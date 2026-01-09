Nu, nu erau daci! Arheologii au găsit cel mai mare și mai vechi oraș preistoric cunoscut până acum

Arheologii au identificat ceea ce pare a fi cel mai mare și cel mai vechi oraș preistoric descoperit vreodată în Irlanda și Marea Britanie, o descoperire care schimbă serios ce știam despre comunitățile din Epoca Bronzului. Cercetarea a fost publicată în revista Antiquity și se bazează pe ani de analize aeriene și săpături de probă.

Așezarea se află în estul Irlandei, în comitatul Wicklow, într-o zonă deluroasă cunoscută sub numele de Baltinglass Hills. Situl, numit Brusselstown Ring, este delimitat de două inele masive de pământ și ar fi cuprins aproximativ 600 de locuințe, un număr impresionant pentru acea perioadă.

Până acum, astfel de structuri erau considerate simple așezări fortificate. Noile date sugerează însă ceva mult mai complex. Cercetătorii spun că este vorba despre o formă timpurie de organizare urbană, apărută cu aproape 500 de ani mai devreme decât se credea posibil în această parte a Europei.

Analizele arată că locuințele erau dispuse atât în jurul centrului așezării, cât și într-o zonă interioară mai densă. În total, au fost identificate peste 500 de structuri la exterior și aproape 100 în zona centrală. Datarea cu radiocarbon indică o perioadă cuprinsă între finalul Epocii Bronzului și începutul Epocii Fierului, aproximativ între 3700 și 800 î.Hr.

Deși săpăturile au fost limitate până acum, arheologii au găsit urme clare de locuire: podele din piatră, vetre, gropi pentru pari și semne ale unor incendii puternice. Obiectele descoperite sunt puține, un lucru obișnuit pentru fortificațiile de deal din Irlanda, și includ fragmente de ceramică arsă și câteva unelte din piatră.

Un element aparte al sitului este o structură care ar putea fi prima cisternă de apă de acest tip identificată în Irlanda. Este construită din blocuri mari de piatră și pare să fi fost alimentată de un pârâu din apropiere. Pentru o comunitate de asemenea dimensiuni, accesul constant la apă ar fi fost esențial.