Primul pas spre Venitul Minim Universal: UE lansează strategia anti-sărăcie. Planul stârnește deja controverse și implică peste 1 trilion de euro pe an
Postat la: 05.05.2026 |
Uniunea Europeană pregătește o nouă strategie de combatere a sărăciei, prin care le cere statelor membre să facă mai mult cu resursele pe care le au deja, fără să aloce fonduri suplimentare pentru acest lucru. Ceea ce inseamnă că daca suma veniturilor sociale ramane constanta, iar numarul somerilor crește și o sa creasca in continuare, solutia vazuta de la Bruxelles este impartirea unor fonduri sociale: un venit minim garantat de stat si universal (pentru toti cetatenii uniunii).
Comisia Europeană le va cere guvernelor să lucreze mai bine pe politicile sociale, să îi sprijine pe cei care trăiesc de la un salariu la altul, să îi implice pe tineri și să ofere mai multă protecție vârstnicilor și altor persoane vulnerabile. Potrivit Politico, strategia urmează să fie prezentată miercuri. Un oficial european a explicat că planul este „un punct de plecare" și că va „oferi statelor membre instrumente suplimentare pentru a-și face treaba", urmând ca în următorul an să fie propuse măsuri mai concrete pe măsură ce presiunea socială va crește și, totodată, se va introduce si portofelul digital, de la finele anului 2026.
Executivul european susține că problema nu este lipsa banilor, ci utilizarea lor. În proiectul pentru viitorul buget multianual sunt prevăzute aproximativ 100 de miliarde de euro pentru politici sociale, față de cei aproximativ 50 de miliarde disponibile anterior prin Fondul Social European Plus, principalul instrument al UE pentru finanțarea locurilor de muncă și a programelor sociale. „Progresul a fost lent și trebuie să recunoaștem acest lucru", a declarat oficialul. Practic, asta inseamna aproximativ 210 euro de cetatean pe an. Insa, fata de numarul celor asistati social din UE (aproximativ 11 milioane de cetateni), asta inseamna aproximativ 750 de euro/luna de persoana.
Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, a atras atenția că efectele sărăciei depășesc sfera socială. „Când oamenii nu își permit locuința, hrana, îngrijirea, educația sau o viață stabilă, societățile noastre devin mai slabe, iar încrederea este afectată. Europa are nevoie de un răspuns mai puternic și mai coordonat", a declarat aceasta. Strategia urmează să fie prezentată împreună cu alte inițiative privind sărăcia în rândul copiilor, excluziunea locativă și drepturile persoanelor cu dizabilități. Cu alte cuvinte, în 2027 se va implementa prima etapă, iar venitul minim garantat va incepe cu suma asigurata de 750 de euro/luna de persoana, urmand ca numarul celor asistati sa creasca odata cu ofensiva AI asupra locurilor de muncă.
Mai mulți europarlamentari și organizații neguvernamentale avertizează că planul riscă să rămână fără efect dacă nu este susținut financiar. Ar fi nevoie - conform estimarilor - de peste un trilion de euro pe an, incepand cu 2030. Marie Toussaint, europarlamentar francez, a declarat că prioritatea UE „trebuie să fie livrarea de măsuri concrete și finanțare țintită" și a cerut un rol mai activ al Comisiei în aplicarea politicilor. „Nu există strategie fără bani. Cum vom implementa aceste măsuri dacă finanțarea nu este o prioritate?", a spus Juliana Wahlgren, directoarea European Anti-Poverty Network. Drept pentru care europarlamentarii cer investiții in Inteligenta Artificială și în bio-robotică, pentru ca aceste domenii sa genereze venituri pentru cei disponibilizati. Urmand ca pana în 2030 sa se implementeze prima etapă iar pana in 2035 si mai apoi 2040, Venitul Minim Universal sa fie garantat pentru toți cetățenii, aproximativ la 1000 de euro per locuitor al UE.
Nemulțumirile legate de costul vieții, locuințe și servicii publice se amplifică în mai multe state europene, iar aceste frustrări sunt tot mai des exploatate politic de partidele de extremă dreaptă. Socialistul Marit Maij din Olanda a atras atenția că lipsa sprijinului pentru persoanele vulnerabile alimentează neîncrederea în politicile publice și în instituțiile statului: „Persoanele care trăiesc în sărăcie sunt prea des ignorate, iar acest lucru erodează încrederea în politicile publice. Extrema dreaptă exploatează acest gol". Până în 2025, numărul a scăzut cu doar 3,4 milioane, iar 20,9% din populația UE rămâne expusă riscului de sărăcie, față de 21,1% în 2019. Situația diferă semnificativ între state. Romania și Bulgaria au redus puternic rata sărăciei în ultimul deceniu, în timp ce țări precum Germania, Franța și Austria au înregistrat creșteri după pandemia de COVID-19. În Germania, procentul a crescut de la 17,3% în 2019 la 21,2% în 2025.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
România e campioana europeană abolută a scumpirilor la energie. Cât de mult au crescut facturile românilor față de vecinii europeni
Prețurile medii ale energiei electrice pentru gospodariile din UE au ramas in mare parte stabile, in a doua jumatate a a ...
-
Ce înseamnă că România încheie un acord cu Mastercard pentru implementarea portofelului european de identitate digitală
Guvernul si Mastercard Europe S.A. vor semna un memorandum de intelegere pentru dezvoltarea, pana in luna decembrie, a u ...
-
Hai să murim de grija lui Ilie Bolojan
Ca ce-o sa faca saracul daca-l lasa moțiunea fara cabinet. Sa ne frangem mainile, lele Cristoae, sa ne smulgem parul din ...
-
Efectul retragerii din OPEC pentru o productie de petrol mai mare: Iranul atacă maisiv cu rachete și drone asupra Emiratelor Arabe Unite
Iranul a lansat luni peste o duzina de rachete și mai multe drone asupra Emiratelor Arabe Unite, reluand atacurile asupr ...
-
Focuri de armă în apropierea Casei Albe. Un suspect a fost împușcat după trecerea coloanei oficiale a vicepreședintelui JD Vance
Agenții Secret Service au ranit un barbat inarmat considerat suspect, la scurt timp dupa trecerea coloanei vicepreședint ...
-
Bonus de ziua ta la cazino online - ghid complet pentru jucătorii din Români
Bonus de ziua ta cazino online e o promoție care exista la mulți operatori dar e prost ințeleasa de mulți jucatori. Unii ...
-
Europa se află în prima linie a unei recesiuni inevitabile de proporții colosale: alimente banale vor deveni un lux in perioada următoare
Economiile globale risca sa intre intr-o recesiune semnificativa, in conditiile in care investitorii subestimeaza impact ...
-
Alexandru Nazare caută ieșirea pentru plata facturii vaccinurilor Pfizer: „Marjele sunt foarte mici"
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, afirma ca, in discutiile pe care Romania le are cu compania Pfizer pe tema achit ...
-
Presa israeliană: Chivotul Legământului ar fi fost descoperit sub Muntele Templului și ar fi fost detectat cu o tehnologie cuantică
În Israel s-a iscat un scandal monstru dupa lansarea pe toate canalele media online a documentarului "Legends of t ...
-
Proiectul Neptun Deep: Primele nave au ajuns la Tuzla pentru instalarea conductei care ar trebui să livreze gaze din 2027
Doua dintre cele 50 de nave care vor lucra la instalarea conductei prin care vor ajunge la țarm și apoi in sistemul ener ...
-
Donald Trump se pregateste de "Războiul Sfânt" al oamenilor cu demonii interdimensionali despre care JD Vance spune ca-s extratereștri
Expertul Dr. Steven Greer a fost chestionat despre viitoarea mare declasificare a documentelor OZN anuntata de Donald Tr ...
-
Cum să transformi o canapea veche într-un punct central al camerei
Transformarea unei canapele vechi intr-un punct central al camerei tale poate parea o provocare, dar cu puțina creativ ...
-
De ce iPhone 17 Pro Max este smartphone-ul ideal pentru business și productivitate
Mobilitatea și productivitatea sunt mai importante ca niciodata pentru oamenii de afaceri, iar alegerea unui smartphon ...
-
Tendințe în amenajarea zonei de dining în 2026: forme organice, texturi haptice și adio minimalismului rece
Anul 2026 marcheaza o tranziție profunda in felul in care percepem spațiul de locuit, iar zona de dining devine, mai m ...
-
Iată care e miza în afacerea BigTech: Războiul din Orientul Mijlociu redesenează planurile globale pentru centrele de date, iar infrastructurile AI intră într-o zonă de mare risc
Conflictul din Orientul Mijlociu incepe sa rescrie planurile marilor companii tehnologice și ale statelor in privința de ...
-
Trump și familia sa se îmbogățesc "ca la concurs" - 6,5 miliarde de dolari intr-un singur an
Graficul Forbes de mai sus arata cifre interesante, dar este destul de evident ca Trump și familia sa iși folosesc poziț ...
-
Compilație de previziuni ale sfinților și părinților duhovnicești ortodocși despre al Treilea Război Mondial - atacul Israelului asupra Iranului și implicarea Turciei
Acestea sunt atribuiri profetice populare in tradiția ortodoxa (in special greaca și rusa), preluate din spusele Cuviosu ...
-
Este Islamul o schismă creștină așa cum credeau Ioan Damaschin și Dante Alighieri?
Sudul Siriei este inchegat in platoul de piatra intunecata al Hauranului. Am o strangere de inima la vederea acestui pei ...
-
Hezbollah folosește o nouă armă puternică, concepută pentru a evita detectarea israeliană
O drona quadcopter incarcata cu explozibili a survolat la mica inalțime acoperișurile din sudul Libanului, navigand cu p ...
-
O intrigă secundară a procesului Elon Musk - Sam Altman: Care dintre miliardari merită cheile "Mașinii lui Dumnezeu"
Un proces de mare profil din industria tehnologiei scoate la iveala o intrebare mai ampla decat disputa juridica in sine ...
-
"Iluzia Lunii" este o farsă pe care ne-o joacă propriul creier care plasează astrele pe o cupolă cerească
De la filosofii Greciei Antice pana la cercetatorii NASA de astazi, un fenomen banal de pe cerul nopții continua sa ridi ...
-
Cine ne trimite la război? Cei ce-și iau banii de la noi!
Romania se imprumuta 16,68 miliarde de euro pe 45 de ani, ca sa cumpere armament de la nemți, francezi, americani, itali ...
-
Americanii au creat un scut de apărare cu AI, care pare din filme SF: Halo Shield funcționează deja!
Daca cineva cauta pe internet termenul „Halo shield", primele rezultate duc, cel mai probabil, catre celebrul univ ...
-
Europa va avea cel mai lung tunel feroviar din lume: 64 de kilometri de cale ferată sub munte
Adanc sub masivul muntos, utilaje gigantice iși croiesc drum prin stanca pentru a finaliza ceea ce va deveni cel mai lun ...
-
Celebrul om de știință Neil deGrasse Tyson prezintă o teorie șocantă despre ce se întâmplă după moarte
Un reputat om de știința american a prezentat o teorie provocatoare despre ceea ce se intampla dupa moarte, explicand și ...
-
România are cărbune la greu dar importurile au crescut cu peste 430% pentru că așa ne obligă UE de la Bruxelles
Producția de carbune a Romaniei a totalizat in primele doua luni ale acestui an 244.400 tone echivalent petrol (tep), fi ...
-
Despre ce victorie este vorba? Anchetă CNN: Majoritatea siturilor militare americane din Orientul Mijlociu au fost avariate de Iran
Cel puțin 16 poziții militare americane au fost avariate in atacurile iraniene, acestea reprezentand majoritatea poziții ...
-
Războiul continuă: SUA au livrat 6.500 de tone de armament către Israel în 24 de ore
Statele Unite au desfașurat o ampla operațiune logistica, livrand aproximativ 6.500 de tone de armament și echipamente m ...
-
Misterioase lumini verzi capturate pe cerul din Hawaii. Astronomii nu pot explica ciudatul fenomen
Misterioase lumini verzi au aparut pe cerul din Hawaii, lasandu-i pe astronomi fara explicații in legatura cu ciudatul f ...
-
17 cutremure neobișnuite au lovit lângă baza militară Zona 51 din Nevada, stârnind temeri cu privire la teste secrete
O serie neobișnuita de cutremure a lovit zona din apropierea bazei militare americane din Zona 51 din Nevada, Statele Un ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu