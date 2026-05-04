Presa israeliană: Chivotul Legământului ar fi fost descoperit sub Muntele Templului și ar fi fost detectat cu o tehnologie cuantică

În Israel s-a iscat un scandal monstru dupa lansarea pe toate canalele media online a documentarului "Legends of the Lost Ark" al arheologului Dr. Chris McKinney. Acum s-a creat o isterie generală să se sape dinspre sud la Muntele Templului spre a se descoperi Chivotul lui Dumnezeu, in care Moise a pus tăblițele cu Cele 10 Porunci.

Dr. Chris McKinney este profesor asociat de arheologie biblică la Universitatea Lipscomb și a prezentat o idee de-a dreptul șocantă, după cum ne informează presa israeliană: Chivotul Legământului - artefct prin care Moise ținea legătura cu Dumnezeu -s-ar afla in catacombele de sub Ierusalim, intr-un sit arheologic imediat de la sud de Muntele Templului, fix sub locul unde in anul 70AD era Templul, si unde acum se afla locul sfant musulman Domnul Stancii - Moscheea Al Aqsa.

Folosind un detector cu muoni, Dr. Chris McKinney susține că a vizualizat un obiect ce ar fi din aur masiv și care are dimensiunile Chivotului - asa cum sunt ele oferite de Torah -, ce s-ar afla sub Muntele Templului, acolo unde ar fi săpat la un moment dat si cavalerii templieri. Detectoarele de muoni urmăresc particulele subatomice produse atunci când razele cosmice se ciocnesc cu atmosfera Pământului. Aceste particule cuantice pătrund adânc în pământ, permițând oamenilor de știință să cartografieze structuri ascunse și goluri fără a perturba o singură piatră.

Cum săpăturile arheologice de sub Muntele Templului rămân în mare parte interzise din cauza semnificației sale religioase și politice extraordinare, intrucat după cum a descris McKinney, zona este „unul dintre cele mai mari 'puncte oarbe' ale arheologiei", deoarece munca tradițională cu „cartea sau ciocanul" nu este posibilă acolo din cauza agresiunii islamice."

După apariția acestei ipoteze prezentata pe larg in documentarul amintit, politicieni de la Tel Aviv si lideri ai comunitatilor evreiesti din USA fac presiuni asupra lui Donald Trump sa impuna escavarea Muntelui Templului si scoaterea la lumina a Chivotului Legământului, despre care spun ca "va atrage imediat manifestarea prezentei lui Dumnezeu", scrie presa israeliana, care mai susține și necesitatea ridicării celui de-al Treilea Templu al lui Solomon, care sa-l aduca pe Meshiah ben David.

În documentarul său "Legends of the Lost Ark", Dr. McKinny examinează relatările istorice care sugerează că Chivotul a fost ascuns înainte de căderea Ierusalimului. O tradiție îl plasează sub Muntele Templului. Alta îl leagă de profetul Ieremia, despre care se spune că l-ar fi ascuns într-o locație îndepărtată. O a treia, consemnată în Cartea a 2-a a Macabeilor, susține că a fost dus într-o peșteră de pe Muntele Nebo.

În ciuda diferențelor, aceste relatări împărtășesc o idee comună. Fiecare sugerează că Arca a fost ascunsă intenționat pentru a o proteja în timpul unei crize. Experții avertizează că nu există dovezi fizice care să confirme existența sau locația Arcei. Marea parte a înțelegerii actuale se bazează pe texte religioase și interpretări istorice. Cu toate acestea, cercetătorii spun că progresele în tehnologiile de imagistică și teledetecție ar putea oferi într-o zi răspunsuri mai clare. Până atunci, Chivotul Legământului rămâne unul dintre cele mai durabile și discutate mistere ale istoriei.