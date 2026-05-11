BoloJaf nu cedează până nu vinde tot și nu ne nenorocește pe viață! Se cramponează de putere ca să nu se rezilieze contractele din programul SAFE până pe 31 mai

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis liderilor PNL că nu intenționează să demisioneze din funcția de prim-ministru până la finalul perioadei de interimat, după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură în Parlament. Mesajul a fost rostit în ședința conducerii Partidului Național Liberal, la scurt timp după votul care a dus la căderea Executivului. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan a trecut marți cu 281 de voturi „pentru", 4 „împotrivă" și 3 voturi anulate, acesta devenind al optulea premier postdecembrist demis prin moțiune de cenzură.

„Să îi transmiteți domnului Grindeanu", le-ar fi spus Bolojan liberalilor, potrivit unor surse politice. Poziția premierului apare după ce liderul PSD Sorin Grindeanu i-a cerut public lui Ilie Bolojan să își dea demisia imediat, invocând scorul categoric al moțiunii de cenzură. „Bolojan ar trebui să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim totuși de un vot covârșitor", a declarat Grindeanu după adoptarea moțiunii. Liderul social-democrat a spus că își dorește formarea rapidă a unei noi formule guvernamentale. „Eu mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție să mergem înainte", a afirmat președintele PSD. Conform Constituției, Guvernul demis prin moțiune de cenzură rămâne în funcție cu atribuții limitate până la instalarea unui nou Executiv. Perioada interimatului s-ar putea prelungi pana la doua luni, după cum au estimat expertii constituționali.

