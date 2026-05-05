Ce înseamnă că România încheie un acord cu Mastercard pentru implementarea portofelului european de identitate digitală

Guvernul şi Mastercard Europe S.A. vor semna un memorandum de înţelegere pentru dezvoltarea, până în luna decembrie, a unei soluţii naţionale de portofel pentru identitate digitală. Sistemul va fi interoperabil la nivel european, potrivit unui memorandum adoptat luni de Guvern.

"Iniţiativa are în vedere sprijinirea implementării în România a portofelului european de identitate digitală, în conformitate cu cadrul legislativ european, şi dezvoltarea unui sistem naţional coerent, care să permită utilizarea facilă şi sigură a identităţii digitale de către cetăţeni, atât în relaţia cu instituţiile publice, cât şi cu mediul privat", se arată într-un comunicat transmis de executiv. Portofelul va permite stocarea documentelor digitale emise de surse de încredere, de la diplome universitare, carduri de sănătate şi permise de conducere până la certificări profesionale sau bilete de transport, facilitând accesul la servicii într-un cadru interoperabil la nivel european.

Statul român rămâne proprietarul şi administratorul ecosistemului, iar Mastercard are exclusiv rolul de furnizor de servicii. "Parteneriatul cu Mastercard Europe, companie cu experienţă solidă în domeniul identităţii digitale care a operat astfel de soluţii în numeroase state europene, reprezintă un cadru de cooperare tehnică şi nu implică costuri pentru bugetul public. Programul de parteneriat digital pe o perioadă de cinci ani între Guvern şi Mastercard va cuprinde patru piloni, pentru fiecare dintre aceştia Guvernul urmând să desemneze un reprezentant la nivel de minister care va fi responsabil pentru dezvoltarea şi punerea în aplicare a acestuia", se mai arată în comunicat.