O fiziciană specializată în antigravitație și energie liberă este "eliminată total" la doar 34 de ani după ce și-a prevăzut dispariția în online
Postat la: 05.05.2026 |
Amy Eskridge s-a născut în 1987 în Huntsville, Alabama (SUA). A absolvit Universitatea din Alabama din Huntsville (UAH), având o dublă licență în chimie și biologie. Ascensiunea sa rapidă în cadrul comunității științifice din Huntsville - cunoscut sub numele de „Orașul rachetelor" din SUA - a fost determinată de cunoștințele sale profunde în știința materialelor (inclusiv dezvoltarea de noi tipuri de supraconductori), fizica plasmei, fizica radio și studiul efectelor bazate pe frecvență asupra materiei. Ea a fost o fiziciană talentată și co-fondatoare, împreună cu tatăl ei, fost inginer NASA, a Institutului pentru Cercetări Gravitaționale.
Realizările sale au fost legate de încercările de a lega fizica teoretică de tehnologiile aerospațiale practice. Eskridge a atras cu succes finanțare de la investitori privați, precum și de la organizații conectate la NASA și la Departamentul Apărării al SUA. A lucrat la crearea de prototipuri de dispozitive specifice care, potrivit colegilor, au demonstrat rezultate „anormale" în condiții de laborator. Principalele sale domenii de activitate au inclus sistemele antigravitaționale și de propulsie experimentală, fizica plasmei și cercetarea aerospațială. Detaliile acestor dispozitive intră sub incidența Legii privind secretul invențiilor și rămân clasificate, deoarece brevetele considerate semnificative pentru securitatea națională nu sunt publicate.
Amy a lucrat la dezvoltarea ideilor lui Ning Li (un fizician renumit din Huntsville, deținătorul brevetului „Metodă și aparat pentru generarea unui câmp gravitațional" / US5293330A) privind crearea de anomalii gravitaționale folosind supraconductori rotativi. Se crede că supraconductorii rotativi pot modifica greutatea obiectelor; dacă un obiect pierde în greutate (masă), este necesară doar o cantitate neglijabilă de energie pentru a-l mișca. Acest lucru ar transforma complet economia transporturilor, făcând posibilă deplasarea unor încărcături masive fără combustibil.
Grupul lui Amy a explorat modalități de a genera tracțiune fără a utiliza masa de reacție, o descoperire care ar putea revoluționa călătoriile interstelare. Ea a făcut progrese în modelarea matematică a modului în care energia și impulsul ar putea fi extrase prin interacțiunea directă cu câmpul cuantic („vidul cuantic" sau teoria energiei punctului zero). Amy Eskridge credea că vidul nu este gol, ci un ocean infinit de energie care poate fi „exploatată" prin procese fizice specifice: dacă s-ar putea crea un gradient de presiune în vid, ar fi posibil să se obțină o sursă continuă de mișcare sau electricitate. Acest lucru ar elimina nevoia de benzină, cărbune și chiar reactoare nucleare, deoarece energia ar fi disponibilă oriunde în spațiu.
Lucrările sale privind efectele rezonante asupra materiei (brevetul US10144532B2 - „Generator de unde gravitaționale de înaltă frecvență") vizau producerea de reacții energetice anormale în materiale solide - așa-numitul „Efectul Hutchison". Aceste tehnologii au ajuns să fie cunoscute sub numele de „energie liberă", deoarece sunt potențial perturbatoare pentru industria globală de petrol și gaze.
Oficiile de brevete (în special cele din SUA) resping automat cererile pentru dispozitive care încalcă legile termodinamicii, cu excepția cazului în care sunt însoțite de un prototip funcțional. Amy a încercat să demonstreze validitatea ideilor sale prin fizică experimentală pentru a ocoli această barieră. Unii cred că Eskridge a obținut confirmarea în laborator a teoriilor sale și a reușit să creeze un prototip care demonstrează o producție de energie supraunitară.
În mod misterios, Amy Eskridge a murit pe 11 iunie 2022, la vârsta de 34 de ani. Cauza oficială a morții a fost trecută ca fiind sinucidere (o rană prin împușcare). Cu toate acestea, în aprilie 2026, cazul ei a atras din nou atenția presei și a autorităților. Cu puțin timp înainte de moartea sa, ea s-a plâns de presiuni și încercări de a-i confisca rezultatele cercetărilor. Iată un mesaj pe care i l-a trimis unui prieten: „Dacă vedeți un raport care spune că m-am sinucis - nu este adevărat. Dacă scrie supradoză - nici asta nu este adevărat".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
România e campioana europeană abolută a scumpirilor la energie. Cât de mult au crescut facturile românilor față de vecinii europeni
Prețurile medii ale energiei electrice pentru gospodariile din UE au ramas in mare parte stabile, in a doua jumatate a a ...
-
Primul pas spre Venitul Minim Universal: UE lansează strategia anti-sărăcie. Planul stârnește deja controverse și implică peste 1 trilion de euro pe an
Uniunea Europeana pregatește o noua strategie de combatere a saraciei, prin care le cere statelor membre sa faca mai mul ...
-
Ce înseamnă că România încheie un acord cu Mastercard pentru implementarea portofelului european de identitate digitală
Guvernul si Mastercard Europe S.A. vor semna un memorandum de intelegere pentru dezvoltarea, pana in luna decembrie, a u ...
-
Hai să murim de grija lui Ilie Bolojan
Ca ce-o sa faca saracul daca-l lasa moțiunea fara cabinet. Sa ne frangem mainile, lele Cristoae, sa ne smulgem parul din ...
-
Efectul retragerii din OPEC pentru o productie de petrol mai mare: Iranul atacă maisiv cu rachete și drone asupra Emiratelor Arabe Unite
Iranul a lansat luni peste o duzina de rachete și mai multe drone asupra Emiratelor Arabe Unite, reluand atacurile asupr ...
-
Focuri de armă în apropierea Casei Albe. Un suspect a fost împușcat după trecerea coloanei oficiale a vicepreședintelui JD Vance
Agenții Secret Service au ranit un barbat inarmat considerat suspect, la scurt timp dupa trecerea coloanei vicepreședint ...
-
Bonus de ziua ta la cazino online - ghid complet pentru jucătorii din Români
Bonus de ziua ta cazino online e o promoție care exista la mulți operatori dar e prost ințeleasa de mulți jucatori. Unii ...
-
Europa se află în prima linie a unei recesiuni inevitabile de proporții colosale: alimente banale vor deveni un lux in perioada următoare
Economiile globale risca sa intre intr-o recesiune semnificativa, in conditiile in care investitorii subestimeaza impact ...
-
Alexandru Nazare caută ieșirea pentru plata facturii vaccinurilor Pfizer: „Marjele sunt foarte mici"
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, afirma ca, in discutiile pe care Romania le are cu compania Pfizer pe tema achit ...
-
Presa israeliană: Chivotul Legământului ar fi fost descoperit sub Muntele Templului și ar fi fost detectat cu o tehnologie cuantică
În Israel s-a iscat un scandal monstru dupa lansarea pe toate canalele media online a documentarului "Legends of t ...
-
Proiectul Neptun Deep: Primele nave au ajuns la Tuzla pentru instalarea conductei care ar trebui să livreze gaze din 2027
Doua dintre cele 50 de nave care vor lucra la instalarea conductei prin care vor ajunge la țarm și apoi in sistemul ener ...
-
Donald Trump se pregateste de "Războiul Sfânt" al oamenilor cu demonii interdimensionali despre care JD Vance spune ca-s extratereștri
Expertul Dr. Steven Greer a fost chestionat despre viitoarea mare declasificare a documentelor OZN anuntata de Donald Tr ...
-
Cum să transformi o canapea veche într-un punct central al camerei
Transformarea unei canapele vechi intr-un punct central al camerei tale poate parea o provocare, dar cu puțina creativ ...
-
De ce iPhone 17 Pro Max este smartphone-ul ideal pentru business și productivitate
Mobilitatea și productivitatea sunt mai importante ca niciodata pentru oamenii de afaceri, iar alegerea unui smartphon ...
-
Tendințe în amenajarea zonei de dining în 2026: forme organice, texturi haptice și adio minimalismului rece
Anul 2026 marcheaza o tranziție profunda in felul in care percepem spațiul de locuit, iar zona de dining devine, mai m ...
-
Iată care e miza în afacerea BigTech: Războiul din Orientul Mijlociu redesenează planurile globale pentru centrele de date, iar infrastructurile AI intră într-o zonă de mare risc
Conflictul din Orientul Mijlociu incepe sa rescrie planurile marilor companii tehnologice și ale statelor in privința de ...
-
Trump și familia sa se îmbogățesc "ca la concurs" - 6,5 miliarde de dolari intr-un singur an
Graficul Forbes de mai sus arata cifre interesante, dar este destul de evident ca Trump și familia sa iși folosesc poziț ...
-
Compilație de previziuni ale sfinților și părinților duhovnicești ortodocși despre al Treilea Război Mondial - atacul Israelului asupra Iranului și implicarea Turciei
Acestea sunt atribuiri profetice populare in tradiția ortodoxa (in special greaca și rusa), preluate din spusele Cuviosu ...
-
Este Islamul o schismă creștină așa cum credeau Ioan Damaschin și Dante Alighieri?
Sudul Siriei este inchegat in platoul de piatra intunecata al Hauranului. Am o strangere de inima la vederea acestui pei ...
-
Hezbollah folosește o nouă armă puternică, concepută pentru a evita detectarea israeliană
O drona quadcopter incarcata cu explozibili a survolat la mica inalțime acoperișurile din sudul Libanului, navigand cu p ...
-
O intrigă secundară a procesului Elon Musk - Sam Altman: Care dintre miliardari merită cheile "Mașinii lui Dumnezeu"
Un proces de mare profil din industria tehnologiei scoate la iveala o intrebare mai ampla decat disputa juridica in sine ...
-
"Iluzia Lunii" este o farsă pe care ne-o joacă propriul creier care plasează astrele pe o cupolă cerească
De la filosofii Greciei Antice pana la cercetatorii NASA de astazi, un fenomen banal de pe cerul nopții continua sa ridi ...
-
Cine ne trimite la război? Cei ce-și iau banii de la noi!
Romania se imprumuta 16,68 miliarde de euro pe 45 de ani, ca sa cumpere armament de la nemți, francezi, americani, itali ...
-
Americanii au creat un scut de apărare cu AI, care pare din filme SF: Halo Shield funcționează deja!
Daca cineva cauta pe internet termenul „Halo shield", primele rezultate duc, cel mai probabil, catre celebrul univ ...
-
Europa va avea cel mai lung tunel feroviar din lume: 64 de kilometri de cale ferată sub munte
Adanc sub masivul muntos, utilaje gigantice iși croiesc drum prin stanca pentru a finaliza ceea ce va deveni cel mai lun ...
-
Celebrul om de știință Neil deGrasse Tyson prezintă o teorie șocantă despre ce se întâmplă după moarte
Un reputat om de știința american a prezentat o teorie provocatoare despre ceea ce se intampla dupa moarte, explicand și ...
-
România are cărbune la greu dar importurile au crescut cu peste 430% pentru că așa ne obligă UE de la Bruxelles
Producția de carbune a Romaniei a totalizat in primele doua luni ale acestui an 244.400 tone echivalent petrol (tep), fi ...
-
Despre ce victorie este vorba? Anchetă CNN: Majoritatea siturilor militare americane din Orientul Mijlociu au fost avariate de Iran
Cel puțin 16 poziții militare americane au fost avariate in atacurile iraniene, acestea reprezentand majoritatea poziții ...
-
Războiul continuă: SUA au livrat 6.500 de tone de armament către Israel în 24 de ore
Statele Unite au desfașurat o ampla operațiune logistica, livrand aproximativ 6.500 de tone de armament și echipamente m ...
-
Misterioase lumini verzi capturate pe cerul din Hawaii. Astronomii nu pot explica ciudatul fenomen
Misterioase lumini verzi au aparut pe cerul din Hawaii, lasandu-i pe astronomi fara explicații in legatura cu ciudatul f ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu