Cum ar funcționa în practică asocierea Canadei la Uniunea Europeană: Ar putea participa inclusiv la cele mai importante întâlniri ale liderilor
Postat la: 23.10.2026 |
Reprezentantul Parlamentului European (PE) pentru Canada, Tobias Cremer, a declarat pentru Euronews că „statutul de membru asociat" propus ar trebui să includă un cadru instituțional care să oficializeze legăturile mai strânse dintre UE și Canada.
UE trebuie să transforme oferta sa de „statut de membru asociat" adresată Canadei într-un parteneriat semnificativ, care să depășească cu mult domeniul comerțului, a declarat Tobias Cremer, raportorul permanent al Parlamentului European pentru Canada, pentru Euronews.
Cele două părți urmează să se întâlnească la un summit la Montreal la sfârșitul săptămânii viitoare, fiind așteptate acorduri în mai multe domenii, inclusiv în ceea ce privește materiile prime critice și cooperarea digitală.
„În ultimele câteva luni, noi, Canada și Europa, ne-am descurcat de minune să ne scriem reciproc scrisori de dragoste și să ne spunem cât de mult ne dorim să colaborăm. Dar cred că acum a sosit cu adevărat momentul să începem să luăm lucrurile în serios și să transformăm această poveste de dragoste în angajamente concrete", a declarat Cremer, care este europarlamentar socialist german.
Cel mai strâns parteneriat posibil
Potrivit reprezentantului PE pentru Canada, „statutul de membru asociat" trebuie să însemne „cel mai strâns parteneriat posibil pe care UE îl poate oferi unei țări non-europene și, având în vedere că Canada este probabil cea mai europeană dintre țările non-europene, acest parteneriat ar trebui să fie foarte strâns."
Cremer a insistat asupra faptului că relația trebuie să însemne mai mult decât „un acord comercial «plus»", afirmând că relația dintre UE și Canada „trebuie să capete o nouă dimensiune".
Responsabilul european a pledat pentru o „abordare pragmatică", care să includă acorduri sectoriale privind comerțul, apărarea, cooperarea digitală, Arctica și studenții, dar care să meargă și mai departe.
„Ar trebui să facem un pas mai departe și să începem să integrăm toate aceste inițiative remarcabile într-un cadru mai durabil, într-un cadru instituțional comun de coordonare și cooperare."
Canada ar putea participa în calitate de observator la Consiliul UE
Cremer a sugerat ca Canada să poată participa „în calitate de observator" la Consiliul UE, unde se reunesc miniștrii naționali, și a solicitat crearea unei adunări parlamentare de parteneriat oficiale.
Un astfel de organism ar putea urma modelul actualei Adunări parlamentare de parteneriat UE-Marea Britanie, care reunește 35 de membri din fiecare parte de două ori pe an pentru sesiuni care se pot concentra pe domenii specifice de politică.
Declarațiile sale vin în contextul în care președinta Comisiei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a invitat Canada să devină primul „membru asociat" al UE în luna septembrie, dar nu a oferit prea multe detalii cu privire la ceea ce ar însemna în practică acest statut fără precedent.
Actualele turbulențe geopolitice apropie tot mai mult Bruxelles-ul și Ottawa. Canada este implicată într-un război comercial cu aliatul său tradițional, SUA, în timp ce UE se străduiește să mențină Washingtonul de partea sa în ceea ce privește Ucraina.
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