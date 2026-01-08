A doua "cea mai mare înșelăciune a Diavolului": nu există, dar totul se petrece ca și cum ar exista!
Postat la: 08.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
de Claude Bourrinet
Pentru cei care se dau greu de mulțumit și pe care îi deranjează imaginea populară a lui Satan, deoarece a fost preluată de creștinism care, la fel ca iudaismul, își datorează mitologia unui întreg moștenire păgână, orientală, egipteană, iraniană, maniheistă, chiar indiană, nu este interzis să invocăm instinctul morții, iubirea de neant, plăcerea în suferința provocată și, uneori, suferită (și ne întrebăm uneori dacă cea de-a doua nu prevalează asupra celei dintâi).
Desigur, Satana este stăpânul lumii (sau Thanatos, dacă doriți, care o împarte cu Eros, cei doi fiind legați ca un cuplu blestemat). Istoria este brodată cu mai multe masacre, ruine, incendii, cruzime, ferocitate decât fericiri, plăceri, frumuseți (cu excepția cazului în care găsim aceste plăceri în lumina aurie a flăcărilor, în concertele de urlete sau în gigantice construcții umane alimentate de sudoarea și durerea oamenilor).
Ar fi așadar riscant să afirmăm că Răul este mai prezent acum decât în trecut. Să repetăm: evoluția umanității s-a desfășurat într-un fel de coșmar, în care peisajele sunt ca niște imagini anticipate ale Iadului. S-a spus că cea mai mare șiretenie a Diavolului este să ne facă să credem că nu există. Materialismul, ateismul, teoriile psihanalitice, sociologice, antropologice etc. i-au dat alte nume, dar efectele sale nu s-au schimbat. În fond, indiferent de realitatea pe care i-o atribuim, este doar o chestiune de interpretare, la scară umană. Și, deși constant, invariabil în intenția sa de a face rău, se adaptează foarte bine la vicisitudinile progresului. Dar a doua mare înșelăciune este evidentă: nu există, dar totul se petrece ca și cum ar exista!
De aceea, nu vom face onoarea vreunei epoci să o considerăm mai afectată de tridentul său decât orice altă epocă. Realitățile acestei lumi sunt relative. Cu toate acestea, ceea ce era considerat odinioară o apocalipsă, de exemplu exterminarea completă a locuitorilor Bagdadului de către mongoli și distrugerea metodică a imperiului musulman de către frumoșii călăreți feroce veniți din stepe, ce înseamnă în comparație cu genocidurile contemporane, comise în mod organizat, industrial, deci rațional, cu meticulozitatea unor popoare rafinate de secole de cunoștințe tehnice și științifice? Dar totul este o chestiune de proporții, iar tortul satanic este mult mai mare când pământul poartă șapte miliarde de mizerabili, decât când crește, ca păduchii, doar câteva sute de milioane.
Din fericire, am evoluat cu un plus de putere pe care primitivii l-ar invidia dacă ar putea contempla ecranele noastre, mașinile noastre de spălat, mașinile și avioanele noastre și bomba noastră atomică.
Veți spune că aceste invenții fac mult zgomot. Ei bine, iată, suntem aproape! Pentru că, dacă există un simptom incontestabil al Răului, acesta este uscarea progresivă și iremediabilă a tăcerii, ca o sursă secată de construirea în vecinătate a unui imens rezervor de apă. La acest caz clinic s-ar putea adăuga acțiunea frenetică. Epoca noastră agitată, din ce în ce mai agitată ca un diavol în cutie, a uitat complet ce era liniștea imobilității. Pascal avea dreptate când afirma că toată nefericirea omului provine din incapacitatea sa de a sta liniștit în camera sa. Putem risca ipoteza că, din acest punct de vedere, lucrurile s-au deteriorat când Aristotel a valorizat acțiunea. A acționa este deja un mecanism fără limite, care, de multe ori, se învârte în gol sau duce la catastrofe. Dar, mai ales, acest vacarm voluntarist și această agitație a bunelor intenții ascund sub un văl de ceață necesitatea urgentă de a ne gândi la noi înșine, la suflet (acest cuvânt urât), la mântuire. Ne îmbătăm cu acțiune, crezând că „facem ceva". Nu este vorba, desigur, de a nu face nimic, ceea ce este imposibil dacă vrem să supraviețuim. Dar acțiunea și succesele ei au împins limitele uitării, iar acum ne înecăm într-un mare vid de agitație, ca niște cosmonauți pierduți în imensitatea interstelară.
Să revenim la zgomot, care, de altfel, la fel ca lumina artificială, ne-a invadat întreaga existență. Și chiar dacă toate lucrurile sunt egale în natura umană (omul este greu) de-a lungul timpului, totuși o diferență, de ordin cantitativ, face ca epoca noastră să fie singulară: niciodată puterea de a face rău, de a distruge, nu a fost pusă în mâinile unor oameni iresponsabili, nebuni furioși și posedați. Și cel mai îngrijorător în această chestiune este că ne obișnuim cu asta. „Omul este un animal care se obișnuiește cu orice", spune Dostoievski în „Amintiri din casa morților", un titlu genial inspirat, povestea deportării sale într-un lagăr din Siberia care, privit de la distanță, pare destul de puțin feroce în comparație cu alte tipuri de închisoare viitoare, în aceeași Siberie sau în câmpurile mohorâte ale Poloniei sau Germaniei.
Este ca și cum, să zicem, am vrea să punem pe același plan sacrificarea bovinelor de către măcelarii parizieni din secolul al XIX-lea și abatoarele moderne, gigantice și eficiente, care în prezent sacrifică și eviscerează milioane de animale într-un timp record.
Dar zgomotul? Este omniprezent, atotputernic, omnipotent, ca Dumnezeu. Îl găsim acasă, în mașini, în cluburi de noapte, pe stradă, în magazine, în toalete... Ce disconfort existențial insuportabil, când încetează! Dintr-o dată, ne trezim singuri cu noi înșine, cu mizeria și mediocritatea noastră. „Îmbătați-vă!", proclamă Baudelaire, ironic. Trebuie să spunem că el se gândea la poezie, la muzică (poate la cea a lui Wagner, care provoacă efecte similare cu cele ale hașișului sau opiului), la artă, la frumusețe, la suferință (care, în cele din urmă, ocupă mult timp)... Pentru a uita că vom muri. Baudelaire, pascalianul, jansenistul...
Căci ceea ce contează mai presus de toate, și aici intervine Diavolul, este să uităm. Nimic nu este mai iritant pentru Cel Rău decât să ne întoarcem la noi înșine și să ne dăm seama că nu suntem nimic. El vrea neapărat să avem sentimentul că suntem totul. Ca eul nostru să nu se mulțumească doar să fie plin de zgomot și furie, ca un balon umplut cu aer, ci să se extindă până la limitele nelimitate ale universului, dacă este posibil. Dar măsura nu mai este din această lume.
Totul pare ca și cum Satana și-ar lua în mod regulat porția de vieți proaspete, mai ales dintre tineri. Ei sunt cei care se accidentează cu mașina, în weekend, sub influența alcoolului, a drogurilor și a vitezei. Mulți se sinucid. Și alergăm la concerte sau la petreceri rave vampirice, ca fluturii în flacăra șemineului. Și aici există progrese: dansurile din vechime erau ritualuri erotice care imitau ordinea cosmosului. Ronda era floarea acestora. Trebuie citit în acest sens unul dintre cele mai fascinante pasaje din Sylvie, de Nerval, intitulat Adrienne. Dar Gérard povestește și întâlnirile sale cu rondele de copii, pe stradă, cântând cântece ale bunicilor lor. Valsul însuși provine din amețeala rotitoare a titirezilor stelari. Până la polcă, până la tangoul vulgar, suntem încă în Erosul ritualizat al rădăcinilor lumii. Și au venit rockul, popul, cluburile de noapte, care au fost punctul culminant al culturii noastre muzicale populare și al tradițiilor noastre festive.
Este dificil să faci pe cineva să înțeleagă în această ordine a lucrurilor, deoarece Diavolul nu folosește oțetul ca momeală, plăcerile violente ale simțurilor cele mai grosolane ne invită să iubim ceea ce ne pierde. Jerk (care înseamnă „scuturare", „smucitură") a fost un „dans", sau mai degrabă o frenezie fiziologică, care a confirmat izolarea corpurilor și a distrus armonia cuplurilor, care înainte erau cuprinse de o extazie erotică. Violența instinctului sexual s-a dezlănțuit. Concertele în aer liber ofereau încă o iluzie de deschidere către cer. Dar închiderea în așa-numitele „cluburi de noapte" a aruncat corpurile și inimile într-un fel de fuziune asurzitoare, în care schimbul verbal (ceea ce face specificitatea omului) și toate subtilitățile seducției sunt interzise și am fost șocat, uimit, când am aflat că trupa de metal care anima Bataclanul, în momentul izbucnirii ororii, era o trupă de rock satanistă. Rămâne eructația, explozia conștiinței, anihilarea ei în vacarmul totalitar, însoțite uneori de abordări animale care tind spre rut. Dar era și mai rău! Petrecerile rave nu vizează nici mai mult, nici mai puțin decât abolirea oricărei conștiințe de sine și a lumii, a acestei conștiințe care constituie demnitatea omului.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Primul medicament conceput cu ajutorul AI este pe cale să fie aprobat. Dar cât de sigur este acesta pentru oameni?!
Un medicament experimental conceput in mare parte cu ajutorul AI a intrat in faza finala de testare cu o viteza record ș ...
-
Un rabin avertizează: „Spiritul animalic psihic" a fost eliberat - Tucker Carlson, Nick Fuentes, Candace Owens trebuie reduși la tăcere cu orice mijloace! VIDEO
Într-o marturisire uimitoare, un rabin proeminent a dezvaluit ca un misterios „spirit animalic psihic" a fos ...
-
Grosul gazelor românești a fost redirecționat către Ucraina. În Republica Moldova, exportăm deja tot necesarul de consum al țării
Dupa ani intregi in care Romania tranzita cel mai mult gaze catre Ungaria - chiar la capacitatea maxima a interconectoru ...
-
Impozitele vor crește din nou anul acesta - peste mărirea de la 1 ianuarie 2026 - de când intră platforma e-Proprietatea cu un nou sitem de calcul
O noua creștere a impozitelor pe proprietate, deja marite ca urmare a deciziei autoritaților de la sfarșitul anului trec ...
-
Urme de ADN uman au fost descoperite într-un meteorit vechi de 2 miliarde de ani - revine teoria panspermiei
Cercetatorii americani de la NASA au anunțat ca au indicii serioase de a fi gasit suvițe ADN asemanatoare materialului g ...
-
Mașină înghițită de apele Jiului, șoferiță salvată la limită din râul înghețat
Un accident petrecut in plina noapte la Targu Jiu s-a transformat intr-o cursa contra timpului, dupa ce o femeie a ajuns ...
-
Americanii iau în calcul o invazie militară în Groenlanda: "Asta este întotdeauna o opțiune"
Președintele american Donald Trump ia in considerare opțiuni care ar permite Washingtonului sa preia controlul asupra Gr ...
-
Venezuela a trimis în Elveția aur de miliarde de dolari în primii ani ai lui Maduro. Datele vamale scot la iveală livrări uriașe
Datele vamale arata ca Venezuela a transportat in Elveția aur in valoare de aproape 4,14 miliarde de franci elvețieni (a ...
-
Aberația Euro 7 la cerințele anti-poluare impuse de Uniunea Europeană. Mașinile devin laboratoare chimice pe roți
Pentru noile motoare diesel conforme Euro 7 pe care le vom vedea pe șosele incepand cu 2026 toți producatorii germani au ...
-
Scenariu de coșmar pentru Donald Trump. Dacă justiția americană îl achită pe Nicolas Maduro, SUA vor suporta consecințe juridice și diplomatice grave
O eventuala achitare a lui Nicolas Maduro in procesul de la New York ar reprezenta un scenariu extrem de delicat pentru ...
-
Acuze grave ale fostului director al Muzeului Național de Istorie după furtul tezaurului dacic: „Au mințit!"
Ernest Oberländer, fost director al Muzeului Național de Istorie din București, a povestit varianta sa in ceea ce p ...
-
Donald Trump este forțat să joace rapid toate cărțile puterii: "Dacă nu câştigăm alegerile intermediare, voi fi pus sub acuzare!"
Presedintele american Donald Trump declara ca republicanii trebuie sa castige alegerile intermediare pentru Congres din ...
-
Medicii veterinari avertizează că vor fi nevoiți să închidă cabinetele. Decizia Guvernului care pune în pericol animalele și care ar putea declanșa proteste
Medicii veterinari avertizeaza ca ar putea ieși in strada dupa ce Guvernul a decis sa reduca finanțarea pentru cheltuiel ...
-
Administrația Trump revine la doctrina de gen și "discriminare": se elimină termeni precum „negru", „rasă", „femei"
Administrația Donald Trump le cere furnizorilor Head Start sa evite utilizarea a zeci de termeni in cererile de finanțar ...
-
A murit Aldrich Ames, considerat cel mai mare trădător din istoria CIA
Un agent CIA care a trecut de partea inamicului și a orchestrat una dintre cele mai grave breșe de securitate din istori ...
-
Un tratament revoluționar pentru redarea vederii prin utilizarea razelor infraroșii a fost pus în practică în Marea Britanie
Cercetatorii britanici au utilizat terapia cu lumina pentru a restabili vederea la pacienții cu degenerescența maculara ...
-
Vikingii în România: Peretele de cretă de la Basarabi-Murfatlar ascunde o dovadă că neînfricații nordici au călcat pe pământ românesc în drumul lor spre gloria Bizanțului
Cand ne gandim la vikingi, ne imaginam fiordurile inghețate ale Scandinaviei sau atacurile lor asupra coastelor Angliei ...
-
Noile cercetări arată că nivelul moderat ridicat al colesterolului este legat de longevitatea extremă
Timp de decenii, colesterolul „rau" (LDL) a fost aruncat drept personajul negativ primar al sanatații inimii, sfat ...
-
Pentru daci uciderea unui bour era testul suprem de bărbăție într-atât de periculos era animalul de peste o tonă
Bourul european depașea o tona in greutate și avea coarne de 80 de centimetri - așa de mare și periculos era incat ucide ...
-
Cea mai mare statuie a lui Iisus se construieste în Armenia în varful unui munte de peste 2500 de metri și va fi vizibilă de la distanțe enorme
Armenia planuiește sa dezvaluie cea mai mare statuie a lui Iisus Hristos din lume, ca parte a unei declarații publice in ...
-
Afaceriștii care controlează bursele mondiale dau alerta: AI va deregla inflația și va duce la creșterea dobânzilor
AI nu este un pericol numai pentru locuirile de munca, ci și pentru piețele bursiere. Afaceriștii de top au dat alerta ș ...
-
Donald Trump poartă negocieri fulger cu afaceriștii americani: SUA vor să preia petrolul din Venezuela
SUA incep primele negocieri pentru preluarea resurselor de petrol ale Venezuelei. Negocierile au fost demarate de Donald ...
-
Elon Musk spune că "singularitatea" AI este deja atinsă și că 2026 va fi un punct de cotitură uriaș
Elon Musk a declarat pe reteaua X ca Singularitatea a sosit efectiv, raspunzand comentariilor fondatorului Midjourney Da ...
-
Ce sens are să mai mergi la sală când trei secunde pe zi pot face diferența: O singură mișcare de braț crește forța musculară
Cateva secunde de exercițiu pe zi ar putea fi suficiente pentru creșterea forței musculare, potrivit unui studiu realiza ...
-
Scurgere de informații: Capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către SUA a fost jucată la pariuri
Capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de catre SUA a fost jucata la pariuri, iar unii dintre jucatori au caști ...
-
Sfârșitul ordinii societale bazată pe "forța Dreptului". NOM va fi cu "dreptul Forței" și "democrație limitată de autocrație"
Au trecut deja trei zile pline de la agresiunea SUA contra Venezuelei și pare ca nimic epocal nu s-ar fi petrecut in lum ...
-
Cercetătorii au descoperit "cristalul etern" care poate stoca informatia pentru totdeauna la nivel cuantic - 360 de TB în 5 dimensiuni
Fizicienii au prezentat un cristal care stocheaza date in cinci dimensiuni, promițand o durabilitate de miliarde de ani ...
-
Noi le aruncăm și ele te pot feri de cancer. Fructele cunoscute pot combate în secret celulele care amenință sănătatea
Pe masura ce bananele se coc și devin moi și patate, ele nu doar ca indulcesc gustarea dvs., ci incep sa produca compuși ...
-
Manuela Hărăbor are un mesaj extrem de dur la adresa lui Ilie Bolojan și pentru fanii acestuia: "Nu plătesc nimic!"
Cunoscuta actrița Manuela Harabor a transmis un mesaj dur pentru Ilie Bolojan si sustinatorii acestuia, la inceput de an ...
-
Ciudata Teorie a Sinuciderii Cuantice: conștiința poate continua doar acolo unde există supraviețuire
Quantum Suicide sugereaza ca exista intotdeauna o linie temporala in care supraviețuiești, indiferent cat de improbabila ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu