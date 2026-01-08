Breitbart Business Digest: Venezuela, IA și economia trumpiană a abundenței energetice. Sub umbrela „Doctrinei Donroe" în domeniul energetic

Comentariile referitoare la recenta capturare a lui Nicolás Maduro s-au concentrat în mare măsură pe aspecte de legalitate - dacă operațiunea a încălcat legea americană sau internațională, precedentele pe care le creează și ramificațiile diplomatice. Dar concentrarea exclusivă asupra autorității legale și reacțiilor diplomatice ascunde o poveste economică mai fundamentală: Statele Unite au construit în liniște ceva ce se apropie de dominația energetică în emisfera vestică, iar implicațiile economice abia încep să devină vizibile.

Să analizăm cifrele. Statele Unite, Canada și America Latină reprezintă în prezent peste o treime din producția mondială de petrol - o cifră care a crescut constant și, potrivit unor estimări, se apropie de 40%, potrivit lui Javier Blas, columnistul Bloomberg specializat în mărfuri și energie. Între 2012 și 2022, ponderea emisferei occidentale în producția mondială de petrol a crescut de la 27% la 34%, toată creșterea netă a ofertei globale din această perioadă provenind din America. Revoluția șisturilor, nisipurile petroliere canadiene, descoperirile offshore din Brazilia și producătorii emergenți precum Guyana au reechilibrat fundamental piețele energetice globale.

Venezuela reprezintă punctul culminant al acestei schimbări. Cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, țara producea odată 3,7 milioane de barili pe zi la apogeul său din anii 1970, înainte ca proasta gestionare socialistă să reducă producția la abia un milion de barili în prezent. Desigur, restabilirea chiar și a unei fracțiuni din această capacitate nu se va produce rapid. Reconstrucția infrastructurii petroliere a Venezuelei după decenii de neglijare va necesita ani, capital substanțial și o predare cu succes a puterii politice către forțe mai puțin destabilizatoare decât clica Chavez-Maduro. Dar valoarea strategică nu rezidă în câștigurile imediate din producție, ci în ceea ce înseamnă controlul acestor rezerve pentru securitatea energetică pe termen lung.

Analiza recentă a intervenției realizată de economistul francez de stânga Gabriel Zucman, deși critică motivele Statelor Unite, oferă de fapt date care ilustrează miza economică extraordinară implicată și potențialele beneficii pentru economia americană. În 1957, la apogeul investițiilor petroliere americane în Venezuela, companiile petroliere americane au obținut acolo profituri aproximativ egale cu cele obținute de toate multinaționalele americane combinate în toate industriile din restul Americii Latine și Europei continentale. Potrivit lui Zucman, aproximativ 12% din venitul național total al Venezuelei a ajuns la acționarii americani.

„Economia Venezuelei era în creștere, dar câștigurile reveneau în mod covârșitor investitorilor americani și expatriaților americani bine plătiți", scrie Zucman. „La începutul anilor 1960, Venezuela găzduia cea mai mare comunitate de expatriați americani din lume, care locuiau în orașe dotate cu spitale moderne și terenuri de baseball impecabile." Această situație s-a încheiat odată cu naționalizarea din 1976, iar producția controlată de stat a ajuns în cele din urmă să se prăbușească. Zucman estimează că, dacă Venezuela ar putea atinge niveluri de producție și profitabilitate comparabile cu cele ale Saudi Aramco - care raportează profituri anuale de 100-150 de miliarde de dolari - miza economică ar fi enormă.

Desigur, valoarea strategică reală depășește cu mult profiturile corporative. Securitatea energetică este importantă deoarece aproape toate recesiunile majore din SUA din 1973 au avut ca factor declanșator sau accelerator un șoc petrolier. Embargoul arab din 1973 a quadruplat prețurile și a dus la stagflatie. Revoluția iraniană din 1979 a dublat costurile petrolului în decurs de un an, precipitănd o altă recesiune profundă. Creșterea bruscă din timpul Războiului din Golf din 1990 a coincis cu contracția economică. Creșterea prețului petrolului la 147 de dolari pe baril în 2008 a intensificat Marea Recesiune. Recent, în 2022, invazia Rusiei în Ucraina a dus prețul petrolului brut la peste 120 de dolari, contribuind la cea mai mare inflație din ultimii 40 de ani, care a necesitat o intervenție agresivă a Rezervei Federale.

Pe scurt, volatilitatea prețului petrolului determinată de perturbările geopolitice a subminat în mod constant stabilitatea economică. Cercetările arată că o creștere bruscă de 20% a prețurilor petrolului poate reduce ocuparea forței de muncă în sectorul manufacturier din SUA cu aproximativ 1% în decurs de 18 luni - zeci de mii de locuri de muncă pierdute, pe măsură ce industriile cu consum intensiv de energie absorb costuri mai mari pentru transport, încălzire și materii prime pe bază de petrol, precum plasticul și produsele chimice. Eliminarea riscului exogen al conflictelor îndepărtate care limitează aprovizionarea cu petrol deschide o nouă cale către prosperitate durabilă.

Pandemia de COVID-19 a reprezentat un alt memento dureros al vulnerabilității americane la șocurile exogene. Perturbările lanțului de aprovizionare s-au propagat în întreaga economie, revelând cât de dependentă a rămas Statele Unite de surse îndepărtate și nesigure pentru bunuri esențiale. Agenda energetică a administrației - asigurarea aprovizionării cu petrol în emisfera nordică prin ceea ce unii numesc „Doctrina Donroe", urmărirea acordurilor de pace în Orientul Mijlociu și maximizarea producției interne - sugerează că factorii de decizie ai administrației Trump au învățat această lecție și ar face economia SUA mai puțin vulnerabilă la perturbările externe.

Obiectivul poate fi chiar mai ambițios: să facem din America ceea ce Nassim Taleb numește „antifragilă" - un sistem care nu doar rezistă șocurilor, ci chiar se întărește în urma acestora. Atunci când evenimentele geopolitice afectează producția de energie în alte părți ale lumii, Statele Unite și emisfera vestică ar avea de câștigat, devenind și mai importante pentru aprovizionarea globală. Viitoarele șocuri petroliere nu numai că ar afecta America mai puțin, dar ar putea accelera transferul producției, investițiilor și avantajului strategic către America.

De asemenea, ar putea face lumea un loc mai sigur - și, prin urmare, mai prosper - prin asigurarea unei mai mari libertăți pentru politica externă a SUA. Timp de decenii, vulnerabilitatea la perturbările aprovizionării cu petrol a limitat politica externă americană. Acțiunile militare majore în sau în apropierea regiunilor producătoare de petrol riscă să provoace creșteri de prețuri care ar putea afecta economia internă. Acest calcul s-a schimbat fundamental. Statele Unite au acum capacitatea de a acționa fără teama că adversarii sau cartelurile pot folosi aprovizionarea cu energie ca armă împotriva intereselor americane. Exemplele sunt deja vizibile: bombardarea instalațiilor nucleare iraniene, permiterea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești și operațiunea de la Caracas în sine ar fi fost aproape de neconceput pentru administrațiile anterioare, preocupate de prețurile petrolului de trei cifre.

În același timp, sunt mai multe capacități de a evita implicarea în dispute externe. Securizarea Golfului Persic și echilibrarea puterilor în jurul aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu au fost esențiale pentru politica SUA timp de decenii. Acestea sunt pur și simplu mai puțin importante într-o lume în care emisfera vestică dispune de energie din belșug. Așa arată politica energetică „America First". Stânga a cerut de mult timp o politică de „fără sânge pentru petrol", iar Trump creează o lume în care acest schimb nu mai este necesar.

Momentul acestei descoperiri în materie de securitate energetică este deosebit de semnificativ, având în vedere o evoluție neașteptată: economia americană devine din ce în ce mai intensivă din punct de vedere energetic, nu mai puțin. Timp de decenii, analiștii au presupus că vom evolua către un consum mai redus de energie pe unitate de PIB prin creșterea eficienței și trecerea la servicii. Această ipoteză a fost răsturnată de inteligența artificială.

Sistemele de IA la scară largă necesită cantități extraordinare de energie electrică. Centrele de date care rulează modele de IA de ultimă generație pot consuma la fel de multă energie ca orașele mici, iar toate indiciile sugerează că aceste cerințe vor crește exponențial pe măsură ce modelele se extind și implementarea lor se amplifică. Marile companii de tehnologie se luptă să-și asigure capacitatea energetică. Într-o eră a concurenței bazate pe IA, energia fiabilă și abundentă devine nu doar un lucru plăcut, ci un avantaj competitiv esențial.

Este greu să nu observi ironia faptului că sectorul tehnologic, care a îmbrățișat în mare măsură narațiunile despre declinul relevanței combustibililor fosili, a creat condiții în care abundența și securitatea energetică contează mai mult ca niciodată. IA necesită energie electrică fiabilă, o mare parte din aceasta provenind încă din hidrocarburi și care va continua să fie extrasă și forată din pământ în viitorul previzibil.

Acest lucru creează o asimetrie izbitoare în competiția strategică cu China. În timp ce Statele Unite se bucură de o securitate energetică fără precedent datorită producției hemisferice, China rămâne puternic dependentă de petrolul și gazul importate, o mare parte din acestea provenind din Orientul Mijlociu și Rusia prin rute maritime vulnerabile. Într-o competiție prelungită centrată pe tehnologii cu consum intens de energie, cum ar fi IA, acest lucru reprezintă un avantaj structural enorm.

Ceea ce asistăm în Venezuela nu ține atât de producția de petrol a unei țări, cât mai degrabă de finalizarea unei tranziții către independența energetică a emisferei occidentale și de acceptarea realității fundamentale a producției globale de energie bazate pe combustibili fosili. Implicațiile economice sunt profunde: de la reziliența industriei manufacturiere la reducerea riscului de recesiune și avantaje în competiția tehnologică. După 50 de ani de șocuri petroliere recurente care au limitat atât creșterea economică, cât și flexibilitatea politicii externe, Statele Unite au reușit în sfârșit să atingă un nivel apropiat de securitate energetică.