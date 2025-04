Bursele asiatice se prăbușesc după anunțul lui Trump. Tarifele ar putea duce lumea într-o "iarnă nucleară economică"

Piețele bursiere s-au prăbușit în Asia, în timp ce tarifele președintelui Donald Trump continuă să producă unde de șoc în întreaga lume, transmite BBC.

Goldman Sachs și-a majorat estimarea unei recesiuni în SUA în 12 luni la 45% - în creștere de la o estimare anterioară de 35% - deoarece banca și-a redus prognoza de creștere a PIB-ului SUA. De asemenea, mai multe bănci de investiții și-au revizuit prognozele de recesiune în urma anunțului tarifar al lui Trump. JPMorgan vede acum o șansă de 60% de recesiune în SUA și la nivel global.

Indicele de referință Nikkei 225 a scăzut cu aproape 8% la scurt timp după deschiderea pieței. Marii producători auto și băncile Japoniei au fost afectați în mod deosebit.

Honda s-a tranzacționat cu aproape 8% mai jos, în timp ce Nissan a scăzut cu 10%. Ambele firme consideră America de Nord, cuprinzând SUA, Canada și Mexic, ca cea mai mare piață a lor. Mitsubishi Motors, mai mică, și-a văzut acțiunile scăzând cu aproximativ 10%.

Acțiunile celor mai mari trei bănci japoneze au scăzut cu peste 12% în tranzacțiile de luni. Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group și Sumitomo Mitsui Financial Group s-au adăugat la pierderile înregistrate săptămâna trecută. Indicele Tokyo al acțiunilor bancare a pierdut 20% în această perioadă, marcând cea mai mare scădere din ultimele decenii.

Acțiunile din Taiwan s-au prăbușit la deschiderea pieței bursiere, după ce au fost închise vineri pentru o sărbătoare legală. Indicele TAIEX din Taipei a scăzut cu aproape 10% la deschiderea de luni. Scăderea a fost determinată de firmele de tehnologie din Taiwan, inclusiv de gigantul producător de cipuri TSMC. Piețele bursiere din China continentală și Hong Kong - care au fost, de asemenea, închise vineri - urmează să se deschidă la sfârșitul orei.

Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 9,8%, iar acțiunile listate din Hong Kong ale băncilor britanice HSBC și Standard Charted s-au prăbușit, de asemenea.

De asemenea, acțiunile din Australia au scăzut pe măsură ce îngrijorările legate de tarifele președintelui Trump au apărut. Indicele de referință ASX 200 a scăzut cu aproximativ 6%, condus de pierderile din sectoarele bancar, minier și energetic.

Anterior, contractele futures din SUA au scăzut brusc, indicând că acțiunile de pe Wall Street vor scădea la deschiderea piețelor americane.

Premierul japonez Shigeru Ishiba a declarat luni că guvernul său "trebuie să ia toate mijloacele disponibile" pentru a atenua lovitura economică a tarifelor, inclusiv oferirea de finanțare întreprinderilor locale.

Ministrul de finanțe sud-coreean a declarat că țara analizează impactul tarifelor și va pregăti măsuri de sprijin pentru "sectoarele cu nevoi urgente".

Între timp, președintele bursei de valori din Taiwan s-a angajat, de asemenea, să lucreze cu autoritatea sa de reglementare financiară pentru a implementa mai multe politici de stabilizare a piețelor.

Donald Trump, vorbind reporterilor la Air Force One, și-a apărat politica tarifară, spunând că "uneori trebuie să iei medicamente pentru a repara ceva".

Bill Ackman, unul dintre cei mai proeminenți susținători ai lui Trump de pe Wall Street, spune că tarifele ar putea duce lumea într-o "iarnă nucleară economică", cerând o pauză de 90 de zile a taxelor.

"Țara este 100% în spatele președintelui în ceea ce privește stabilirea unui sistem global de tarife care a dezavantajat țara. Dar afacerile sunt un joc de încredere", a spus Ackman.

"Președintele are oportunitatea de a cere o pauză de 90 de zile, de a negocia și de a rezolva acorduri tarifare asimetrice neloiale și de a induce noi investiții de trilioane de dolari în țara noastră", a adăugat el.

Dacă nu, Ackman a adăugat că Trump este "în proces de distrugere a încrederii în țara noastră ca partener comercial, ca loc pentru a face afaceri și ca piață pentru a investi capital".