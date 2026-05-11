80% din primul lot de pui brazilian importat în UE prin acordul Mercosur, contaminat cu Salmonella

Trei tone de pui congelat, transportate din Brazilia în Grecia în primele zile ale acordului comercial UE-Mercosur, au fost descoperite contaminate cu salmonella de către laboratoarele veterinare din Agia Paraskevi, o suburbie a Atenei, relatează Mediafax, care citează keeptalkinggreece.com.

Mărfurile au fost returnate imediat. Acesta era primul transport importat de Grecia în cadrul noului tratat. Testul la scară largă al acordului - semnat la 17 ianuarie 2026 și aplicat provizoriu de la 1 mai 2026 - tocmai eșuase.

80% din primul lot de pui brazilian importat în Grecia (3 tone) era contaminat cu salmonella. Acordul UE-Mercosur este aplicat provizoriu din 1 mai 2026, după semnarea sa la 17 ianuarie la Asunción. Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 impune toleranță zero pentru Salmonella la păsările de curte care intră în UE. Regulamentul (UE) 2017/625 prevede respingerea în caz de nerespectare.

Serviciile veterinare grecești funcționează cu maximum 40% din personal. EFET, autoritatea sanitară greacă, nu a reacționat. Identitatea importatorului grec rămâne necunoscută din nicio sursă publică la data publicării. Mai mult de jumătate din puiul folosit în alimentele procesate franceze este deja importat.

Precedent documentat în 2019: 1.400 tone de pui brazilian contaminat, respins în Regatul Unit, au fost revândute pe piața internă braziliană.

Divergență de reglementare

În Brazilia, un produs respins la export poate fi reintrodus pe piața internă sub formă procesată. „Acest tip de practică demonstrează o mare lipsă de respect față de consumatorii brazilieni, care sunt expuși la produse inferioare pe piață din cauza standardelor sanitare mai scăzute", a denunțat Ana Paula Bortoletto, nutriționist la Institutul Brazilian pentru Protecția Consumatorilor (IDEC).

Acordul nu prevede armonizarea standardelor sanitare.

Sesizarea Curții de Justiție a UE de către europarlamentari nu suspendă aplicarea provizorie. Loturile importate în timpul anchetei (1-2 ani) nu pot fi retrase retroactiv, chiar dacă cererea este admisă.

Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice stabilește un prag de toleranță zero pentru salmonella în carcasele de păsări de curte proaspete care intră în Uniunea Europeană: nicio bacterie detectabilă nu este permisă în probele prelevate.

Regulamentul (UE) 2017/625 privind controalele oficiale prevede măsurile în caz de nerespectare: respingerea, confiscarea, distrugerea sau reexpedierea pe cheltuiala importatorului.

Tocmai acest mecanism a fost activat la Agia Paraskevi.

Sistemul european se bazează pe Traces-NT - notificare prealabilă pentru fiecare lot - și pe RASFF, Sistemul de Alertă Rapidă pentru Produsele Alimentare. Cu toate acestea, controalele fizice nu sunt sistematice: sunt bazate pe risc, prelevate în funcție de origine, istoricul operatorului și tipul produsului.

Informația nu a fost dezvăluită de o autoritate sanitară, ci în cadrul unei conferințe de presă susținute de Nikos Kakavas de la Federația Panelenică a Inginerilor Geotehnici Publici. EFET, autoritatea greacă pentru siguranța alimentară, nu a emis nicio declarație.

Episodul grecesc amintește de un caz documentat pe 3 iulie 2019 de Le Monde, citând o anchetă realizată de Reporter Brasil împreună cu The Guardian și Biroul de Jurnalism de Investigație: între aprilie 2017 și noiembrie 2018, 1.400 de tone de pui brazilian contaminat cu Salmonella, respins la granița britanică, au fost revândute pe piața internă braziliană.

Reglementările locale permit acest lucru: un produs interzis la export poate fi repus pe piața braziliană sub formă gătită sau procesată.

Dintre cele 2.600 de tipuri de salmonella identificate, două prezintă un risc letal pentru oameni. Giganții brazilieni JBS (proprietarul Friboi și Seara) și BRF (Sadia și Perdigão) s-au numărat printre companiile implicate.