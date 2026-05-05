România e campioana europeană abolută a scumpirilor la energie. Cât de mult au crescut facturile românilor față de vecinii europeni

Prețurile medii ale energiei electrice pentru gospodăriile din UE au rămas în mare parte stabile, în a doua jumătate a anului trecut, arată datele oficiului statistic al UE Eurostat publicate marți, 5 mai. Cu toate acestea, în România nivelul a crescut brusc în a doua jumătate a anului 2025, cu 58,6% față de a doua jumătate a anului 2024 și s-au menținut în creștere.

Între timp, au înregistrat reduceri semnificative de prețuri țări precum Cipru (-14,7%), Franța (-12,5%) și Danemarca (-11,9%), dar exprimate în standardul puterii de cumpărare (PCS), prețurile la energia electrică au fost cele mai mari pentru gospodăriile din România (49,52 EUR la 100 kWh), Cehia (38,65 EUR) și Polonia (37,15 EUR). Cele mai mici prețuri bazate pe puterea de cumpărare au fost în Malta (14,09 EUR), Ungaria (15,10 EUR) și Finlanda (18,77 EUR).

Cu toate că, la începutul anului 2025, România se situa printre țările cu cele mai mici prețuri la energie, în contextul plafonării, în a doua jumătate a anului a ajuns în top 10 cea mai scumpă energie, arată sursa citată. În ceea ce privește prețul pentru consumatorii casnici, România se află pe locul opt, cu aproape 0,3 EUR pe kWh, imediat după Italia. Aceasta, în condițiile în care prețul mediu în UE a fost de 0,28 EUR pe kWh.

Astfel, în a doua jumătate a anului 2025, prețurile au fost cele mai ridicate în Irlanda (0,4 EUR pe kWh), Germania (0,38 EUR pe kWh), Belgia (0,34 EUR pe kWh) și Danemarca (0,33 EUR pe kWh). Cele mai mici prețuri au fost observate în Ungaria (0,1 EUR pe kWh), Malta (0,12 EUR pe kWh) și Bulgaria (0,13 EUR pe kWh).

Cât despre consumatorii non-casnici, România se află pe locul zece, după Polonia, cu aproape 0,2 EUR pe kWh. Aceasta, în condițiile în care prețul mediu a fost de 0,18 EUR pe kWh. La nivelul UE, prețurile energiei electrice în a doua jumătate a anului 2025 au fost cele mai mari în Irlanda (0,25 EUR pe kWh), Cipru (0,24 EUR pe kWh) și Germania (0,22 EUR pe kWh). Cele mai mici prețuri au fost observate în Finlanda (0,07 EUR pe kWh) și Suedia (0,09 EUR pe kWh). Prețurile medii ale energiei electrice pentru gospodăriile din UE au rămas stabile, fiind înregistrată o ușoară creștere la 28,96 EUR, față de 28,79 EUR pe 100 kWh în prima jumătate a anului.