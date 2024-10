Tigănia PSD-AUR: Ciolacu l-a pus cu botul pe labe pe Simion cu documentele obtinute de la servicile secrete care probeaza legaturile cu FSB

În ianuarie 2024, rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a solicitat Parlamentului României să demareze o investigație cu privire la posibilele legături ale politicianului George Simion - acum cu ambiții de prezidențiabil - cu mișcările extremiste și cu influența putinistă.

Asta după ce au aparut mai multe acuzatii din interior, dar si din exterior, doi membri ai unor servicii secrete din Ucraina si Rep Moldova sustinad ca Simion s-a intalnit cu mai multi ofiteri FSB. In plus, liderul AUR promova si un discurs antisemit si mai multe elemente doctrinare ale legionarilor, ori din discursurile lui Corneliu Zelea Codreanu.

"Deși suspiciunile privind legăturile sale cu sferele rusești nu sunt noi și par aproape evidente pentru public, dovezile clare pe care rectorul le-a cerut nu au apărut. Mai mult decât atât, Simion pare să fi fost absolvit și de afinitățile sale legionare, de retorica anti-europeană și de tentațiile populiste", scrie Ciprian Necula, activist rom, membru fondator al Platformei Aresel, doctor în sociologie și profesor asociat SNSPA, care continuă: "Chiar dacă nu s-a dat curs solicitarilor domnului rector, cum spuneam mai sus, bănuielile în ceea ce îl privește pe Simion au fost adâncite chiar de Marcel Ciolacu."

Invitat la televiziunea Digi24, prim-ministrul României a susținut, referitor la faptul ca a cerut Ucrainei si Moldovei sa-i ofere probe solide privitor la Simion si la interdictia ca acesta sa intre in cele doua tari: „Am avut acele discuții, mi-au venit documentele, documentele au un regim secret. Am văzut deciziile, atât a Republicii Moldova, cât și a Ucrainei, de a-și menține interdicția în ceea ce-l privește pe domnul George Simion de a intra în Republica Moldova și în Ucraina. Cred că este un semnal suficient de puternic, un om politic să aibă interzis în acest moment de a intra în două țări vecine".

Ciolacu a mai adăugat că „este o decizie administrativă întemeiată". Surprinzător, o astfel de dezvăluire din partea unui înalt oficial nu are nici un efect. Ba, dimpotrivă, atât prin arbitrariul scoaterii din cursa electorală a "extremistei competitoare a lui Simion" - Diana Soșoacă -, cât și prin multiplele declarații apărute în spațiul public, "Simion pare pregătit de către PSD pentru a fi contracandidatul confortabil a lui Marcel Ciolacu în turul doi pentru alegerile Președintelui României.", mai scrie Necula, un reprezentant al romilor care si-l revendică pe Simion ca facand parte din etnie, acesta copilarind la rude in comuna Garoafa (dominata de romi), fapt rercunoscut de liderul AUR intr-o emisiune a lui Valeriu Nicolae Ciolan.

Am facut aceste referiri la statul de rom al lui Simion pe care si l-a recunoscut si intr-o emisiune a Denisei Rifai, aratand ca cel putin unul din buncii lui a fost tigan si ca a trăit printre minoritati la Garoafa pentru ca e ciudat ca un reprezentant al etniei care a fost sub prigoana legionara sa fie un promotor al legionarismului. In plus, e de notorietate ca Simion l-a "demascat" si pe actualul sau posibil aliat, pe Marcel Ciolacu, ca fiind tigan, fapt ce a starnit un veritabil scandal politic.

Intre timp, nu numai ca Simion s-a impacat cu "tiganul" Ciolacu, dar acum se pare ca joacă dupa cum ii canta liderul PSD. Din ce se pare, documentele vazute de Ciolacu de la serviciile ucrainene si moldovene sunt nu numai "puternice" ca dovezi, dar si suficient de compromitatoare pentru liderul AUR care a participat la intalniri cu agenti ai serviciilor secrete rusesti. Asta il face pe Simion usor de santajat si - astfel - manipulat de catre un Ciolacu aflat in relatii excelente cu statul evreu, acolo unde Simion este pus de asemea pe lista neagra, se pare cu alte informatii detinute si de catre serviciile secrete israeliene.

"Evident, cei interesați de subiect au fost oripilați de cum Ambasadorul Israelului se poate asocia cu șeful unui partid care consideră exterminarea sistematică a evreilor și a romilor - așa cum este definit Holocaustul in Romania - doar o 'temă minoră". În fine, Simion s-a dezis de mișcarea legionară", mai scrie Ciprian Necula, care adauga referitor si la un alt simpatizant recunoscut al legionarismului: "Discursul obsesiv a lui Simion anti-PSD pare doar o tactică populistă, căci noul AUR-ist Gigi Becali, mai slobod la gură, a dat în vileag cooperarea electorală pe care PSD-ul o pune la cale cu AUR-ul pentru alegerea Președintelui României."