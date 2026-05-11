Newsweek USA: "Aliatul lui Donald Trump plănuiește răsturnarea guvernului român"

Un lider al opoziției aliniat MAGA a condus cu succes prăbușirea coaliției pro-europene a României marți, după ce parlamentarii au votat în favoarea unei moțiuni de neîncredere împotriva prim-ministrului Ilie Bolojan, scrie Newsweek USA.

George Simion a postat pe X că este „timpul pentru reconciliere națională" după rezultat. A venit după ce Partidul Social Democrat (PSD) de stânga s-a retras de la guvernare și a unit forțele cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) de dreapta pentru a depune o moțiune în Parlament săptămâna trecută.

Rezultatul a declanșat o nouă perioadă de turbulențe în țara din Uniunea Europeană, la mai puțin de un an după ce coaliția a depus jurământul.

Simion, care a pierdut cursa prezidențială din România anul trecut, are un avans sănătos în sondaje și a cerut alegeri anticipate în timpul dezbaterii parlamentare de marți, conform Politico. Este văzut ca fiind strâns aliniat cu președintele american Donald Trump și a călătorit la Washington, D.C., anul trecut pentru învestirea lui Trump.

Bolojan a criticat tentativa ca fiind „cinică și artificială", dar a pierdut votul după ce 281 de parlamentari au votat în favoare și patru împotrivă. Legiuitorii din propriul său partid de centru-dreapta, Partidul Național Liberal (PNL), și partenerii de coaliție, Uniunea Salvați România și partidul etnic maghiar UDMR, nu au votat.

România a trecut printr-o lungă perioadă de instabilitate, iar guvernul de coaliție a fost votat abia în iunie trecut. PSD s-a aflat în conflict cu Bolojan în legătură cu măsurile de austeritate, inclusiv creșterile de taxe și înghețarea salariilor și pensiilor din sectorul public.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după votul de marți că Bolojan ar trebui să demisioneze. Simion a numit-o „sfârșitul a zece luni în care așa-zișii pro-europeni nu au livrat decât: taxe, război și sărăcie."

Cristian Andrei, consultant politic din București, a declarat că un cabinet PSD-AUR nu este posibil deoarece președintele pro-UE al României, Nicușor Dan, care l-a învins pe Simion la alegerile de anul trecut, nu îl va susține.

În schimb, el a declarat pentru Associated Press că criza va duce probabil la un impas, deoarece „nimeni nu are o majoritate sau o coaliție, iar președintele va avea nevoie de... săptămâni pentru a găsi o astfel de majoritate și a numi un nou prim-ministru, prelungind indecizia."

Deși în cele din urmă a pierdut în fața adversarului său liberal, Simion a câștigat primul tur de votare în alegerile prezidențiale de anul trecut. A făcut campanie pe o platformă eurosceptică și a cerut reducerea ajutoarelor pentru Ucraina.

El a profitat de pe urma haosului din peisajul politic al României în 2024, când o instanță superioară a anulat alegerile prezidențiale din cauza temerilor de interferență rusă, după ce outsiderul de extremă dreapta Călin Georgescu a câștigat primul tur al sondajelor.

Simion, care a venit pe locul patru în acea cursă, s-a aliat cu Georgescu, pe care a spus că l-ar numi prim-ministru dacă ar obține președinția. După ce a pierdut alegerile, a încercat să conteste rezultatul, dar a văzut cum încercarea sa a fost respinsă în unanimitate de Curtea Constituțională a României.

Un aliat al lui Trump, Simion a călătorit, se pare, de mai multe ori la Washington, D.C., a organizat conferințe „Make Europe Great Again" și s-a descris drept un „candidat pe lista MAGA" în timpul alegerilor prezidențiale.

Vorbind despre Trump, el a declarat pentru The Washington Times în ianuarie 2025: „Luptăm pentru aceleași valori... Împărtășim aceleași obiective: Să punem țările noastre pe primul loc, să colaborăm, să creștem economic și să luptăm împotriva noului marxism, să luptăm împotriva propagandei woke, să luptăm împotriva celor care vor să ne ia copiii din familie și să îi indoctrineze."