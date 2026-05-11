Prețul gazului: Românii plătesc dublu față de unguri, raportat la puterea de cumpărare

Deși la nivel nominal România figurează printre țările cu cele mai mici prețuri la gazele naturale din Uniunea Europeană, realitatea economică a gospodăriilor este diferită. Potrivit ultimelor date publicate de Eurostat pentru a doua jumătate a anului 2025, prețul gazului raportat la puterea de cumpărare (PPS) în România este dublu față de cel din Ungaria.

Preț mic pe factură, efort financiar mare

Prețul brut în România este de aproximativ 5,66 €/100 kWh, printre cele mai scăzute din UE alături de Ungaria și Croația. Totuși, dacă ne uităm la indicatorul PPS, care măsoară cât de mult cântărește acest preț în buzunarul fiecăruia în funcție de venituri, situația nu mai arată deloc roz pentru români.

Datele indică faptul că gazele naturale sunt mai scumpe pentru buzunarul românului nu doar față de vecinii maghiari, ci și în comparație cu cetățenii din Polonia, Belgia sau Luxemburg.

Piața europeană

După turbulențele majore din 2022 și 2023, piața gazelor naturale a revenit la un model de fluctuație sezonieră normală. Prețurile medii în UE, incluzând taxele, au crescut ușor la 12,28 €/100 kWh, față de 11,43 € în prima jumătate a anului trecut.

Cele mai mari prețuri nominale la nivel european au fost raportate în Suedia: 20,92 €/100 kWh, Olanda: 17,19 €/100 kWh și Italia: 14,81 €/100 kWh.

România, la polul opus față de Olanda

În timp ce în Olanda taxele reprezintă peste jumătate din prețul final al gazului (51,8%), România se menține în grupul statelor cu o presiune fiscală redusă asupra consumului de energie. La polul opus, cele mai mici ponderi ale taxelor au fost înregistrate în Croația (4,8%) și Grecia (8,1%).