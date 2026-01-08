Profeția veche de 2000 de ani a Marelui Israel: Axa Netanyahu-Trump și fabricarea Apocalipsei - construirea „MIGA" (Make Israel great Again) ca nouă doctrină mondială
Postat la: 08.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Autor: Rich Scheck
Sub haosul teatral al titlurilor din presa contemporană, se află și se consolidează o realiniere rece și deliberată. Nu este vorba de diplomație, ci de o lovitură de stat geopolitică. În centrul său se află alianța renașcentă și de neclintit dintre prim-ministrul israelian Netanyahu și președintele Trump, un parteneriat care a depășit de mult simplul interes comun pentru a se orienta către un scop extremist unificat. Proiectul lor nu este altceva decât punerea în aplicare activă a unui final specific bazat pe o credință: realizarea viziunii mesianice a Chabad-Loubavitch legată de regretatul rabin Menachem Mendel Schneerson, având „Marele Israel" ca motor politico-teritorial.
Ceea ce criticii au ridiculizat anterior ca fiind o teorie a conspirației este acum o politică pe deplin operațională, executată cu o siguranță care se bazează pe neîncrederea publicului ca acoperire principală. Marca „MAGA" (Make America Great Again, sloganul campaniei lui Trump) a fost transformată chirurgical în „MIGA" (Make Israel Great Again, ceea ce Trump a spus cuvânt cu cuvânt în timpul ultimei sale campanii electorale, după ce a primit peste 200 de milioane de dolari de la Miriam Adelson și AIPAC pentru a se finanța), expunând astfel transplantul inimii unei mișcări naționaliste acum deschis în serviciul expansiunii coloniale a unei națiuni străine. Aceasta este povestea modului în care ideologia religioasă a deturnat două „republici" pentru a conduce lumea în războiul său sfânt.
Geneza nu a venit dintr-un cablu diplomatic, ci dintr-o cameră privată din Brooklyn, New York, în 1990. Netanyahu, pe atunci un tânăr politician, a primit misiunea sa din gura rabinului Schneerson: „Fii puternic". Aceasta nu a fost o binecuvântare vagă, ci o somație, un ordin de marș. De-a lungul deceniilor, bastonul spiritual a trecut la un american convertit, Jared Kushner (n.t.: astăzi, ginerele lui Trump), a cărui pelerinaj din 2016 la mormântul rabinului a fost jurământul tăcut al loialității sale față de dinastie. Primul mandat al lui Trump nu a fost în mod specific „pro-Israel"; a fost o repetiție generală meticuloasă a pregătirii mesianice: recunoașterea Ierusalimului ca și capitală (marcat), afirmarea suveranității asupra platoului Golan (marcat) și instigarea „Acordurilor lui Avraam", mai puțin în ceea ce privește pacea, cât construirea unei coaliții sunnite împotriva Iranului, principalul obstacol pentru dominația în regiune. Fundamentul proiectului a fost întotdeauna teologic; execuția sa este nemiloasă și brutal seculară.
Odată cu revenirea lui Trump în 2025, doctrina s-a debarasat de orice artificiu. Agenda este acum un instrument de coerciție.
• Statul războinic: agresiunea militară nu este un instrument de ultimă instanță, ci mecanismul preferat. Bombardamentele neîncetate asupra Somaliei, atacurile asupra Iranului și „eliberarea teatrală" a Venezuelei nu sunt evenimente izolate și fără legătură între ele. Ele fac parte din campanii coordonate de demontare a „Axei Rezistenței", piatră cu piatră, pregătind terenul pentru o hegemonie israeliană. Fiecare explozie este o rugăciune pentru realizarea acestei noi hărți a Orientului Mijlociu.
• Templul și Transferul: Cu protecția Statelor Unite, grupurile de coloniști mesianici provoacă incidente pe Muntele Templului, punctul zero pentru construirea celui de-al treilea templu. În paralel, se pune în aplicare logistica sumbră a ingineriei demografice: planurile șoptite de „relocare" a palestinienilor în Somaliland nu mai sunt simple bârfe, ci sunt discutate în cadrul rețelelor politice. Curățarea etnică este în liniște redenumită „relocare umanitară".
• Inchiziția internă: disidența și dezacordul sunt erezie. Aparatul de cenzură construit după 7 octombrie 2023 a fost complet federalizat. Vocile pro-palestiniene nu mai sunt contestate, ci persecutate, cu Big Tech, profund implicată în serviciile de informații cibernetice israeliene, ca braț coercitiv. Când cineva ca Mike Pompeo (NdT: fost director al CIA) devine campionul acesteia, sau când propagandistul Mark Levin îl numește pe Trump „primul președinte evreu american", ei dezvăluie adevărul: creștinismul evanghelic american a fuzionat cu revizionismul Likud, creând astfel o marcă unică de politică „iudeo-creștină" foarte autoritară, care servește unui singur suveran.
Mașina înșelăciunii: finanțare și ceață
Această revoluție este finanțată de fantomele cazinourilor și de cabala miliardarilor pentru care Sheldon Adelson este un sfânt patron. Ea este amplificată de ecosistemul media care funcționează ca un „minister al adevărului" orwellian: Tucker Carlson furnizează mănușa de catifea intelectuală, în timp ce mlaștinile febrile ale internetului furnizează mâna de oțel. Rolul lor cheie? Hipnotizarea publicului cu o isterie a războiului cultural, orbindu-l față de crimele statului mai profund.
Această negare obsesivă și batjocoritoare a „teoriilor conspiraționiste" despre JFK, Epstein și OZN-uri este un imperativ strategic. Pentru că în cadrul acestor conexiuni se află alianțele putrede ale serviciilor secrete, șantajului și rețelelor secrete care ar putea fi urmărite până în inima acestui stat totalitar MIGA. Dezvăluirea adevărului este kryptonita lor; astfel, ea este batjocorită în mod preventiv.
Chabad-Loubavitch nu este doar o mișcare religioasă, ci o rețea diplomatică și de informații globală care operează sub acoperire teologică. De la „rabinul lui Putin" din Moscova, Ber Lazar, cu rădăcini adânci în oligarhia ucraineană (un nod gordian de bani, miliții și influență), casele Chabad sunt ambasade ale puterii care nu recunosc acest lucru. Este rețeaua care leagă informațiile din culisele lui Felix Sater de istoriografia cinematografică a lui Steven Spielberg, trecând prin vânătoarea de obiecte extraterestre a lui Avi Loeb de la Harvard, o convergență care sugerează că narațiunea tuturor lucrurilor, de la istoria științei la revelațiile cosmice, este modelată de interese aliniate pe această axă. Ei scriu realitatea însăși.
Alianța Netanyahu-Trump este cel mai important și mai periculos parteneriat geopolitic al secolului XXI. Este un pact care se bazează pe puterea americană, geniul tactic israelian, acordul rușilor și petrodolarii sunniți, reuniți într-o piesă (de teatru) mondială care servește la împlinirea unei profeții vechi de peste 2000 de ani - Marele Israel (sau Israelul cel Mare). Dreptul internațional este o broșură folclorică care trebuie aruncată. Discursul democratic este o pacoste care trebuie redusă la tăcere. Bombardarea Iranului, invadarea Venezuelei, discuțiile îngrozitoare despre transferul populațiilor nu sunt eșecuri politice. Sunt mari succese pe calea realizării „Marelui Israel".
Nu, lumea nu se împiedică în haos, ci este împinsă în mod deliberat în el. „Contracțiile nașterii unei noi ordini mondiale" sunt, de fapt, anxietăți calculate ale unei apocalipse fabricate, create în mod intenționat, o apocalipsă care va vedea soldații și contribuabilii americani finanțând și luptând într-un război care are o viziune mesianică pe care ei nu o împărtășesc deloc, în slujba unei doctrine care îi face de facto „perisabili". Viitorul MIGA este asupra noastră: o lume formată din fanatici (în sensul biblic al termenului), vânduți de autoritari, cumpărați de oligarhi și acceptați de o populație prea distrasă pentru a vedea jugul care i se pune pe gât.
