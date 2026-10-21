Trump vrea să-l convingă pe Zelenski să renunțe la teritorii și să-i impună un acord în condițiile Rusiei: Mesajul pregătit pentru negocierile de la Oslo (NYT)

Donald Trump este tot mai hotărât să-i impună lui Volodimir Zelenski un acord care implică renunțări teritoriale, invocând inclusiv posibile câștiguri economice pentru Ucraina dacă acceptă înțelegerea. Potrivit unei analize The New York Times, acesta este mesajul pe care reprezentanții americani ar urma să-l transmită marți, la Oslo, chiar dacă acordul ar fi redactat în mare parte în condițiile Rusiei.

Analiza, semnată de David E. Sanger, descrie presiunile asupra Kievului ca parte a unui efort mai amplu al președintelui american de a normaliza relațiile cu Moscova. Apropierea economică și diplomatică de Vladimir Putin este însoțită, potrivit publicației, de prezentarea lui Zelenski drept principalul obstacol în calea păcii.

NYT nu prezintă un acord deja negociat, o hartă a concesiilor teritoriale sau un pachet concret de compensații economice. Descrie însă argumentele cu care Washingtonul ar încerca să obțină acceptul liderului ucrainean pentru o înțelegere. Potrivit publicației americane, diferența față de etapele anterioare ale relației dintre cei doi lideri este hotărârea tot mai mare a lui Trump de a forța acceptarea unui acord.

Președintele american ar încerca să-i transmită lui Zelenski că nu merită să continue rezistența pentru păstrarea teritoriilor ocupate din regiunile estice ale țării. În paralel, i-ar prezenta perspectiva unor câștiguri economice pentru Ucraina, dacă aceasta renunță la obiecții.

Mesajul ar viza inclusiv acceptarea unei înțelegeri construite în mare parte în condițiile Rusiei, subliniază NYT. Acesta ar urma să fie argumentul american la discuțiile de marți de la Oslo, unde emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, este așteptat să se întâlnească cu Zelenski.

Jared Kushner, ginerele președintelui american, va participa de la distanță, potrivit comunicatului guvernului norvegian citat de The New York Times. La discuții vor participa și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, și președintele Finlandei, Alexander Stubb. Analiza revine asupra renunțărilor teritoriale atunci când descrie poziția consilierilor președintelui american.

Aceștia susțin că războiul dintre Rusia și Ucraina a ajuns într-un „punct de cotitură" și că următoarea mutare îi aparține lui Zelenski. În viziunea lor, liderul ucrainean trebuie să-i demonstreze lui Trump disponibilitatea de a negocia cu Rusia, chiar dacă acest lucru presupune renunțarea la teritoriu suveran. NYT amintește că Zelenski promisese anterior, în fața Congresului american, că nu va accepta asemenea cedări. Atunci, liderul ucrainean primise ovații și asigurări că sprijinul Statelor Unite nu va slăbi.

Duminică, la emisiunea „Meet the Press" de la NBC, Zelenski a recunoscut că situația s-a schimbat. Întrebat dacă Ucraina poate supraviețui fără sprijinul militar și de informații al Washingtonului, a răspuns: „Desigur, în toate situațiile dificile există o șansă. Dar vom avea o șansă mică - o șansă mică de a supraviețui fără sprijinul Statelor Unite." Miza unui eventual acord nu se limitează la teritoriile ocupate. Potrivit analizei, Trump insistă că încheierea războiului ar fi însoțită de „garanții de securitate", care să împiedice Rusia să invadeze din nou Ucraina.

Oficialii ucraineni spun însă că se îndoiesc că Statele Unite le-ar veni cu adevărat în ajutor, cel puțin cât timp Trump se află la putere, scrie NYT. Publicația descrie astfel o problemă centrală pentru Kiev: presiunile de a accepta pierderi teritoriale vin într-un moment în care încrederea în protecția oferită de Washington este pusă sub semnul întrebării. Witkoff și Kushner ar urma să se deplaseze miercuri la Sankt Petersburg pentru o întâlnire cu Vladimir Putin.

NYT scrie că reprezentanții lui Trump ar putea încerca să obțină eliberarea unui american deținut în Rusia, pentru a demonstra beneficiile negocierilor cu liderul de la Kremlin. Trump a vorbit luni despre o posibilă eliberare, fără să precizeze identitatea persoanei. În interpretarea autorului, un asemenea rezultat ar oferi Casei Albe o reușită ușor de prezentat publicului american, în apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului, fără să aducă un beneficiu direct Ucrainei.

Obiectivul mai amplu descris în articol este normalizarea relațiilor ruso-americane. Publicația amintește acordul privind cumpărarea de motorină rusească, măsurile care au amânat noi restricții împotriva Moscovei și discuțiile privind o tranzacție pentru o mare parte din Lukoil. NYT evocă și perspectiva unei întâlniri între Trump, Putin și Xi Jinping în China, urmată de participarea lor la summitul G20 de la complexul Doral, în Florida.

Pentru Putin, susține analiza, extinderea discuțiilor către economie și arsenalele nucleare ar permite ca războiul din Ucraina să fie tratat drept una dintre mai multe probleme negociate cu Washingtonul. Relatarea NYT apare pe fondul deteriorării relațiilor dintre Kiev și administrația americană. Zelenski a declarat într-un interviu pentru Bloomberg: „Cred că s-au făcut pași pentru a convinge Ucraina să capituleze."

Președintele ucrainean a susținut că Washingtonul nu a autorizat unele livrări de rachete antibalistice pentru sistemele Patriot, deși acestea fuseseră deja plătite de partenerii europeni. El a prezentat întârzierile drept o problemă politică, nu tehnică. Disputa privind livrările Patriot se suprapune peste solicitările americane ca Ucraina să oprească atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești.

Zelenski a afirmat că propusese oprirea loviturilor asupra instalațiilor legate de producția și exportul de motorină, cu condiția ca SUA să furnizeze rachete antibalistice suplimentare. Tot el a reclamat restricții privind comunicațiile și transferul de informații militare.

Donald Trump justifică apropierea de Moscova prin necesitatea de a menține Rusia la masa negocierilor. Într-un mesaj publicat duminică pe Truth Social, relatat de ȘTIRIPESURSE.RO, președintele american l-a atacat pe Zelenski: „Nu vrea să pună capăt acestui război și, probabil, nu a vrut niciodată."

Trump a legat atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești de scumpirea motorinei și de costurile suportate de fermierii și companiile americane. De cealaltă parte, Zelenski a criticat relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei, considerând că aceasta îl încurajează pe Putin să continue războiul. „El simte bucurie și satisfacție pentru că beneficiază de un asemenea sprijin", a declarat liderul ucrainean.

Diplomatul american Richard Haass, citat de NYT, formulează în termeni duri semnificația schimbării descrise în analiză: „Ceea ce este fără precedent aici este decizia de a schimba direcția și de a penaliza victima invaziei - Ucraina - în timp ce agresorul este recompensat."