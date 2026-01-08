Trump va cere la Forumul Economic Mondial protejarea proprietăților: "Oamenii stau în case nu în corporații"

Președintele SUA, Donald Trump, a scris pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, că „va lua măsuri pentru a interzice investitorilor instituționali să cumpere mai multe locuințe unifamiliale". Trump readuce în discuție „visul american", care foarte mult timp a caracterizat America.

În accepțiunea lui Trump, apogeul acestui vis a însemnat cumpărarea și deținerea unei case de locuit. Trump susține că „acest Vis American este din ce în ce mai inaccesibil pentru mult prea mulți oameni, în special pentru tinerii americani", iar una dintre motivații este aceea că marile corporații, care administrează active de trilioane de dolari, cumpără în număr mare case unifamiliale.

Adevărul este că aceste companii, după ce cumpără la orice preț astfel de case, fie le revând cu prețuri astronomice, fie le dau cu chirie fixată monopolist și în condiții pe care chiriașii nu le pot omite fără a fi evacuați din case, cu tot cu familia. Printre condiții se află măsurile de „luptă" contra schimbării climatice (frig în case iarna, cald în case vara, costuri cu amprenta de carbon incluse în chirii și utilități), ratingul de cetățean (corolar al digitalizării), perimetrarea circulației și contingentarea produselor și serviciilor la care au acces chiriașii.

Trump scrie că „oamenii locuiesc în case, nu în corporații" și promite codificarea de către Congresul american interdicției acestei practice. Acestei măsuri, Trump promite să îi adauge și altele, pentru a face să renască „visul american". Mai mult chiar, Trump promite să ridice această problemă de locuire la Forumul Ecomomic Mondial de la Davos, unde va merge peste 2 sătămâni, pentru a fi preluată și replicată peste tot în lume.

Blackstone este unul dintre giganții americani ai administrării de active, care gestionează peste 1 trilion de dolari, și a petrecut ultimii ani construind unul dintre cele mai mari portofolii de locuințe de închiriat din țară, prin cumpărarea a sute de mii de case. Acțiunile Blackstone au scăzut cu 5,6% miercuri, după această postare a președintelui SUA, Donald Trump.

Ca să percepeți dimensiunea acestui monstru, rețineți că deținerea de locuințe unifamiliale în SUA reprezintă aproximativ 2% din activele imobiliare administrate de Blackstone și doar 0,5% din totalul activelor sale (care include și valori mobiliare, adică acțiuni și obligațiuni). Blackstone a fost un vânzător net de locuințe în ultimul deceniu, deținerile sale scăzând cu peste o cincime în 10 ani. Blackstone este, totuși, micuț în raport de Blackrock și Vanguard, care sunt de peste 20 de ori mai mari.

Blackstone, Blackrock și Vanguard dețin sute de mii de case de locuit și în UE. De exemplu, acum 5 ani, municipalitatea Berlin a organizat un referendum în cadrul căruia berlinezii au fost întrebați dacă sunt de acord cu expropierea entităților de acest gen care dețin mai mult de 3.000 de imobile rezidențiale. Deși referendumul a avut un rezultat pozitiv, măsura nu a fost încă legal consacrată, fiind și acum blocată în parlamentul federal german și în hățișul judiciar declanșat de marii proprietari de imobiliare, care au ridicat probleme de ne-constituționalitate a măsurii.

În vara anului 2024, UE a declanșat un program de construcție de case ieftine (affordable houses), pe care să și le poată permite cetățenii europeni obișnuiți. Adevărul este că replica europeană a visului American este azi și mai pricăjită, întrucât casele în marile orașe europene au devenit imposibil de cumpărat și aproape imposibil de închriat, motiv pentru care lucrătorii se stabilesc și la distanțe de 50 - 60 de km, alocând transportului în interes de serviciu câte 2-3 ore pe zi, cu consecințe drastice asupra productivității muncii și asupra vieții de familie.

Până azi, 8 ianuarie 2026, în privința caselor ieftine nu s-a făcut nimic altceva decât să se constituie „comiții și comitete" în cadrul Parlamentului European. Nu sunt șanse ca acest proiect să fie gata mai devreme de 2030. Birocrația Ueropeană este preocupată, mai degrabă, cu scutul „democratic" european, adică cenzura, și cu obsesiile climatechange sau vacciniste. Săracii și flămânzii nu sunt profitabili, nu ies bani din discursul urii contra lor (nu e marfă bună lupta contra săracofobiei și flămândofobiei).

La final, reamintesc că legislația românească în materie de taxe, impozite, contribuții s-a înasprit într-un ritm halucinant, ducând la majorarea birurilor dincolo de sustenabilitatea normală a omului de rând. Reamintesc și că prețurile și tarifele la utilități au explodat, că inflația a crescut la 10% (la produsele și serviciile de bază a crescut chiar și cu 25 - 40%), iar ratele la bănci și la leasing sunt din nou pe curs crescător. Toate aceste datorii sau biruri sunt titluri executorii în ele însele. Este mult prea simplu ca debitorul - contribuabil să fie executat silit și, la final, evacuat din locuința familială.

Casele oamenilor sunt sub impactul unui mare risc de preluare de către bănci sau de către entități de genul Blackstone, Blackrock sau Vanguard. În România, deja se construiesc portofolii de sute sau mii de locuințe dobândite în proceduri de insolvență sau de executare silită, care urmează să fie date cu chirie cetățenilor, în condițiile de monopol stabilite de marii proprietari. Acești proprietari sunt entități puține, aflate pe lista scurtă a creditorilor, beneficiare de informații clare, simple, precise, de mers direct la țintă, precum și de lichidități mari și de acces rapid la credite, care le permite să achite orice preț.

Este ceva neo-feudal aici, dar unii preferă să ignore realitatea. Oameni buni, nu este manipulare, nu este teoria conspirației. Este adevărul rostit de președintele SUA, cel mai informat om din lume (și, că ne place sau nu, cel mai puternic om din lume). Ne ducem înapoi în timp, la nivel de 1907...

Gheorghe Piperea