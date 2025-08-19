Intalnirea Trump-Zelenski-UE: Concluziile și momentele importante după negocierile de la Casa Albă. Ce urmează?
Postat la: 19.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Volodimir Zelenski, șapte lideri europeni și Donald Trump au discutat luni, timp de mai multe ore, despre soarta Ucrainei. La final, însă, au fost făcute puține progrese concrete, scriu BBC, NY Times și CNN. Discuțiile s-au concentrat pe garanțiile de securitate pentru Ucraina: „vor fi furnizate de diferite țări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii", a declarat Trump, la final. Președintele american a insistat și pentru o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.
Șapte lideri europeni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, delegațiile lor, zeci de membri din administrația Trump și mai bine de 100 jurnaliști au venit, luni, la Casa Albă, pentru a discuta despre soarta Ucrainei, scrie Reuters. O mobilizare nemaivăzută recent. Mai mulți diplomați au spus pentru CNN că nu își amintesc de un alt moment în care atât de mulți premieri și lideri de stat și-au modificat atât de rapid programul pentru a veni la Casa Albă.
„Oficialii europeni au spus că decizia de ultim-moment de a veni la Washington arată urgența pe care mulți lideri o simt în a se alinia cu Trump pentru a pune capăt războiului, dar și îngrijorarea lor de a nu fi dați la o parte", subliniază CNN. Cu toate acestea, „în ciuda declarațiilor optimiste ale lui Trump și ale unor lideri europeni, întâlnirile de luni s-au încheiat fără nicio un angajament concret privind garanțiile de securitate pentru Ucraina", scrie BBC. „Au fost puține semne de progres", subliniază și New York Times.
1. Trump insistă pentru o întâlnire cu Putin și Zelenski
La finalul discuțiilor cu liderii europeni, Donald Trump a scris pe rețeaua sa, Truth Social, că a vorbit cu Putin la telefon și a început să organizeze o întâlnire între liderul rus și Volodimir Zelenski. Niciun loc pentru posibila întâlnire nu a fost menționat, însă cancelarul german Friedrich Merz a înaintat o fereastră de timp privind posibila întâlnire: „următoarele două săptămâni".
Discuția Trump - Putin, care a avut loc după întâlnirea dintre președintele american și liderii europeni a durat aproximativ 40 de minute, a spus un consilier al liderului de la Kremlin. Și tot despre Putin, Trump i-a șoptit președintelui francez, Emmanuel Macron: „Cred că vrea să facă o înțelegere. Cred că vrea să facă o înțelegere pentru mine, înțelegi acest lucru? Pe cât de nebunesc sună", a continuat liderul american.
Rămâne încă neclar cât de dificil va fi ca Volodimir Zelenski și Vladimir Putin să se întâlnească față-n față, pentru prima oară de când Rusia a invadat Ucraina. Timp de mai multe luni, Zelenski a cerut să se întâlnească cu Putin, iar, până acum, Moscova a respins această idee.
2. Liderii europeni au pledat pentru un armistițiu, în timp ce Trump și-a schimbat poziția
Deși președintele Donald Trump a declarat că încetarea focului între Rusia și Ucraina este de preferat, el a pus sub semnul întrebării necesitatea acesteia, având în vedere că, în opinia sa, un acord de pace mai amplu poate fi încheiat în „viitorul apropiat".
După ce a pledat în repetate rânduri pentru „un armistițiu rapid", Trump și-a schimbat poziția, după întâlnirea din Alaska cu Putin. „Nu știu dacă (armistițiul) este necesar", a spus Trump. „Îmi place încetarea focului. Din alt punct de vedere, oprești imediat uciderile. Dar cred că un acord de pace la sfârșitul tuturor acestor evenimente este ceva foarte realizabil și poate fi obținut în viitorul apropiat", a insistat el.
Liderii europeni au insistat însă. Cel mai ferm răspuns a venit din partea cancelarului german: „Nu-mi pot imagina următoarea întâlnire având loc fără un armistițiu. Să lucrăm în acest sens și să încercăm să punem presiune pe Rusia".
3. Garanții de securitate privind Ucraina
Donald Trump a declarat că vor exista anumite garanții de securitate pentru Ucraina, SUA implicându-se în asigurarea acestora. Nu a oferit însă detalii privind aceste garanții. „Va fi mult ajutor în ceea ce privește securitatea. Va fi mult ajutor. Va fi bine. Ei sunt prima linie de apărare pentru că se află acolo, dar noi îi vom ajuta și noi. Vom fi implicați când va fi nevoie", a declarat Donald Trump.
Trump nu a precizat dacă acest lucru va implica trupe americane, însă afirmația pare a fi o schimbare importantă față de poziția sa anterioară. Totodată, la conferința de presă comună, Zelenski a vorbit despre achiziționarea de armament american în valoare de 90 de miliarde de dolari, finanțate din fonduri europene, ca parte a garanțiilor de securitate ale țării.
El a spus că o altă parte a garanțiilor ar implica fabricarea de drone de către Ucraina, dintre care unele vor fi achiziționate de SUA. Acordul va fi formalizat în cursul săptămânii viitoare sau în următoarele 10 zile, a mai spus el.
4. Zelenski, de șase ori „mulțumesc". Discuțiile, pe un ton diferit
Vizita lui Zelenski la Casa Albă vine după episodul tensionat din februarie, când a fost criticat de vicepreședintele JD Vance că nu arată recunoștință Statelor Unite. Acum, tonul a fost complet diferit. În primele minute ale întâlnirii, Volodimir Zelenski a spus de șase ori „mulțumesc". Totodată, el renunțat la hainele militare și a purtat un costum negru, ceea ce i-a atras laude din partea lui Trump.
Partea ucraineană a acordat o atenție deosebită pentru ca discuțiile să nu degenereze, scrie site-ul CNN. Zelenski a venit cu o scrisoare pentru Trump din partea soției sale și a elogiat mesajul primei doamne a SUA, Melania Trump, adresat lui Putin cu privire la copiii care suferă în timpul războiului.
La rândul lor, liderii europeni au ținut să-l flateze pe Donald Trump, înainte de întâlnirea comună. „Chiar vreau să-ți multumesc pentru leadership", a spus șeful NATO, Mark Rutte. Premierul italian Giorgia Meloni a spus că până acum nu erau semne că Rusia vrea să vorbească despre pace, dar „ceva s-a schimbat", grație lui Trump.
În ciuda tonului cald, liderii europeni au încercat să transmită că și ei se simt expuși unei viitoare agresiuni rusești. „Când vorbim despre garanșții de securitate, vorbim despre securitate continentului european", a spus Macron.
