Amy Eskridge s-a născut în 1987 în Huntsville, Alabama (SUA). A absolvit Universitatea din Alabama din Huntsville (UAH), având o dublă licență în chimie și biologie. Ascensiunea sa rapidă în cadrul comunității științifice din Huntsville - cunoscut sub numele de „Orașul rachetelor" din SUA - a fost determinată de cunoștințele sale profunde în știința materialelor (inclusiv dezvoltarea de noi tipuri de supraconductori), fizica plasmei, fizica radio și studiul efectelor bazate pe frecvență asupra materiei. Ea a fost o fiziciană talentată și co-fondatoare, împreună cu tatăl ei, fost inginer NASA, a Institutului pentru Cercetări Gravitaționale.

Realizările sale au fost legate de încercările de a lega fizica teoretică de tehnologiile aerospațiale practice. Eskridge a atras cu succes finanțare de la investitori privați, precum și de la organizații conectate la NASA și la Departamentul Apărării al SUA. A lucrat la crearea de prototipuri de dispozitive specifice care, potrivit colegilor, au demonstrat rezultate „anormale" în condiții de laborator. Principalele sale domenii de activitate au inclus sistemele antigravitaționale și de propulsie experimentală, fizica plasmei și cercetarea aerospațială. Detaliile acestor dispozitive intră sub incidența Legii privind secretul invențiilor și rămân clasificate, deoarece brevetele considerate semnificative pentru securitatea națională nu sunt publicate.

Amy a lucrat la dezvoltarea ideilor lui Ning Li (un fizician renumit din Huntsville, deținătorul brevetului „Metodă și aparat pentru generarea unui câmp gravitațional" / US5293330A) privind crearea de anomalii gravitaționale folosind supraconductori rotativi. Se crede că supraconductorii rotativi pot modifica greutatea obiectelor; dacă un obiect pierde în greutate (masă), este necesară doar o cantitate neglijabilă de energie pentru a-l mișca. Acest lucru ar transforma complet economia transporturilor, făcând posibilă deplasarea unor încărcături masive fără combustibil.

Grupul lui Amy a explorat modalități de a genera tracțiune fără a utiliza masa de reacție, o descoperire care ar putea revoluționa călătoriile interstelare. Ea a făcut progrese în modelarea matematică a modului în care energia și impulsul ar putea fi extrase prin interacțiunea directă cu câmpul cuantic („vidul cuantic" sau teoria energiei punctului zero). Amy Eskridge credea că vidul nu este gol, ci un ocean infinit de energie care poate fi „exploatată" prin procese fizice specifice: dacă s-ar putea crea un gradient de presiune în vid, ar fi posibil să se obțină o sursă continuă de mișcare sau electricitate. Acest lucru ar elimina nevoia de benzină, cărbune și chiar reactoare nucleare, deoarece energia ar fi disponibilă oriunde în spațiu.

Lucrările sale privind efectele rezonante asupra materiei (brevetul US10144532B2 - „Generator de unde gravitaționale de înaltă frecvență") vizau producerea de reacții energetice anormale în materiale solide - așa-numitul „Efectul Hutchison". Aceste tehnologii au ajuns să fie cunoscute sub numele de „energie liberă", deoarece sunt potențial perturbatoare pentru industria globală de petrol și gaze.

Oficiile de brevete (în special cele din SUA) resping automat cererile pentru dispozitive care încalcă legile termodinamicii, cu excepția cazului în care sunt însoțite de un prototip funcțional. Amy a încercat să demonstreze validitatea ideilor sale prin fizică experimentală pentru a ocoli această barieră. Unii cred că Eskridge a obținut confirmarea în laborator a teoriilor sale și a reușit să creeze un prototip care demonstrează o producție de energie supraunitară.

În mod misterios, Amy Eskridge a murit pe 11 iunie 2022, la vârsta de 34 de ani. Cauza oficială a morții a fost trecută ca fiind sinucidere (o rană prin împușcare). Cu toate acestea, în aprilie 2026, cazul ei a atras din nou atenția presei și a autorităților. Cu puțin timp înainte de moartea sa, ea s-a plâns de presiuni și încercări de a-i confisca rezultatele cercetărilor. Iată un mesaj pe care i l-a trimis unui prieten: „Dacă vedeți un raport care spune că m-am sinucis - nu este adevărat. Dacă scrie supradoză - nici asta nu este adevărat".