor europene, care au fost deja în repetate rânduri ținte ale unor astfel de acțiuni.
Zelenski a amintit în acest sens Republica Moldova, România, Bulgaria, Germania, precum și țările din nordul Europei, în special Finlanda și Danemarca. Liderul ucrainean a presupus că, în lipsa sprijinului pentru Ucraina, astfel de acțiuni ale Rusiei ar putea căpăta amploare.
Zelenski a menţionat această variantă ca fiind un scenariu moderat în comparație cu alte consecințe posibile. Potrivit evaluării lui Zelenski, o amenințare mult mai gravă constă în posibilitatea ca Rusia să încerce să-și restabilească influența asupra teritoriilor fostei URSS. Președintele a subliniat că liderul rus, Vladimir Putin, urmărește revenirea la modelul sovietic de influență. În primul rând, acest lucru ar putea viza țările baltice și Republica Moldova. Întrucât statele baltice sunt membre NATO, orice amenințare la adresa securității lor ar putea obliga Alianța să reacționeze.
În acest caz, în confruntare, ar putea fi implicate întreaga Europă și Statele Unite. Zelenski a atras atenția și asupra riscurilor din zona maritimă. Peşedintele nu a exclus posibilitatea ca Rusia să încerce să blocheze Marea Baltică, așa cum, potrivit afirmațiilor sale, blochează Marea Neagră.
În timpul întâlnirii de la Abu Dhabi, Rusia dorește să se concentreze pe acordurile privind sistemul de securitate postbelic din Europa, a declarat o sursă din delegația rusă pentru Reuters.
Interlocutorul agenției a numit "soluționarea ucraineană, în ciuda importanței sale critice" doar unul dintre aspectele unei discuții mai generale, al cărei scop este de a crea o arhitectură de securitate indivizibilă pentru întregul continent.
Reprezentanții americani au făcut clar că sunt pregătiți pentru astfel de discuții, în timp ce în Europa insistă că această problemă poate fi discutată doar după progresul acordului ruso-ucrainean.
Poziția Europei este că nu pot exista negocieri cu Rusia privind viitorul a ceea ce se numește "securitate în Europa" până când nu se încheie un armistițiu în Ucraina și nu vine pacea", a declarat astăzi ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot.
Piotr Tolstoi, noul preşedinte al Comisiei pentru afaceri internaţionale din Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului rus), a declarat duminică că împărţirea sferelor de influenţă între Rusia, SUA şi China la summitul de la mijlocul lunii noiembrie de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC) este mai importantă decât negocierile pentru pace în Ucraina.
"Dacă ei (rusul Vladimir Putin, americanul Donald Trump şi chinezul Xi Jinping) reuşesc să abordeze garanţiile de securitate necesare pentru lume, împărţirea zonelor de influenţă, asta va fi mai important decât încercările privind o încetare a focului în Ucraina", a afirmat Tolstoi pentru agenţia TASS.
El a adăugat că "aceasta va însemna că vom discuta direct cu SUA şi China despre construirea securităţii globale în viitor".
"Tocmai aceste preocupări au stat la originea operaţiunii militare speciale (n.r.: intervenția militară în Ucraina). Şi dacă acest lucru va fi discutat sau chiar decis parţial în cadrul acelei reuniuni, va fi mai important decât nenumăratele încercări ale lui (Trump) de a iniţia negocieri cu (preşedintele ucrainean, Volodimir) Zelenski. Eu nu cred în ele", a afirmat el.
Tolstoi, membru al partidului Kremlinului, Rusia Unită, a subliniat că, în prezent, "există posibilitatea unei reuniuni tripartite în (oraşul chinez) Shenzhen" în cadrul summitului APEC din 18 şi 19 noiembrie.
În acest sens, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că cele trei ţări încearcă să ajungă la un consens privind agenda summitului. "Părţile prezintă propuneri privind posibilele puncte de pe ordinea de zi. Unele sunt preferate de o parte, dar inacceptabile pentru alţii. Aici trebuie să se ajungă la un anumit consens", a subliniat el.
Presa face speculaţii de mai multe luni despre acest summit, pe care unii îl compară cu Conferinţa de la Ialta, care a reunit în 1945 în peninsula Crimeea pe liderul sovietic, Iosif Stalin, pe prim-ministrul britanic Winston Churchill şi pe preşedintele SUA, Franklin Delano Roosevelt.
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