Un tablou declarat furat de la un renumit muzeu de arta apare intr-o imagine a BBC cu o interventie a lui Volodimir Zelensky in spatele presedintelui Ucrainei. Valarea acestei opere de arta este de aproximativ 3 milioane de euro.

In urma cu aproximativ o luna - 22 martie 2026 -, trei tablouri care impreuna erau estimate a valora 10 milioane de euro au fost furate de la un muzeu din orasul italian Parma. Este vorba despre lucrarile apartinand pictorilor Cezanne, Matisse si Renoir. In mod surprinzator, cel apartinand lui Paul Cezanne, valorand aproape 3 milioane de euro, apare in spatele presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelensky intr-o captura foto realizata de BBC, care este o interventie video din data de 16 aprilie 2026. Secventa video, afirma cei de la BBC a fost publicata pe siteul oficial al presedintiei Ucrainei, dar a fost eliminat ulterior. Urmeaza a se investiga daca este vorba despre tabloul furat de la Muzeul de Arta din Parma, sau e vorba despre o copie dupa Cezanne.