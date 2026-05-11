China-Franța: o rană care nu se va închide niciodată

Un proiect de lege francez pentru 2026 propune o procedură de examinare a retrocedărilor colectiilor de arta sau obiectelor de patrimoniu către și dinspre alte state. Unele dintre acestea se află în China. La rândul ei, China a ordonat un inventar național al colecțiilor muzeale, a destituit un director pentru achiziția de relicve furate și a urmărit funcționarii care au vândut tablouri donate. Rănile istorice rămân vii, dar prioritatea este acum responsabilizarea autorităților naționale. Gestul Franței este o chestiune de teatru; China, în schimb, acționează.

I. Un gest care a avut un impact de lungă durată.

De 165 de ani, China revendică restituirea obiectelor furate în secolul al XIX-lea. Imaginați-vă să așteptați atât de mult timp ca un hoț să-și ceară scuze, pentru a auzi în cele din urmă că este dispus să se gândească la asta. Pe 13 aprilie 2026, Adunarea Națională Franceză a făcut exact asta.

Printr-un vot unanim (170 de voturi pentru, 0 împotrivă), a adoptat un proiect de lege. Nu o lege, ci un proiect de lege. Trebuie să fie examinat de o comisie mixtă, validat de Consiliul Constituțional și semnat de președinte înainte de a putea intra în vigoare. Un deputat francez a invocat atunci celebra scrisoare a lui Victor Hugo din 1861, în care romancierul califica Franța drept un bandit și prezicea că „într-o zi, Franța se va descărca de această povară, se va purifica de crimele sale și va restitui aceste comori Chinei jefuite".

Ce s-a întâmplat? Și nu, chinezii nu au uitat Palatul de Vară, nici peșterile Mogao. Nu. Amintirea este încă vie, atât de mult încât un jurnalist din Beijing a numit un înalt funcționar „ou de țestoasă" (wáng bā dàn) pentru că a sugerat că americanii au „păstrat" frescele din Dunhuang. A fost pe cale să-și piardă locul de muncă într-un ziar de stat, unde concedierea este aproape imposibilă. Această furie nu s-a potolit. S-a extins, până a cuprins ceea ce se întâmplă la noi.

Reacția nu este indiferența. Este mai complexă și mai deranjantă. Pentru a o înțelege, trebuie să privim în două direcții deodată: spre exterior, spre ceea ce a fost luat, și spre interior, spre ceea ce s-a întâmplat de atunci.

II. Rana care nu se închide

Pentru a înțelege de ce gestul francez a eșuat, trebuie mai întâi să înțelegem amploarea a ceea ce a fost luat - și cât de mult timp a fost împinsă înapoi China în încercarea sa de a-l recupera.

Palatul de Vară, 1860. Fostul Palat de Vară nu era o clădire unică, ci un vast complex de grădini, pavilioane și colecții imperiale întinzându-se pe 350 de hectare. Adăpostea secole de artă chineză, manuscrise, bronzuri rituale, porțelan, jad și mătase.

Pe 18 octombrie 1860, trupele britanice și franceze, conduse de generalul Montauban, au jefuit sistematic palatul și apoi l-au incendiat complet. Distrugerile au durat trei zile.

Un ofițer francez, fiul conteului de Montauban, și-a umplut trăsura cu jad și porțelan. Generalul Montauban a oferit cele mai frumoase piese împărătesei Eugénie, care a construit apoi Muzeul chinezesc de la Fontainebleau pentru a le adăposti. Acest muzeu păstrează și astăzi peste 800 de obiecte provenind din Palatul de Vară, printre care sigilii imperiale, ornamente de tron și un Buddha din aur masiv.

Britanicii au vândut la licitație prada în străzile Beijingului. Soldații au vândut la preț de nimic sculpturi din jad. În total, se estimează că 1,5 milioane de obiecte au fost furate doar din Palatul de Vară, cele mai valoroase piese ajungând la Louvre, la British Museum, la Victoria and Albert Museum și în nenumărate colecții private.

De zeci de ani, China revendică restituirea acestor obiecte, fie prin intermediul cererilor informale, al instanțelor UNESCO sau al unui dialog diplomatic direct. Răspunsul a rămas neschimbat: dreptul francez consideră colecțiile publice ca fiind inalienabile.

Peșterile Mogao, anii 1900-1920. La o mie de kilometri vest de Beijing, peșterile Mogao, lângă Dunhuang, adăposteau o bibliotecă ascunsă cu peste 50.000 de manuscrise, picturi, sutre și texte religioase - o mie de ani de civilizație chineză sigilați sub cheie.

În 1900, un călugăr taoist pe nume Wang Yuanlu (王圆箓) a descoperit comoara. În decursul următorilor cincisprezece ani, au sosit exploratori străini, încărcați cu bani și zâmbete.

Primul a fost britanicul de origine ungară Aurel Stein. În 1907, el i-a înmânat lui Wang câteva piese de argintărie și a plecat cu 24 de lăzi de manuscrise și 5 lăzi de picturi, adică aproape 10.000 de obiecte. Ele sunt astăzi păstrate la British Library și la British Museum. Apoi, francezul Paul Pelliot, sinolog vorbitor de chineză, a petrecut trei săptămâni cercetând biblioteca, păstrând doar cele mai valoroase suluri. A dus cu el aproximativ 6.000 de obiecte, astăzi păstrate la Biblioteca Națională din Franța și la Muzeul Guimet.

Expediția japoneză a urmat în 1912, ducând cu ea câteva sute de suluri la Tokyo. În cele din urmă, în 1924, americanul Langdon Warner nu a luat manuscrise. A folosit o soluție chimică pentru a înmuia tencuiala pereților peșterii, a desprins picturi murale întregi, le-a rulat ca pe niște covoare și le-a expediat la Harvard. Aceste picturi murale sunt astăzi expuse la muzeul de artă de la Harvard.

La fel ca obiectele furate de la Palatul de Vară, China a încercat de mai multe ori să recupereze aceste comori. În 2020, Academia Dunhuang a reînnoit apelul său pentru o colaborare, cel puțin digitală, dar instituțiile franceze și britanice nu au cedat în privința proprietății.

În total, din cele 50 000 de manuscrise de la Dunhuang, aproximativ 13 000 se află la Beijing, 10 000 la Londra, 6 000 la Paris, 2 000 la Tokyo, iar restul sunt dispersate în muzee din Statele Unite, Rusia și Germania. Picturile murale prelevate de Warner sunt încă păstrate la Harvard11.

III. Execuția întoarcerii.

Având în vedere acest context, legea franceză din 13 aprilie 2026 nu urma oricum să stârnească entuziasmul. Să precizăm ce face - și ce nu face.

Proiectul de lege nu impune nicio restituire. Este vorba despre un cadru care, dacă ar fi adoptat, ar permite guvernului să aprobe restituirile prin decret, evitând astfel adoptarea unei legi distincte pentru fiecare obiect. Cu toate acestea, procedura rămâne complexă: o comisie științifică mixtă, compusă din reprezentanți ai țării solicitante, trebuie să verifice proveniența, urmată de o comisie franceză. Proiectul de lege se referă la obiectele achiziționate între 1815 și 1972, se aplică exclusiv instituțiilor publice și exclude explicit colecțiile private, descoperirile arheologice, arhivele publice și, mai ales, „bunurile militare". Extrema dreaptă a susținut cu succes că anumite trofee de război ar trebui excluse, iar definiția „bunurilor militare" este intenționat vagă. Unii parlamentari francezi consideră că aceasta include „prada de război", ceea ce ar putea limita considerabil aplicabilitatea sa practică.

Juriștii chinezi au primit proiectul de lege cu un scepticism măsurat. Huo Zhengxin, profesor de drept internațional la Universitatea Chineză de Științe Politice și Drept și vicepreședinte al Societății Chineze de Drept Internațional Privat, l-a calificat drept un „text legislativ francez foarte important", subliniind totodată că „nu înseamnă că bunurile culturale chinezești păstrate în Franța vor putea fi restituite automat Chinei". Duan Yong, directorul Centrului de cercetare pentru bunurile culturale chinezești din străinătate al Universității din Shanghai, a remarcat că, chiar și după intrarea în vigoare a legii, China va trebui să depună o cerere oficială pentru fiecare artefact și să înființeze o comisie științifică comună responsabilă de verificarea provenienței acestora - o sarcină dificilă pentru obiecte jefuite acum 165 de ani, adesea însoțite de documente de arhivă incomplete.

Analiza cea mai lucidă a venit din partea lui Qian Quan, fost ambasador al Chinei în Franța. Într-un articol publicat după vot, el sublinia că proiectul de lege răspundea înainte de toate cererilor fostelor colonii africane ale Franței. În ceea ce privește China, situația se schimbă: Franța este o piață majoră de artă mondială, iar o procedură de restituire integrală ar destabiliza zeci de muzee franceze.

„O vot unanim nu garantează un parcurs fără obstacole", a concluzionat Qian. Parlamentarii francezi poate că au invocat visul lui Victor Hugo despre investiții.

IV. Retragerea în sine.

Primirea rece a proiectului de lege francez în China nu poate fi înțeleasă fără a lua în considerare ceea ce se întâmplă chiar în interiorul muzeelor chinezești. Timp de ani, opinia publică chineză și-a îndreptat furia spre exterior: împotriva jefuitorilor occidentali, a exploratorilor străini, a muzeelor franceze și britanice care refuzau să restituie obiectele jefuite. Acum, această furie se extinde asupra eșecurilor interne.

Să luăm ca exemplu scandalul muzeului din Nanjing. În 1959, familia colecționarului Pang Laichen a donat 137 de tablouri muzeului. Șaizeci și șase de ani mai târziu, familia a constatat dispariția a cinci dintre aceste lucrări. Una dintre ele, un capodoperă a dinastiei Ming intitulat „Primăvara în Jiangnan" de Qiu Ying, a reapărut la o licitație la Beijing, estimată la 88 de milioane de yuani (aproximativ 12 milioane de dolari). Investigația a dezvăluit că Xu Huping (徐湖平), fost director executiv adjunct al muzeului, a autorizat expedierea tablourilor către un magazin provincial de bunuri culturale în vederea vânzării, în ciuda interdicției formale a vânzărilor de acest tip impusă de autoritățile naționale. Un vânzător pe nume Zhang a modificat prețul unei picturi, scăzându-l de la 25.000 de yuani la 2.500 de yuani, înainte de a o vinde cu 2.250 de yuani. Tabloul a schimbat apoi mâinile de șase ori pe parcursul unei perioade de treizeci de ani.

Dintre cele 29 de persoane implicate, 24 au fost supuse unor acțiuni judiciare, persoanele suspectate de infracțiuni fiind deferite justiției. Xu Huping a fost plasat sub anchetă penală pentru transfer ilegal de bunuri culturale. Zhang, vânzătoarea, este urmărită penal pentru că a folosit funcția sa de manager de active ale statului în scopuri personale.

Dar scandalul de la Nankin nu a fost un caz izolat. Numai în 2025, platforma chineză de informații despre bunurile culturale furate a înregistrat 52 de cazuri de obiecte de muzeu pierdute sau furate. Douăzeci și nouă dintre aceste cazuri - adică mai mult de jumătate - se refereau la o singură instituție: muzeul provincial Guizhou. Unele dintre aceste obiecte erau date dispărute din 1986 și nu au fost raportate decât în 2025. A fost înființată o comisie de anchetă provincială și responsabilii sunt urmăriți în justiție.

Și apoi este cazul Muzeului provincial Gansu. Fostul său director, Jia Jianwei (贾建威), a fost exclus din Partidul Comunist în iulie 2025 - o sancțiune numită „excludere dublă", care l-a privat de apartenența la Partid și de toate funcțiile sale oficiale. Pensia sa de pension a fost anulată și bunurile sale confiscate. Crima sa, direct legată de artefacte: achiziția ilegală de relicve culturale. Omul responsabil cu protejarea patrimoniului provincial cumpăra în paralel obiecte furate. Comunicatul oficial menționa că a „încălcat legi care variau de la deturnarea de fonduri până la corupție", dar principala acuzație care a dus la excluderea sa a fost achiziția ilegală de relicve culturale - o pervaziune a funcției sale de director de muzeu.

Mesajul este simplu: dacă pierzi cunoștința istoriei, îți pierzi poziția. Durerea este încă vie și este aplicată cu forță.

V. Răfuiala: de la culpabilizare la credibilitate.

Astfel, atunci când Franța declară că „va lua în considerare" restituirea unor obiecte luate cu 165 de ani în urmă, China nu se bucură. Nu că a uitat, ci pentru că prioritățile s-au schimbat.

Întrebarea care a început să circule în dezbaterea publică chineză este simplă și devastatoare: „De ce implorăm restituirea obiectelor furate când nici măcar nu suntem capabili să inventariem cele pe care le deținem?" Și răspunsul la această întrebare a fost direct și fără echivoc.

Pe 1 aprilie 2026, cu douăsprezece zile înainte de votul Adunării Naționale Franceze, Administrația Națională a Patrimoniului Cultural din China a ordonat un inventar exhaustiv și detaliat al tuturor muzeelor de stat. Directiva era fără echivoc: fiecare muzeu trebuia, în cadrul unei acțiuni centralizate de un an, să inventarieze întreaga colecție de obiecte, să verifice concordanța între obiectele fizice și documente și să prezinte un raport complet. Ordonanța a lansat, de asemenea, un program pilot pentru al doilea recensământ național al bunurilor culturale mobile și a impus o revizuire completă a protocoalelor de securitate ale muzeelor pentru a preveni pierderi viitoare.

Nu era vorba de un exercițiu politic abstract, ci de un răspuns direct la scandalurile care zdruncinaseră încrederea publicului. Investigația din Nankin, dezvăluirile din Guizhou, condamnarea din Gansu: fiecare dintre aceste cazuri a scos la iveală un sistem în care responsabilii muzeelor puteau vinde opere de artă donate și pierde colecții întregi timp de decenii fără nicio pedeapsă. Această purificare nu a fost doar punitivă; a fost, de asemenea, o încercare de a restabili credibilitatea. O națiune nu poate cere justiție în străinătate dacă nu este capabilă să impună responsabilitatea în interiorul său.

Contrastul cu Franța este izbitor. Franța a adoptat o lege care, odată promulgată, îi va permite să ia în considerare restituirea obiectelor furate printr-o procedură administrativă simplificată - întotdeauna supusă examinării a două comisii, care va solicita întotdeauna o dovadă de proveniență și va exclude întotdeauna vaste categorii de bunuri. China, pe de altă parte, a lansat o vânătoare națională pentru a găsi obiectele dispărute deja aflate sub custodia sa, demitând și urmărind în justiție funcționarii responsabili de dispariția acestora. Contrastul este izbitor: una este procedurală, cealaltă punitivă. Și publicul chinez este conștient de acest lucru.

VI. Concluzie: Era responsabilității.

Victor Hugo credea că într-o zi Franța „se va purifica de crimele sale și va restitui aceste comori Chinei jefuite". De 165 de ani, China consideră Franța responsabilă pentru aceste cuvinte.

Dar ceva s-a schimbat. China a încetat să mai aștepte ca Franța să facă curățenie. A început să-și curețe propriile afaceri.

Proiectul de lege francez este un gest simbolic. Ar putea deveni lege. Ar putea chiar, într-o zi, să permită restituirea unor obiecte din Fontainebleau. Dar opinia publică chineză nu mai crede în asta. A constatat prea multe clauze abuzive, prea multe voturi „unanime" în adunări pe jumătate goale, prea multe comunicate de presă făcându-se că sunt justiție.

În loc de asta, ei văd propriul lor guvern demitând directori de muzee care au pierdut tablouri donate. Ei citesc articole despre anchete penale vizând funcționari care și-au vândut propriile colecții. Asistă la un inventar național care, pentru prima dată în decenii, va dezvălui exact Chinei ce deține și ce a pierdut.

Iată schimbarea. Nu de la victimă la învingător, și cu siguranță nu de la indignitate la demnitate. Dignitatea și respectul de sine al Chinei au existat întotdeauna, înrădăcinate într-o civilizație care a supraviețuit multor lucruri mai rele decât jafurile coloniale. Ceea ce s-a schimbat este strategia. China cere acum despăgubiri din străinătate și ca responsabilii să răspundă pe propriul său teritoriu - simultan. Și nu putem înțelege intensitatea acestui curent politic actual fără a înțelege amploarea jafului și durerea traumatismei.

Votul francez a stârnit indiferență, nu pentru că China a încetat să-i pese de trecutul său, ci pentru că acum judecă acest trecut prin prisma unui alt criteriu: modul în care își gestionează patrimoniul național. Prin urmare, restituirea în străinătate și responsabilitatea în materie de responsabilitate internă nu mai sunt întrebări distincte, ci o singură și aceeași întrebare.

Franța s-ar putea arăta poate într-o zi la înălțimea cuvintelor lui Victor Hugo. Până atunci, China va continua să ceară ceea ce i se cuvine. Dar va continua și să consolideze ceea ce deține deja. Căci o națiune incapabilă să-și protejeze istoria nu poate pretinde, în mod credibil, respectul pentru a revendica justiția.