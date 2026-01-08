Primul medicament conceput cu ajutorul AI este pe cale să fie aprobat. Dar cât de sigur este acesta pentru oameni?!
Postat la: 08.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un medicament experimental conceput în mare parte cu ajutorul AI a intrat în faza finală de testare cu o viteză record și este pe cale să devină primul medicament conceput cu ajutorul IA aprobat pentru uz uman. Unii îl consideră o descoperire medicală revoluționară, în timp ce alții îl recunosc ca fiind o scurtătură tulburătoare care înlocuiește cunoștințele medicale adecvate cu optimizarea bazată pe mașini.
Medicamentul care se apropie de aprobare a fost dezvoltat de Insilico Medicine, o companie de biotehnologie axată pe AI, care utilizează modele de învățare automată pentru a identifica țintele bolilor și a genera compuși potențiali pentru tratamentul acestora. Ținta noului medicament este fibroza pulmonară idiopatică (IPF) - o boală pulmonară fatală care ucide aproximativ 40.000 de americani în fiecare an și pentru care nu există un tratament cunoscut. În mod incredibil, dezvoltarea a progresat de la descoperirea țintei la studiile clinice pe oameni în mai puțin de doi ani.
Pentru a pune acest lucru în context, descoperirea unui medicament convențional durează de obicei aproximativ 5 ani până la testarea pe oameni, urmată de încă 6-8 ani de teste clinice și evaluare de către autoritățile de reglementare. De la început până la sfârșit, majoritatea medicamentelor durează 10-15 ani, cu o rată de eșec estimată de 90% odată ce încep testele pe oameni. AI este capabilă să comprime dramatic faza de descoperire timpurie - cea mai lentă și mai costisitoare parte. Procesul Insilico înlocuiește ani de iterații de laborator cu screeningul algoritmic a milioane de structuri moleculare, predicția toxicității, simularea plierii proteinelor și propunerea de compuși candidați în câteva săptămâni, în loc de ani.
Descoperirea tradițională a medicamentelor se bazează pe o muncă de laborator iterativă lentă: ipoteză, experiment, eșec, revizuire. Sistemele de AI scurtează acest proces prin antrenarea pe seturi enorme de date despre structuri chimice, căi biologice și rezultate istorice ale studiilor clinice. Acest lucru permite cercetătorilor să elimine instantaneu candidații improbabili și să concentreze resursele pe compușii cu cele mai mari rate de succes previzionate. În termeni simpli, AI nu înțelege biologia, ci recunoaște tiparele la scară largă. Poate testa digital milioane de molecule teoretice înainte ca un chimist uman să sintetizeze măcar una.
Această eficiență înseamnă că firmele farmaceutice pot reduce costurile de dezvoltare cu 30-70%. Conform estimărilor, în ultimii cinci ani s-au investit peste 60 de miliarde de dolari în start-up-uri din domeniul biotehnologiei bazate pe AI la nivel global, marile companii farmaceutice încheind parteneriate sau investind ele însele pentru a evita să rămână în urmă. Există argumente umanitare autentice în favoarea medicamentelor accelerate de AI. Bolile rare, afecțiunile neglijate sau bolile cu un număr redus de pacienți au fost întotdeauna neatractive din punct de vedere comercial. Există, de asemenea, posibilitatea de a crea medicamente personalizate, adaptând tratamentele la profilurile genetice în moduri pe care cercetarea condusă de oameni nu le poate sau nu dorește să le exploreze.
O precizare importantă aici este că medicamentele proiectate cu ajutorul AI sunt încă testate pe oameni. Autoritățile de reglementare nu au renunțat la standardele de siguranță, iar studiile clinice rămân obligatorii. Prin urmare, o perspectivă pozitivă subliniază faptul că AI nu înlocuiește judecata științifică, ci o completează cu încercări și erori rapide. Sistemele de AI funcționează adesea ca niște cutii negre, care produc rezultate eficiente, dar nu oferă explicații clare ale raționamentului cauzal. În multe industrii, această opacitate nu este o problemă. În medicină, însă, este. A ști exact cum și de ce funcționează un medicament este crucial pentru a anticipa efectele secundare, riscurile pe termen lung și interacțiunile cu alte tratamente.
Sistemele AI au demonstrat în repetate rânduri tendința lor de a genera și rezultate incorecte. Modelele lingvistice de mari dimensiuni fabrică detalii tehnice și citate; instrumentele de recunoaștere a imaginilor clasifică eronat obiectele în medii critice din punct de vedere al siguranței; software-ul de decizie automatizat continuă să amplifice prejudecățile în politică și nu numai. Ele optimizează probabilitatea mai degrabă decât adevărul. Acestea funcționează cel mai bine în medii în care modelele sunt stabile, recunoscute și consecințele sunt reversibile. Biologia nu este deloc așa. Erorile în dezvoltarea farmaceutică - evaluarea greșită a toxicității, a efectelor secundare sau a interacțiunilor pe termen lung - sunt costisitoare, ireversibile și, uneori, letale.
Istoria medicală oferă avertismente severe. Unele dintre cele mai infame dezastre farmaceutice din secolul al XX-lea au avut loc în cadrul unor sisteme conduse în totalitate de oameni, care au respectat propriile standarde științifice. Talidomida, unul dintre cele mai cunoscute exemple, a fost aprobată în mai multe țări la sfârșitul anilor 1950 și a trecut toate testele necesare înainte de a provoca malformații congenitale catastrofale. Îngrijorarea nu este că AI va produce mai multe medicamente nocive, ci că ar putea produce medicamente nocive mai repede, la scară largă și înainte ca măsurile de protecție instituționale să se poată adapta.
