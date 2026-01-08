Propaganda mincinoasă despre majorarea impozitului pe locuință
Postat la: 08.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Influencerii Guvernului Bolojan pretind că românii ar plăti cele mai mici impozite pe locuință din toată Uniunea Europeană. Din această cauză, ponderea acestor impozite în PIB ar fi cea mai mică din Europa, de numai 0,5%. Dacă punem lucrurile în context vedem că este o altă minciună a propagandei. Poate că românii plătesc impozite pe locuință mai mici decât alte state europene. Însă nu sunt singurii.
- În Croația și Malta nu se plătește impozit pe locuință.
- În Estonia se plătește doar pentru terenul de sub locuință.
- În Bulgaria acest impozit este foarte mic.
- În Italia nu se plătește pentru prima casă, ci doar pentru a doua proprietate sau pentru locuințele de lux. Din anul 2014 reședința de bază este scutită de impozitul pe locuință (imposta municipale unică).
În aceste țări se consideră că dreptul la locuință, la a avea un acoperiș deasupra capului este un drept fundamental al omului, care nu ar trebui impozitat! În România cui să-i pese de dreptul fundamental al omului, sau de caracterul social al statului român, după cum prevede Constituția României?
În România sunt aproape cele mai mici salarii și pensii din UE. Românii pur și simplu nu au bani să plătească cheltuielile aferente locuinței. În afară de impozitul majorat de Bolojan mai sunt cheltuieli cu întreținerea, cu electricitatea, cu gazul la care se va scoate plafonarea în aprilie, cu reparațiile, cu asigurarea care teoretic este obligatorie, eventual cu abonamente la cablu & internet, cu produsele de curățenie a locuinței șamd.
În România, numărul salariaților care primesc salariul minim pe economie în 2025 se estima între 760.000 și peste 840.000 de persoane, reprezentând circa 13,9% - 15,4% din totalul salariaților. Salariu minim net era de 2574 lei Peste 2,7 milioane de români au pensii până la 3.000 de lei după recalculare. Toți acești români, la care se adaugă și cei fără loc de muncă sau alte venituri, de unde să plătească cheltuielile pentru locuință menționate mai sus, inclusiv impozitul majorat pe locuință?
Este adevărat că în România sunt cei mai mulți proprietari ai caselor unde locuiesc, circa 95%, pe când în Germania procentul este de numai 47%. Însă în România, ca urmare a condițiilor istorice, proprietatea nu este neapărat semnul prosperității sau al apartenentei la clasă de mijloc. România este una dintre țările cu cea mai mare populație rurală, așa că multe case se află la țară. La orașe, mulți au dobândit apartamentele la preț modic prin decretul din 1990, prin care chiriașii au putut cumpăra locuințele din fondul de stat unde locuiau.
Așadar, la noi mulți săraci sunt proprietari de locuințe. La țară o pensie agricolă pentru cei care au lucrat la CAP este în medie de 919 lei. De unde să-i plătească un pensionar CAP impozit majorat lui Bolojan? Nici la oraș nu le este ușor pensionarilor cu 2-3.000 lei pensie. Adică la noi majoritatea proprietarilor sunt amărășteni, nu burghezi.
Afirmația sau mai degrabă acuzația că românii contribuie prea puțin la PIB cu încasările din impozitul pe locuință este cinică, din moment ce companiile multinaționale în general nu plătesc impozit pe profit, diminuând profitul impozabil prin tertipuri numite "optimizare fiscală". Tocmai pe aceste firme vrea să le scutească Bolojan de impozitul minim pe cifra de afaceri, în timp ce ia șapte piei de pe români.
George Scarlat
