Într-o mărturisire uimitoare, un rabin proeminent a dezvăluit că un misterios „spirit animalic psihic" a fost eliberat în ultimii doi ani - unul care permite acum oamenilor să critice deschis Israelul și să discute subiecte interzise despre influența evreilor în America și în restul lumii occidentale. Ceea ce odată era o tăcere strict controlată se prăbușește, iar "geniul s-ar putea să nu mai intre niciodată înapoi în lampă".

În timpul unei conversații revelatoare cu Jonathan Silver de la Tikvah Fund, rabinul Benjamin Elton - ministru șef al istoricei Mari Sinagogi din Sydney - a fost de acord că o forță intangibilă, dar extrem de puternică, a fost „eliberată" în întreaga lume occidentală. Silver a descris acest lucru ca fiind prăbușirea dramatică a unei „realizări civice foarte impresionante": suprimarea aproape totală a criticilor la adresa Israelului sau a discuțiilor despre influența evreilor, toate datorită etichetei puternice de „antisemitism". Timp de ani de zile, astfel de subiecte au fost interzise social. Acum, această interdicție s-a spulberat.

Ceea ce asistăm nu este doar furia față de evenimentele din Gaza sau politica externă a SUA - este revenirea explozivă a discursului nefiltrat. Un baraj psihologic colectiv s-a rupt, eliberând gânduri care odată erau atent reduse la tăcere. Rabbi Elton și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la creșterea antisemitismului din partea ambelor extreme politice. El a numit personalități de seamă precum Tucker Carlson, Nick Fuentes, Candace Owens și chiar fostul ministru de externe australian Bob Carr - voci pe care, a sugerat el, serviciile secrete israeliene trebuie să le reducă la tăcere într-un fel sau altul.

Cel mai frapant este că rabinul a recunoscut înfrângerea: „Nu cred că este deloc clar cum poate fi pus geniul înapoi în lampă". Odată ce oamenii gustă libertatea de a pune întrebări în mod deschis, impunerea tăcerii devine aproape imposibilă. Pentru criticii acestei opinii, limbajul este revelator: „animale spirituale", „genii" și „forțe psihice". În loc să se bazeze pe fapte sau argumente, discuția se mută în domeniul metafizic - unde opinia publică devine o entitate periculoasă și incontrolabilă.

Adevărata teamă poate să nu fie ura în sine, ci dizolvarea permisiunii: permisiunea de a pune la îndoială structurile de putere, de a observa tiparele, de a vorbi fără a verifica mai întâi cine are voie să audă. În cea mai recentă escaladare, un studiu important publicat la sfârșitul lunii decembrie 2025 a relevat o creștere dramatică a retoricii anti-Israel și antisemite din partea unor podcasteri și comentatori de dreapta proeminenți pe tot parcursul anului, cu referiri semnificativ mai negative la Israel în a doua jumătate a anului 2025. Această tendință se aliniază perfect cu „spiritul dezlănțuit" descris de rabinul Elton.