Întâlnirea tensionată dintre Putin și Zelenzki ar putea avea loc chiar lângă România. Președintele rus ar fi accepat întâlnirea cu omologul ucrainean

Conform informațiilor Reuters, citate de Ukrainska Pravda, o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski ar putea fi organizată în Ungaria.

O sursă europeană a declarat pentru Reuters că Donald Trump le-ar fi spus liderilor europeni, în cadrul discuției de la Casa Albă, că Putin ar fi de acord să se întâlnească mai întâi separat cu Zelenski, urmând ca ulterior să fie organizată o întâlnire trilaterală Trump-Putin-Zelenski.

O posibilă întîlnire pe teritoriul ungar i-ar conveni mai degrabă lui Putin, dat fiind faptul că statul vecin nu îi este ostil, ci din contră, prietenia dintre Viktor Orban și șeful de la Kremlin este una de notorietate.

Însp, până în prezent, Kremlinul nu a confirmat nicio discuție cu Zelenski, nici măcar în cadrul unei posibile trilaterale cu Donald Trump. Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat că președintele rus și Trump au discutat doar „posibilitatea ridicării nivelului reprezentanților diplomatici la discuțiile Moscova-Kiev".

Regimul de la Kremlin s-a opus constant negocierilor directe cu Zelenski, considerând că președintele ales democratic al Ucrainei nu este „legitim". Această poziție face complicată orice întâlnire directă între cei doi lideri.

În paralel, președintele francez Emmanuel Macron susține ideea ca întâlnirea dintre Zelenski și Putin să aibă loc în Europa. El a propus Geneva ca locație potrivită, conform agenției AFP, citată de Agerpres.

Totuși, organizarea în Elveția este considerată puțin probabilă, deoarece țara face parte din tratatul CPI, ceea ce ar expune Kremlinul la riscul arestării lui Putin pentru crime de război.