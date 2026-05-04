Proiectul Neptun Deep: Primele nave au ajuns la Tuzla pentru instalarea conductei care ar trebui să livreze gaze din 2027

Două dintre cele 50 de nave care vor lucra la instalarea conductei prin care vor ajunge la țărm și apoi în sistemul energetic național gazele extrase din Marea Neagră, au anunțat, luni, cei doi parteneri egali ai proiectului strategic Neptun Deep, OMV Petrom, care este și operator, și Romgaz.

Castoro 10 și Castoronne, venite din Brazilia și Malta, au ajuns zilele acestea în zona Tuzla, aproape de microtunelul de sub plajă, care le va duce la stația de măsurare a gazelor, află în contrucței, apoi, în magistrala Transgaz - Tuzla - Podișor, care înseamnă punctul de intrare în sistemul național de transport al gazelor naturale. În apropierea stației de măsurare se ridică și centrul de control, de unde vor fi coordonate operațiunile de pe platforma de producție, care nu va avea personal permanent.

Acestea sunt primele 2 din cele 50 de vase contracte pentru faza de instalare a Neptun Deep, care însemnă inslalare a platformei de producție, conducta care va avea o lungime de 160 de kilometri de la platformei de producție si echipamentele subacvatice. În prezent, Transocean Barrents forează în zăcământul Domino, iar la finalul forajului, va ajunge la peste 3 kilometri adâncime sub fundul mării. Pe Domino vor fi săpate 6 sonde, iar pe Pelican, sunt deja forate 4 sonde.

Producția de gaze este estimată să înceapă în 2027, oficialii precizând că vor restrânge estimările pe măsură ce piesele proiectului vin împreună. Neptun Deep este un proiect strategic pentru România cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale. În 2026 se dorește instalarea conductei offshore, a echipamentelor submarine, precum și a platformei de producție.

La început se va instala primul tronson al conductei, în zona de țărm. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul deja construit la Tuzla, o tehnologie care sporește siguranța lucrărilor și minimizează impactul asupra mediului. Etapa de instalare a conductelor reprezintă o componentă esențială în cadrul proiectului. Conducta va avea aproximativ 160 km și va fi alcătuită din mii de segmente de țeavă din otel cu un diametru de 30" (76 cm).

Infrastructura Neptun Deep include platforma offshore, 3 sisteme submarine, 10 sonde de producție - 4 deja forate și 6 în curs - și stația de măsurare și control al gazelor de la țărm, din Tuzla. Navele de instalare a conductei funcționează ca adevărate fabrici în miniatură. Îmbinările conductelor sunt aliniate, sudate, testate și etanșate la bord, înainte de a fi coborâte într-o linie continuă pe fundul mării.